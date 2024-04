“SHAKESPEARE AENIGMA”: Stefano Reali oggi a Bisceglie

Share

Quanto tempo è trascorso dall’ultima edizione di un libro esaurita nel giro di neanche tre settimane dal suo esordio?

A parte la saga di “Henry Potter” o “Il nome della Rosa”, si intende.

Ebbene: è quanto sta accadendo a “Shakespeare AEnigma” di Stefano Reali, romanzo di storia e di avventura (anche se i colpi di scena rispondono tutti a fatti e personaggi esistiti) prodotto in quasi dodici anni di ricerca curiosa e ininterrotta da parte del regista italiano campione di share, soprattutto di fiction televisive dal grande seguito.

Mani e, soprattutto, curiosità inabissata, in totale apnea, in quella rivelatasi poi – documento dopo documento e cronache d’epoca – una macroscopica frode letteraria data in pasto alle platee del mondo intero; partendo dalla Londra del ‘500 e, senza tregua, sino ai nostri giorni.

Un successo fra i lettori che, a un primo pur superficiale sguardo, rivela – forse, anche – un desiderio di verità rispetto alle (temiamo, a occhio e croce, numerose) propagande perpetrate e perpetuate nei secoli ai danni di interi popoli, ignari e fiduciosi.

Gioia e stupore anche per la casa editrice Florestano che (pur avendo portato in anteprima l’opera a Bari e Mola, e successivamente in un tour italiano – fra teatri e librerie – che sta registrando ovunque il tutto esaurito) la ripresenta in terra pugliese il 12 aprile, a Bisceglie, presso Vecchie Segherie Mastrototaro-Mondadori Store.

Affiancano l’Autore Nunzia Antonino e Pietro Naglieri in letture di passi salienti.

Appuntamento ore 19.30 in via Porto 35.