Il primo torneo di calcetto tra discografici e operatori del settore

Tutto Molto Bello, il primo torneo di calcetto per etichette discografiche e operatori del settore musicale, annuncia le date e le squadre della prossima edizione. L’appuntamento è per il 20, 21 e 22 settembre a Bologna.



Tra storiche conferme e alcune novità ecco le 24 compagini che si contenderanno l’ambita coppa piacentina: Dumbo Bologna, Dischi Sotterranei, Futura Dischi, Funclab Records, Garrincha Dischi, Ikebana Records, KeepOn Live, La Fabbrica, La Clinica Dischi, Locomotiv Records, Manita Dischi, MI AMI, SEMM music store & more, Panico Dischi, Pioggia Rossa Dischi, RAMAGLIE, Santeria Toscana 31, To Lose La Track, Totally Imported, Trovarobato, Tuma Records, Vertical Music, Woodworm Label, Zoopalco / ZPL.



L’evento, organizzato da Locomotiv Club e Panico Concerti e giunto ormai alla sua tredicesima edizione, quest’anno è dedicato alla famosa e italianissima tattica del “catenaccio”, una tattica da applicare non solo sui campi di gioco ma soprattutto in difesa della buona musica.



Tra circa un mese in arrivo il programma completo dell’evento con le informazioni sui gironi del torneo, i live e le location.



Albo D’oro:

2011 – 42 Records

2012 – Trovarobato

2013 – Bomba Dischi

2014 – Unhip Records

2015 – Promoter All Stars

2016 – La Fabbrica

2017 – Primavera Sound FC

2018 – Collettivo HMCF

2019 – Primavera Sound FC

2020 – COPPA NON ASSEGNATA

2021*

2022 – Collettivo HMCF

2023 – Santeria Milano

* Torneo non disputato



