Il programma completo di Eolie Music Fest

Le giornate di EOLIE MUSIC FEST sono scandite dagli appuntamenti musicali, con gli artisti che si esibiranno a bordo dell’iconico veliero Sigismondo, rendendo il loro live unico all’interno del panorama dei festival italiani: un vero e proprio palco itinerante immerso nel blu del mar Tirreno meridionale. I grandi nomi della scena musicale italiana che costellano il palinsesto di EOLIE MUSIC FEST proporranno set pensati in esclusiva per il festival, esibizioni rese uniche dallo scenario da cui saranno proposte, per un’esperienza di ascolto davvero indimenticabile.

La line up completa del festival comprende grandi artisti e nuove proposte, per abbracciare i gusti di tutti: si parte venerdì 5 luglio a Santa Marina di Salina, dove suoneranno i Subsonica, in uno speciale live acustico, i Marlene Kuntz, Erlend Øye (dei Kings Of Convenience) e Dj Ralf. Sabato 6 luglio a Lipari sarà all’insegna del rap con Willie Peyote, Ensi & Nerone (BRAVA GENTE), Silent Bob & Sick Budd e Serena Brancale. La giornata di sabato terminerà con la Burn Energy Night, presieduta dai dj Boss Doms, Lollino e Hannes Bieger (Live). A chiudere l’esperienza di EOLIE MUSIC FEST domenica 7 luglio saranno Diodato ed Elisa, circondati dalla bellezza dell’isola di Panarea e il party serale A|X Armani Exchange Night (presso l’hotel Lisca Bianca), dove alla consolle si alterneranno Dj Pisti, Samuel e Matisa.

Per la prima volta nella sua storia, EOLIE MUSIC FEST prenderà il via a terra, con un’imperdibile kick off a Capo d’Orlando Marina (ME)* nella serata di giovedì 4 luglio, a ingresso gratuito. Nel porto turistico affacciato sul mare davanti alle isole Eolie, a partire dalle 22, il pubblico prenderà parte a un evento ricco di intrattenimento e spettacoli che lasceranno tutti a bocca aperta, tra musica e animazione. Ad accogliere i presenti sarà il dj torinese Lollino, affiancato da un gruppo di ballerini festanti, che darà il via alla serata di Capo d’Orlando. A seguire, saliranno in consolle i KRAKATOA, duo formato da Samuel Romano, cofondatore e cantante dei Subsonica e direttore artistico di EOLIE MUSIC FEST, e dal dj Pisti, pronti a far ballare tutti con il loro inconfondibile sound. Infine, un countdown accompagnato da scenografici giochi di luce condurrà i presenti verso la giornata di venerdì 5 luglio, dando ufficialmente inizio alla quarta edizione di EOLIE MUSIC FEST.

Per dare voce alle nuove generazioni, EOLIE MUSIC FEST ha preparato una speciale iniziativa, in collaborazione con Mooore (digital hub fashion e lifestyle dedicato alla generazione zeta), che vuole premiare i talenti emergenti. Mooore ha partecipato a ToVision (song contest delle scuole superiori torinesi), dando la possibilità ai vincitori di esibirsi in apertura dei concerti del 5 e del 6 luglio. Inoltre, il vincitore dell’ EOLIE MUSIC CONTEST (che ha prodotto un brano utilizzando i suoni naturali delle Isole Eolie campionati dalla label Stellare durante la scorsa edizione), potrà comporre nello studio di registrazione condiviso di EOLIE MUSIC FEST e parteciperà ai live in mare con un suo dj set.

