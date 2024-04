Agnese Valli a Parigi per il festival “Canzoni&Parole”

Share

Sarà in Francia per il Festival della canzone italiana a Parigi “Canzoni&Parole” e il 4 maggio dividerà il palco dell’Espace Jemmapes con Carlo Pestelli, Giovanni Truppi e Cristina Donà. Agnese Valle, cantautrice e clarinettista romana, alla vigilia del debutto del suo spettacolo di teatro-canzone dal titolo I MIEI UOMINI, sarà così una delle ambasciatrici della cultura musicale italiana contemporanea nella Ville Lumière.

A lei, come agli altri numerosi ospiti, cantautrici e cantautori di diverse generazioni, è riservato anche il compito pedagogico di incontrare, nel teatro di un grande liceo vicino a Montmartre (Il Lycée Jacques Decour), circa 200 giovani francesi che studiano la lingua italiana e che attraverso precedenti videoconferenze hanno approfondito le figure degli artisti, i contesti geografici e sociali in cui si sono svolte le loro carriere, e in particolare i testi e i contenuti delle loro canzoni.

Il Festival Canzoni&Parole, giunto alla terza edizione, è stato insignito di un prestigioso riconoscimento per i migliori progetti europei, il LPE 2024 (Label Paris Europe) dalla Ville de Paris (Municipalità di Parigi), per il suo impegno nello sviluppo delle relazioni internazionali in Europa, tra la Francia e il nostro Paese, in ambito culturale, musicale ed educativo.

Agnese Valle sarà poi a Roma per l’allestimento del suo spettacolo che debutterà il 23 maggio nella Capitale e che sarà preceduto dall’uscita, il 19 aprile, del singolo “LA FIORAIA”. Si tratta del terzo estratto dall’album I MIEI UOMINI (Maremmano/Ird), unico brano inedito del disco, che porta la firma di Pino Marino.

Comunicato Stampa: Daniela Esposito