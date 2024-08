Domani esce il nuovo atteso album di Jack White

Share

Domani, venerdì 2 agosto, esce “NO NAME”, il nuovo atteso album di inediti JACK WHITE.

Il disco è stato anticipato da un’operazione di Guerrillia Marketing nei punti vendita Third Man Records (l’etichetta discografica indipendente statunitense fondata nel 2001 dall’artista), dove i clienti lo scorso 19 luglio a sorpresa hanno ricevuto copie anonime in vinile gratuite direttamente nei loro sacchetti della spesa.

L’album sarà disponibile in digitale e in vinile nero tramite thirdmanrecords.com e jackwhiteiii.com (pre-order a partire da venerdì 2 agosto). Uscirà anche una versione dell’album in vinile blu indie, disponibile nei negozi di Third Man Records già da oggi, giovedì 1 agosto, e da domani in selezionati negozi di dischi indipendenti in tutto il mondo.

Fedele alle radici DIY, questo album è stato registrato, prodotto e mixato da Jack White nel suo Third Man Studio durante il 2023 e il 2024, stampato in vinile presso Third Man Pressing e pubblicato da Third Man Records.

L’operazione a sorpresa che ha preceduto l’uscita di “No Name”, ha dimostrato come i fan siano ricettivi nei confronti di Jack White. Il disco anonimo ricevuto per caso ha alimentato il mistero facendo vivere un’esperienza bellissima a una comunità che condivide l’amore per la musica e l’arte. Third Man è entusiasta ora di portare questa musica e questi valori a un pubblico più ampio.

Questa la tracklist di “No Name”: “Old Scratch Blues”, “Bless Yourself”, “That’s How I’m Feeling”, “It’s Rough on Rats (If You’re Asking)”, “Archbishop Harold Holmes”, “Bombing Out”, “What’s the Rumpus?”, “Tonight (Was a Long Time Ago)”, “Underground”, “Number One With a Bullet”, “Morning at Midnight”, “Missionary” e “Terminal Archenemy Endling”.