L’altra anima fondamentale del festival è l’arte: EOLIE MUSIC FEST è a tutti gli effetti un crocevia di esperienze artistiche che vedrà la partecipazione di musicisti, artisti visivi e performer, per permettere a tutti gli spettatori di vivere a pieno l’esperienza di combine art, ovvero la contaminazione tra diverse discipline artistiche per creare opere uniche e momenti coinvolgenti. Si parte da Salina, precisamente nell’iconica Pollara de “Il Postino”, che nella mattina di venerdì 5 luglio ospiterà Replanting Human Beings, progetto artistico firmato dall’artista siciliano Giuseppe La Spada che offre momenti di riflessione e stimola la generazione di una nuova consapevolezza ecologica. La Spada coinvolgerà artisti, istituzioni, cittadini e turisti per una “messa a dimora” attraverso cui ogni partecipante, immergendosi nella terra, si avvicina fisicamente e simbolicamente alla Natura, catturando il momento dell’ingresso in una nuova dimensione di rigenerazione attraverso i suoi scatti artistici. Gli scatti del progetto saranno presentati in occasione del panel Green Agorà (in programma sabato 6 luglio alle 11:30 presso la Chiesa dell’Immacolata – Castello) per aprire una discussione aperta al pubblico che esalti i temi principali del progetto e diffondere la nascita di una cultura più rispettosa dell’ambiente. Inoltre, ogni giorno, trasformandosi in un hub galleggiante, la barca Swatch Art Peace Hotel si muoverà nei luoghi del festival e dei concerti diventando uno dei punti più creativi per vivere il festival, in tutte le sue sfaccettature artistiche. Tre artisti italiani (che in passato sono stati ospitati nell’omonima residenza artistica a Shanghai), saliranno a bordo portando alle Eolie tre interventi artistici diversi tra Art Talks, performance e installazioni, in uno degli scenari naturali più spettacolari d’Italia. Durante tutti i giorni del festival, l’artista cremonese S.O.B. Stefano Ogliari Badessi darà vita a Il ballo delle Sirene: alla ricerca di materiali naturali presenti sulle Isole e trovando ispirazione dall’arte del ricamo tradizionale siciliana, S.O.B. creerà delle sirene galleggianti che accompagneranno l’imbarcazione dello Swatch Art Peace Hotel attraverso i luoghi del festival. Dal 4 all’8 luglio l’artista fiorentino Sauromane (Sauro Manetti) porterà a Lipari la magia della luminescenza, raccontando un mondo di creature sottomarine in evoluzione, con la mostra Preziosi sommersi. Una seconda possibilità, (dalle 19:00 alle 23:00 presso la Chiesetta delle Anime del Purgatorio di Marina Corta a Lipari). Sempre a Lipari, l’artista racconterà il suo modo di fare arte in sinergia con la natura in un talk all’interno della Green Agorà. Ad aprire il concerto di Diodato ed Elisa il 7 luglio a Panarea sarà invece l’artista e sound designer Chiara Luzzana. Chiara regalerà nuove sonorità rubate all’ambiente marino: durante la sua performance registrerà dal vivo i suoni degli spettatori e dell’ambiente circostante creando in tempo reale un’opera d’arte sonora, la Canzone del Mare. Non si tratterà dunque solo di una performance, ma di un vero e proprio laboratorio vivente che celebra la sinergia tra uomo e natura, un promemoria potente che, attraverso l’ascolto e la collaborazione, ci mostra come costruire un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

INFO E BIGLIETTI EOLIE MUSIC FEST

L’accesso ai concerti è gratuito, previa registrazione online per il posto barca (fino ad esaurimento posti) su eoliemusicfest.it/prenotazioni

EOLIE MUSIC FEST è una manifestazione a cura di 2 Changing Art, con direzione, comunicazione e produzione esecutiva a cura di William Blake e il patrocinio il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, di Arpa Sicilia e dei Comuni di Lipari, Malfa, Santa Marina di Salina, Leni e Capo d’Orlando.

PARTNER: Swatch Art Peace Hotel, JBL, A|X Armani Exchange, Gruppo Koelliker, glo, Rio Mare Insalatissime, Burn Energy, Gin Malfy, Absolut Vodka, Bumbu Rum, Altos Tequila.

Capo d’Orlando Marina, Valigeria Roncato, Pringles, Firriato, Aqualung, Air Action Vigorsol WOW, Eolo, Decò Gruppo Arena, Agromonte, Parmalat S.p.A. (Sole), Morettino.

MidiWare, Cantieri Antares, Xtramarine, Caronte & Tourist Isole Minori, Acqua Minerale San Benedetto, Tridial, Snav, Frigerio Viaggi, Free Ice, Magellano Store, A Pulera.

Radio Italia è la radio ufficiale di EOLIE MUSIC FEST.



CALENDARIO EOLIE MUSIC FEST 2024

VENERDÌ 5 LUGLIO – SANTA MARINA DI SALINA

SUBSONICA

MARLENE KUNTZ

ERLEND ØYE (FROM KINGS OF CONVENIENCE)

DJ RALF

SABATO 6 LUGLIO – LIPARI

WILLIE PEYOTE

SERENA BRANCALE

ENSI & NERONE (BRAVA GENTE)

SILENT BOB & SICK BUDD

BOSS DOMS

LOLLINO

HANNES BIEGER (LIVE)

DOMENICA 7 LUGLIO – PANAREA

ELISA

DIODATO

MATISA

