Vins fuori ovunque “2 Milioni”

A due settimane dall’uscita di “BATMAN FREESTYLE” (https://www.instagram.com/p/C89acfnt_kQ/), VINS non smette di stupirci e torna con il nuovo freestyle “2 MILIONI”, fuori ora sul suo profilo Instagram (https://www.instagram.com/p/C9hd_AEtYyS/).

Barre schiette che arrivano dritte per colpire e raccontano la storia di chi, nonostante un background difficile, ha fame di realizzare i propri sogni.

“2 MILIONI” è una traccia ipnotica, in cui il mood cozy del beat entra in contrasto con le parole estremamente sincere, a tratti crude dell’artista.

Con queste ultime pubblicazioni VINS ha dato prova di quanto la sua musica, dalle sonorità hip-hop unite all’R&B, risulti una ventata di aria fresca grazie al suo modo genuino ed energico di scrivere ed interpretare.

“2 MILIONI” arriva dopo “BATMAN FREESTYLE” (https://www.instagram.com/p/C89acfnt_kQ/), ennesimo esercizio di stile dell’artista pugliese, che ancora una volta ha trovato un modo sorprendente per annunciare l’uscita di nuova musica. Questa volta per le strade di Fasano sono apparsi dei graffiti con scritto: “FASANO NEEDS BATMAN”.

Vins è un giovane artista classe 2001, originario di Fasano e divenuto noto per il suo tormentone virale “NON TI SEI MAI DIVERTITA COSÌ”, conosciuto anche come “Ti ho vista a Polignano sulla scogliera”. La canzone ha conquistato il pubblico più giovane nell’estate del 2023, diventando un fenomeno su TikTok e altre piattaforme social e dando a Vins la possibilità di farsi notare per la prima volta dal grande pubblico. Ha partecipato a “MAYA”, l’ultimo album di MACE uscito venerdì 5 aprile, nella traccia “MAI PIÙ” insieme a Fulminacci e Fabri Fibra. Vins è stato l’unico artista italiano selezionato per la campagna globale Shazam Predictions 2024. Negli ultimi mesi pubblica i freestyle “HISTORYSWAG” e “BATMAN FREESTYLE”.

