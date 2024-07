Successo per l’ultima serata del Mirano Summer Festival

Share

Grande successo ieri sera, domenica 28 luglio, per lo show a Mirano (Venezia) dedicato alla grande musica degli anni ’80 LA MACCHINA DEL TEMPO 80 che ha visto la partecipazione di artisti di grande calibro e ha regalato al pubblico una serata indimenticabile.

Mirano è stata trasportata indietro nel tempo con uno spettacolo evento che ha celebrato gli anni ’80 in tutta la loro gloria, per una serata ideata da Michele Siviero dedicata alla musica e alla cultura di un’epoca che ha lasciato un segno indelebile anche nelle generazioni di oggi. I fan degli anni ’80 hanno risposto in massa, registrando oltre 3000 presenze e creando un’atmosfera elettrizzante fin dal primo momento nonostante le condizioni atmosferiche non sembrassero favorevoli.

«Vedere una così grande affluenza di pubblico e percepire il divertimento sia degli artisti che degli spettatori mi fa capire che la Macchina del Tempo 80 è un format destinato a durare. Spero di portarlo in tutta Italia, perché ci sono canzoni e artisti che meritano di essere riportati sul palco e conosciuti anche dalle nuove generazioni» racconta Michele Siviero, creatore del format La Macchina del Tempo 80.

La presentazione dell’evento è stata affidata alla talentuosa Chiara Perale che ha guidato con maestria il pubblico attraverso le varie esibizioni. Tutti gli artisti sono stati accompagnati dalla band Evolution 80 e dal corpo di ballo Jam Session Crew con coreografie curate da Giorgia Chiurato. Marta Ferradini ha scaldato il pubblico con la sua splendida voce. Gli Evolution 80 hanno dato il via alle danze con una potente introduzione seguita da una travolgente esecuzione di It’s a Sin.

Il viaggio nella musica degli anni ’80 è iniziato con P. Lion che ha cantato Happy Children. Vince Scotch ha infiammato il palco con le hit Disco Band e Mirage, seguite dall’indimenticabile duetto di Marco Ferradini e sua figlia con i brani Misteri della Vita e Teorema. I Via Verdi hanno continuato a far vibrare il pubblico con Sometimes, Diamond e You and Me. Tracy Spencer ha eseguito con passione Love is Like a Game e Run to Me accompagnata dai ballerini. Il momento clou della serata è stato segnato dall’arrivo di Gazebo, che ha incantato il pubblico con una serie di successi: Masterpiece, Lunatic, Dolce Vita e I Like Chopin. Johnson Righeira ha mantenuto alto l’entusiasmo con le sue celebri No Tengo Dinero, Innamoratissimo, Vamos a la playa e L’estate sta finendo; ha invitato sul palco Michele Siviero ringraziandolo con un caloroso abbraccio per aver dato nuova vita a canzoni rimaste nella storia. La magnifica Ivana Spagna ha poi chiuso con Il Cerchio della Vita, Gente Come Noi e un medley di Easy Lady/Call Me che ha fatto ballare e cantare tutti gli spettatori.

Il gran finale ha visto tutti gli artisti uniti sul palco per un’emozionante esecuzione di The Best, concludendo la serata con il bis di One for You One for Me, accompagnato da uno spettacolo di fuochi d’artificio che ha illuminato il cielo di Mirano.

Macchina del Tempo 80 ha dimostrato ancora una volta il potere della musica nel riunire le persone e creare momenti di pura magia. L’evento ha rappresentato il punto culminante del Mirano Summer Festival, organizzato con grande passione dall’associazione Volare 4.0 e supportato come radio partner da Radio Company.

La Macchina del Tempo 80 è il risultato del sogno di Michele Siviero, appassionato della musica degli anni ’80 che anni fa ha deciso di seguire la sua più grande passione. Grazie alla sua determinazione e alla sua visione, oggi questo spettacolo è diventato realtà, pronto a regalare emozioni senza tempo a tutti i suoi spettatori.

Comunicato Stampa: Francesco Di Mento