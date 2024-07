Esce oggi il quarto album della band inglese Glass Animals

Share

I Glass Animals, band inglese multiplatino nominate ai Grammy e ai BRIT, pubblicano oggi il loro quarto albom I Love You So F***ing Much via Polydor/Republic Records. Con 10 ritratti dell’amore in ogni sua forma, I Love You So F***ing Much è l’album più personale mai scritto dall’autore, produttore e frontman Dave Bayley. Dall’esistenziale all’intimo, dal primo amore che ci fa perdere la testa da bambini fino al romanticismo, all’odio e al cuore infranto: ciascuna canzone è dedicata ad un differente lato dell’amore. Da una piccola lacrima in un airlock fino ad una vasta galassia, I Love You So F***ing Much è un disco dalla produzione retro-futuristica che viaggia dentro e fuori “l’immaterialità dell’amore”. Dopo una serie di piccole date pop-up tenutesi per i fan in giro per il Regno Unito (incluso l’EartH di Hackney), il prossimo mese i Glass Animals daranno il via al loro tour statunitense, suonando per tutta l’estate davanti a decine di migliaia di spettatori in arene come Red Rocks e Madison Square Gardens. Il “Tour of Earth” comprende 44 date e proseguirà in UK ed Europa nell’arco dell’anno, toccando l’Italia il prossimo 22 Ottobre per uno show all’Alcatraz di Milano.

ASCOLTA I LOVE YOU SO F***ING MUCH

“I love you so f***ing much, I LOVE YOU SO F***ING MUCH, I love you SO f***ing MUCH, I love you so F***ING much, I LOVE you so f***ing MUCH. Queste parole assumono significati diversi ogni volta che le pronunciamo. L’universo può farci sentire estremamente piccoli, ma il legame umano è molto più grande e misterioso. L’amore si presenta in un numero infinito di forme e dimensioni. È così complesso e potente che anche la più piccola testimonianza di esso può cambiare la vita per sempre”. – Dave Bayley

RECENSIONI DELLA CRITICA

DORK 5*

“I Glass Animals hanno confezionato qualcosa che richiede e premia l’ascolto ripetuto. Più che un album è un viaggio, uno di quelli che ti cambia.

DIY 4.5*

“Sicuro di sé, consapevole e ambizioso”

CLASH

“Coraggioso e ben fatto”

GUARDA QUI “A TEAR IN SPACE (AIRLOCK)

I Love You So F***ing Much è il seguito dell’acclamato Dreamland uscito nel 2020, che ha venduto oltre 12M di copie e dato vita al successo di “Heat Waves”, il singolo di una band Inglese ad avere avuto maggior successo in quasi 30 anni, ora certificato Disco di Diamante negli Stati Uniti e 11esimo pezzo più ascoltato nella storia di Spotify. È stato il primo brano scritto e prodotto da un solo autore a raggiungere la #1 dopo “Happy” di Pharrell, portando artisti del calibro di Florence Welch a voler collaborare con Dave. Ma la nascita di I Love You So F***ing Much arriva da una crisi esistenziale. Dave si è trovato a lottare per dare un senso a questa sua nuova risonanza globale, arrivata mentre il mondo intero si trovava in isolamento. “La vita può cambiare radicalmente, ma a volte non si è in grado di cambiare altrettanto rapidamente a livello personale. Si finisce per sentirsi spettatori. E poi ti viene chiesto e ci si aspetta che tu sia un certo tipo di persona, una persona diversa. Ma… non ero sicuro di come potessi diventarlo. Mi confondeva al punto di non sapere chi fossi o se qualcosa fosse reale“. È stato necessario rimanere bloccati su una scogliera in una casa di legno su delle palafitte durante una delle più grandi tempeste della storia della California per far sì che quella sensazione diventasse una piena crisi esistenziale. In un isolamento forzato, guardando gli alberi cadere dalle montagne e pensando che “la morte stesse arrivando”. Dave ha iniziato a porsi domande su sé stesso, sull’universo e sull’esperienza umana: in particolare, sull’amore. Quando è arrivato ad accettarsi come una persona introversa, Dave ha capito che “la connessione umana e l’amore sono molto più grandi, più importanti e più complessi di qualsiasi altra cosa”.

ASCOLTA “CREATURES IN HEAVEN”

Da una canzone infinita, che ha preparato il terreno per la più grande band britannica contemporanea che ha infranto record e fatto il giro del mondo, all’infinita possibilità del loro profondo e cosmico quarto album in studio, i Glass Animals sono pronti a dire ai loro milioni di fan, e forse a loro stessi: I Love You So F***king Much.

GLASS ANIMALS 2024 GLOBAL TOUR DATES

7 August – Charlotte, NC – PNC Music Pavilion

8 August – Alpharetta GA, – Ameris Bank Amphitheatre

10 August – Philadelphia, PA – Mann Center for the Performing Arts, TD Pavillion

11 August – Mansfield, MA – Xfinity Center

13 August – New York, NY – Madison Square Garden

16 August – Raleigh, NC – Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek

17 August – Columbia, MD – Merriweather Post Pavillion

20 August – Toronto, ON – Budweiser Stage

21 August – Cuyahoga Falls, OH – Blossom Music Center

23 August – Noblesville, IN – Ruoff Music Center

24 August – Clarkson, MI – Pine Know Music Center

25 August – Cincinnati, OH – Riverbend Music Center

27 August – Nashville, TN – Bridgestone, Arena

28 August – Chicago, IL – Huntington Bank Pavillion at Northerly Island

31 August – Bonner Springs, KS – Azura Amphitheater

3 September – Morrison, CO – Red Rocks Amphitheatre

4 September – Morrison, CO – Red Rocks Amphitheatre

5 September – Salt Lake City, UT – USANA Amphitheatre

7 September – Quincy, WA – The Gorge Amphitheatre

8 September – Vancouver, BC – Pepsi Live at Rogers Arena

11 September – Mountain View, CA – Shoreline Amphitheatre

13 September – Chula Vista, CA – North Island Credit Union Amphitheatre

14 September – Inglewood, CA – Kia Forum

17 September – Phoenix, AZ – Talking Stick Resort Amphitheatre

20 September – Dallas, TX – Dos Equis Pavillion

21 September – The Woodlands, TX – The Cynthia Woods Mitchell Pavillion

22 September – Austin, TX – Moody Center

–

15 October – Paris – Zenith

16 October – Brussels – Forest National

17 October – Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

19 October – Warsaw – Expo XXI

20 October – Berlin – Max Schmeling Halle

22 October – Milan – Alcatraz

23 October – Zurich – The Hall

24 October – Munich, Zenith

26 October – Amsterdam – AFAS Live

27 October – Amsterdam – AFAS Live

30 October – Dublin – 3Arena

–

1 November – Glasgow – OVO Hydro

2 November – Manchester – Co-Op Live

3 November – Nottingham – Motorpoint Arena

5 November – Cardiff – Utilita Arena

7 November – London – The O2 Arena

Comunicato Stampa: Dario Bellone