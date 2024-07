Musica sulle Bocche 2024 apre il pre-festival a Chiaramonti

Share

In apertura del pre-festival che inaugurerà 24esima edizione di “Musica sulle Bocche”, domenica 4 agosto alle ore 20:00, presso il Castello dei Doria a Chiaramonti (SS), arriva Syncopated City, un progetto musicale firmato dalla vocalist e polistrumentista Irene Iris Salis insieme al bassista e performer Stefano Casti, che si avvale della collaborazione estemporanea di altri musicisti. Con loro, sul palco, salirà il batterista Maurizio Vizilio, attivo col duo dall’inizio di quest’anno.

Salis e Casti, che hanno entrambi lasciato la Sardegna, ognuno per perseguire la propria carriera di studi e artistica all’estero, si sono conosciuti al loro rientro nell’isola e hanno dato voce alle loro esperienze proponendo un repertorio interamente originale e inedito.

Dall’incontro tra le loro affinità e diversità, in termini di influenze musicali, è nato un linguaggio che li caratterizza energicamente come una band che abbatte consapevolmente gli steccati di genere.

Jazz, Neo-Soul, Elettronica, Grunge, Bossanova, una forte inclinazione alla poliritmia ed elementi tradizionali della musica sarda, costituiscono i flussi musico-culturali di cui è infusa la loro musica.

Il repertorio è cantato in inglese, nell’ottica di una condivisione globale di testi e sonorità che sia, ancora una volta, la testimonianza che la diversità arricchisce e unisce, invece che dividere.

Syncopated City esordisce in trio con 5 brani Live l’8 Aprile 2023, video registrati in un format simile a quello del popolare Tiny Desk (PBS). Il progetto, che ufficialmente esce in rete con il relativo promo il 4 Giugno 2023, riscuote un sonoro consenso della critica e del pubblico, così da permettere alla formazione di esibirsi in molteplici scenari dell’offerta culturale isolana, come: Forma e Poesia nel Jazz, Seui In Musica, Festival Teatro Cantiere, Borgo delle Arti, e numerose altre occasioni, condividendo il palco con musicisti e attori di calibro Internazional. Il 27 dicembre viene distribuito in tutte le piattaforme Streaming l’EP live 1+1=3 co-prodotto dalla associazione Sardinia Art Lab.

Il 24 marzo vengono pubblicati su tutte le piattaforme streaming i singoli Rise Up And Run seguito il 12 giugno da Let It Come, entrambi accompagnati dai videoclip di Akira Kitsune.

Stefano Casti, bassista, contrabbassista compositore, performer, produttore e ingegnere del suono, si forma inizialmente presso il conservatorio di Cagliari, laureandosi successivamente in musica moderna presso la Middlesex University di Londra. Ha inoltre studiato contrabbasso / basso e musica popolare cubana all’Havana. Dal 1992 ha all’attivo innumerevoli concerti in Italia e all’estero come tecnico del suono e bassista. Ha registrato oltre trecento brani, lavorando nei ruoli di produttore, ingegnere del suono (live e studio) e musicista con tantissimi artisti di grosso calibro fra i quali: Mike Stern, Imaani, Incognito, Chucho Valdes, Paquito De Rivera, Tony Levin, Lacuna Coil, e molti altri. Ha, inoltre, lavorato per oltre dieci anni nelle produzioni studio e live del cantautore Piero Marras, realizzando la produzione di tre dei suoi album. È stato il direttore musicale del progetto “The Rocies”, che ha visto una fervida attività live per un decennio. Già docente presso i corsi regionali certificati di tecnico audio promossi dall’ente formativo Tecnofor, fa parte del corpo docente della Music Academy Network.

Irene Salis nasce a Cagliari, ma cresce tra Stati Uniti, Africa ed Europa, ragion per cui la musica si presenta e si sviluppa fisiologicamente come ponte unificatore tra situazioni socio-culturali estremamente distanti tra loro. Ha iniziato a studiare piano classico a sei anni, frequentando successivamente il conservatorio. Si è laureata in vocal performance e composizione presso la New School for Jazz and Contemporary Music a NYC. Ha conseguito una seconda laurea magistrale in Musicologia a Bologna. Inoltre, dal 2003 inizia e porta avanti la sua attività di produttrice. Ha collaborato a numerosi progetti di varia natura, partecipando a festival internazionali e suonando in club che hanno contribuito a tracciare la storia della cultura musicale, sia in Italia che all’estero. La musicista si muove tra molteplici linguaggi musicali, dal jazz, alla musica contemporanea, all’elettronica (trip hop, e live Drum and Bass), fondando svariati progetti, il più longevo dei quali, Dark Inc. (2003-2018), la vede co-fondatrice insieme al sound-designer e produttore conosciuto con il nome di Kevin Follet). Ha collaborato come cantante a progetti diretti da artisti del calibro di Reggie Workman, Amir Ziv, Jordan McLean per citarne alcuni. Nel 2021 è uscito il suo primo disco solista, Soul Star, di cui cura interamente composizioni, arrangiamenti, testi, e produzione. Ha 10 dischi all’attivo, tra LP ed EP.

Il Festival Internazionale “Musica sulle Bocche” è un progetto e un marchio depositato dell’Associazione concertistica Jana Project, ideato e diretto dal musicista Enzo Favata.

I concerti del festival “Musica sulle Bocche” 2024 sono presentati dal giornalista sardo-hawaiiano Pietro Porcella, curatore delle Relazioni in Nord e Sud America di Enzo Favata e Jana Project.

