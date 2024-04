Vins arriva domani con un nuovo freestyle

Share

In questi giorni per le strade di Milano e di Fasano non sono di certo passati inosservati un camion vela e un’ape car con scritto: “CHI È CHE VIENE DAL PAESE DELLO ZOO? VINS, HISTORYSWAG, 12 APRILE”.

Ed è così che VINS, giovane artista di Fasano, ha annunciato l’uscita di nuova musica. Domani, infatti, pubblicherà alle 14.00 sul proprio canale YouTube “HISTORYSWAG”, il suo ultimo freestyle, anticipato ieri sera ai fan tramite una diretta sui social.

Una dichiarazione di intenti quella di VINS, che con le sue barre sincere e dirette, unite ad un beat incalzante e ipnotico, è pronto a conquistare tutti raccontando la sua storia e la volontà nello spaccare tutto.

La sua musica, caratterizzata da un ritmo avvolgente che si colloca a metà strada tra l’hip hop, l’R&B funk dei Neptunes e la musica da club, è una ventata di freschezza per il suo modo genuino ed energico di scrivere ed interpretare.

Vins quest’anno è stato l’unico artista italiano selezionato per la campagna globale Shazam Predictions 2024 e ha da poco collaborato con Fulminacci e Fabri Fibra per la traccia “MAI PIÙ”, dell’album “MĀYĀ” di Mace, uscito il 5 aprile.

