Il Pride Village Virgo tra comicità, fashion, dance

Prende il via un’altra intensa settimana targata Pride Village Virgo alla Fiera di Padova. Quattro giorni densi di eventi dalla stand up comedy di Serena Bongiovanni al fashion di Simone Guidarelli, stylist di Vanity Fair Italia. Il festival LGBTQIA+ più grande d’Italia chiuderà la settimana con un intero weekend dedicato ai bears e ai loro estimatori che venerdì vedrà esibirsi sul palco Neja, icona della musica dance Anni ’90.

I cancelli della Fiera mercoledì 10 luglio si apriranno alle 19.30 al ritmo della musica di Virgo Radio, nuova emittente radiofonica che ha scelto il Pride Village Virgo per trasmettere in DAB in tutta Italia. Le grandi hit del momento e la voce di Giusva introdurranno l’Open Stage del Village, uno spazio a disposizione di coloro che vogliano mettere in mostra il loro talento.

Protagonista della serata sarà la stand up comedy, che vedrà sul palco questa settimana Serena Bongiovanni con “Madama Culass”. Serena Bongiovanni nasce come giurista e project manager e muore come comica, un plot twist che piacerebbe moltissimo a David Lynch, ma meno a suo padre. Nel 2011 si avvicina al teatro di prosa per poi passare nel 2013 all’improvvisazione teatrale come allieva della scuola QuintaTinta in cui si diploma nel 2016, anno in cui entra a far parte della compagnia amatori come attrice e regista di un proprio spettacolo. Nel 2020 inizia a studiare Stand up comedy presso la scuola TAC- Tutta un’altra comicità- e, dal 2021, inizia a girare diversi palchi in Italia con pezzi inediti, fino ad arrivare, nel 2023, al suo primo spettacolo intero. Nel 2022 e nel 2023 Michela Giraud ed Eleazaro Rossi la scelgono per aprire i loro spettacoli al Teatro Concordia di Venaria Reale. Partecipa inoltre all’Open Mic Tour di Comedy Central, e collabora per diverse realtà come Lavazza, La Stampa, Circolo dei Lettori ed Evergreen Fest. “Madama Culass” è l’opera prima di Serena di cui nessuno, tranne la sua terapista, sentiva il bisogno. Si parlerà di corpi, di famiglia, di sesso, di malattia e anche di molte cose più interessanti tipo l’impetigine. Un gita di gruppo in cui si ride, si piange e a volte ci si domanda “ma che cosa sta succedendo?”, che poi è il sunto della vita qualunque di una donna grassa. Lo spettacolo non è adatto a persone sotto i 16 anni.

La serata si concluderà nella Pink Arena con la selezione musicale di Mattia Martini.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 22:00; €3 dalle 22:00 alle 2:00]

Il fashion system e tutti i suoi segreti saranno al centro della serata di giovedì 11 luglio, quando al Village arriverà Simone Guidarelli, influencer della moda e stylist di Vanity Fair Italia con il suo “Te lo dice Simo”, spettacolo nato dalla sua seguitissima rubrica su Instagram nella quale racconta curiosità della Moda, oggetti del desiderio, Design e tanto altro. Simone Guidarelli è un creativo visionario e dalle incredibili sfaccettature. Come in una pièce teatrale, la persona e il personaggio si evolvono e sul palcoscenico di Milano dove Simone assume il ruolo di fashion editor, direttore artistico, consulente d’immagine e stylist, firmando più̀ di settanta copertine tra Vanity Fair e Glamour Italia. Riesce a leggere attraverso i corpi e interpreta i desideri di grandi nomi della fotografia con i quali collabora, tra i quali David Bailey, Patrick Demarchelier, Giovanni Gastel e Douglas Kirkland. Non ultimo, l’attività̀ di Creative Director per progetti video di importanti brand internazionali e stylist di celebrities da Milano a Los Angeles.

In attesa dello show, la Pink Arena vedrà esibirsi Skandalorsa drag queen barbuta di Roma, protagonista alle serate Bear e al Muccassassina. La serata si concluderà poi al ritmo unico delle sonorità latino americane di Disco La Mamita.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 22:00; €3 dalle 22:00 alle 2:00]

Venerdì 12 e sabato 13 luglio il Pride Village Virgo aprirà le sue porte ai bears, gli orsi, e ai loro estimatori per un intero fine settimana organizzato in collaborazione con Beardoc.

