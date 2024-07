Proclamati i vincitori del contest musicale dedicato a Michele Merlo

Share



Un risultato sorprendente per la serata in memoria di Michele Merlo, svoltasi ieri sera presso l’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare. L’incontro, organizzato dall’Associazione “Romantico Ribelle“, #RomagnaWOW, Amare San Mauro e l’ufficio turistico Visit Romagna, ha richiamato un pubblico numeroso e ha rappresentato un’esperienza unica e significativa per ricordare il giovane cantautore scomparso prematuramente tre anni fa.

L’evento è stato anche il palcoscenico per la finale del contest musicale “Credici Sempre”, un’iniziativa che mira a valorizzare i giovani talenti emergenti. I due vincitori, uno per la categoria “cover” e l’altro per la categoria “inediti”, sono stati premiati con la produzione e distribuzione dei brani presentati in gara. Entrambi i brani, infatti, saranno prodotti da Take Away Studios per Romantico Ribelle mentre la cover sarà distribuita da Believe su marchio Senza Dubbi e l’inedito sarà distribuito da Universal.

Nella categoria “cover”, Elena Piras ha conquistato il primo posto con un’interpretazione commovente del brano “Aquiloni”di Michele Merlo. La sua performance sentita e appassionata ha reso omaggio al cantautore, che Elena aveva conosciuto personalmente nel 2020. Forte di una solida formazione nel canto l’artista ha dimostrato grande talento e sensibilità, conquistando il pubblico e la giuria.

Nella categoria “inediti”, ha trionfato la giovanissima Stella Merano con il suo brano “Iride”. Ieri sera, la sua bravura e la sua determinazione l’hanno resa protagonista di un’esibizione emozionante che le ha garantito il primo posto e l’ammirazione di tutti i presenti.

La giuria, composta da Katia e Domenico Merlo (genitori di Michele), Gianni Salvioni (produttore discografico), Massimo Di Bernardo (attore, doppiatore, speaker radiofonico) e Ruggero Ricci (cantautore, vocal coach), ha avuto il difficile compito di scegliere i vincitori.

Oltre alle performance dei vincitori, la serata è stata arricchita dalle esibizioni di numerosi artisti legati a Michele Merlo, tra cui Moreno, Cricca, Thomas Bocchimpani, Crytical e Federico Baroni, alcuni dei quali hanno condiviso con lui l’esperienza del talent show “Amici di Maria De Filippi”. Un momento particolarmente toccante è stato quello di Ruggero Ricci, membro della giuria, che ha eseguito un brano speciale. Non sono mancati altri ospiti come Emanuele Conte, vincitore della “Targa Merlo 2023”, il duo musicale Masala e Foresta, la giovane cantautrice toscana Felicity e Lorenz Simonetti, cantautore e idolo dei teenagers sui social.

Il pubblico ha avuto inoltre l’opportunità di assistere alla presentazione del libro “Con il cuore tra le righe” di Alice Porta, dedicato alla memoria di Michele Merlo e al suo profondo legame con la musica.

La serata, sapientemente diretta da Gigi Zini, noto giornalista e conduttore televisivo, ha suscitato forti emozioni tra i partecipanti, confermandosi un vero e proprio successo che ha richiamato un gran numero di amici, fan e appassionati.

L’appuntamento è per il prossimo anno, con la promessa di onorare ancora una volta il talento di Michele. Perché la sua musica continui a risuonare e ad emozionare, proprio come lui avrebbe desiderato.

Comunicato Stampa: Sara Salaorni