La Bear Culture, subcultura della comunità gay è nata attorno alla metà degli anni ’80 del secolo scorso e si è sviluppata in maniera trasversale a tutte le nazioni e a tutte le estrazioni sociali. I bear sono anche dotati di una bandiera che li simboleggia: una zampa di orso su sfondo a righe, con colori che nella parte superiore si rifanno alle diverse etnie mondiali, quindi neri, mulatti, asiatici, e che nella parte inferiore rappresentano invece i colori del pelo dell’orso a seconda dell’età, quindi nero, grigio o bianco. La bandiera dei bear sta ad indicare l’apertura di questa sottocultura a tutte le etnie del mondo.

La serata inizierà come di consueto alle 19.30 con Radio Virgo che introdurrà il pubblico allo show in Pink Arena con Giusva, Lorenzo Pezzotti, Nanà Saturno, Skandalorsa e Baba Yaga.

Il programma del venerdì sarà ispirato musicalmente agli Anni ’80 e ’90 e vedrà protagonista sul palco una delle regine incontrastate della dance di quegli anni: Neja. Durante la sua pluridecennale carriera l’artista ha raggiunto risultati straordinari: oltre 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo, 8 album di successo, 20 singoli al top delle classifiche mondiali e 17 tour internazionali. Il suo successo inizia alla fine degli anni ’90 con le hitRestless e Shock. L’anno successivo vince “Un disco per l’estate” col singolo The game, diventando ospite a tutte le puntate del Festivalbar e protagonista di una lunga tournée mondiale. Il 2000 è un anno d’oro per Neja: la versione remix di Fairytale spopola nei circuiti radiofonici europei e, nel periodo estivo, s’impone come colonna sonora il singolo Singin’ nanana presentato al Festivalbar. Nel 2001 Neja entra nelle classifiche Top Dance con Time flies e Back 4 the morning e si esibisce in una tournée in USA, da New York, a Boston e attraversando il Texas. La tendenza pop si è accompagnata negli anni con la riscoperta del suo amore per il jazz e la musica lounge. Consacrata ormai come Regina della Notte dalla critica musicale ha continuato a portare avanti nuove produzioni e straordinari progetti Dance e Acoustic, in collaborazione con dj e musicisti di calibro internazionale, per continuare a sorprendere con i due aspetti dell’eclettica personalità dell’artista.

Si continuerà poi a ballare nelle due piste del Festival. La Pink Arena risuonerà insieme a Moira DJ. Attiva dal 1989 come resident in locali di Vercelli e Novara, ha lavorato in Piemonte, Lombardia, Veneto. Ha collaborato con agenzie milanesi facendo serate nel centro e sud Italia, tornando in Veneto al Boom di Vicenza, al Principe Azzurro di Verona collaborando e poi con organizzazioni gay – friendly in tutta la penisola.

Nel Pride Word, insieme alla Beardoc Animation, sarà in consolle Silver Dj, noto per i suoi remix e la partecipazione alle notti di famosi locali quali il Pineta e il Papeete di Milano Marittima, il Capogiro di Bergamo, il Fellini di Milano e, tra i primi locali disco, il Picchio Rosso di Modena.

[ingresso gratuito tra le 19:30 e le 21:00, 9 € tra le 21:00 e le 4:00]

La festa proseguirà anche sabato 13 luglio a partire dall’aperitivo all’insegna di Virgo Radio. Divertimento assicurato, inoltre con Virgo MUSA che potrà contare sul talento e sulla simpatia di Silvana Della Magliana, direttamente dalla terza stagione di Drag Race Italia e La Caloggera, icona del drag queen cabaret milanese.

In attesa che i dancefloor prendano il volo , si potrà approfittare per prendere l’aperitivo e cenare in uno dei ristoranti che quest’anno hanno spostato il loro giardino estivo al festival: la pizzeria napoletana “I Borboni”, la Paninoteca “Il Vizio”, il “B Gall Drink & Restaurant” e il “Ginkgo Sushi”.

La Pink Arena, per festeggiare i barbuti cultori delle camicie di flanella, sarà trasformata in un “Drag Queen Camping” in cui si aggireranno eccentriche cacciatrici di uomini e orsetti golosi al ritmo della musica di Alex Mari, Dj resident del Muccassassina e del Black Hole Club di Roma.

Al Pride World Stefano Conte, sarà il vocalist d’eccezione del Beardoc Main Show, che vedrà in consolle Alex O’Neill, protagonista della notte che vanta la partecipazione ai migliori djset d’Europa.

[ingresso gratuito tra le 19:30 e le 21:00, 9 € tra le 21:00 e le 23:30, 18€ con 1 consumazione inclusa tra le 23:30 e le 4:00]

