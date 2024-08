Da venerdì il primo brano dei Co’Sang

Share

Fuori venerdì 2 agosto “O PRIMM POST” (Warner Music Italy), primo brano dei CO’SANG estratto dal nuovo disco “DINASTIA”, in uscita il 30 agosto.

È successo tutto per caso, quando nei giorni scorsi sui social è stato accidentalmente caricato un video in cui Ntò avvisava i fan che anche i biglietti per il 18 settembre a Piazza del Plebiscito stavano per terminare. In sottofondo però si sentiva per errore un estratto di una traccia finora mai uscita, cosa che ha ovviamente fatto drizzare le antenne dei fan, che se ne sono subito accorti, facendo schizzare l’hype per il nuovo pezzo alle stelle.

Il contenuto sui social è stato prontamente rimosso, ormai, però, la reazione dei fan era stata così incontenibile che gli artisti hanno deciso di fargli un regalo e rilasciare la traccia anticipatamente, questo venerdì.

Il brano fa da apripista al disco che cambierà le carte in tavola nella scena rap italiana, un’altra pagina di storia della musica che il duo si sta preparando a scrivere.

“DINASTIA” (Warner Music Italy), già candidato ad essere una pietra miliare dell’hip hop italiano, sarà disponibile in versione fisica nei seguenti formati (https://bio.to/d1nasti4):

FORMATO VINILE: Vinile Fumé Rosso Special Pack Autografato (in esclusiva sullo shop di Warner Music Italy) e Vinile Cristallo

FORMATO CD: CD Autografato (in esclusiva Amazon.it) e CD standard.

L’annuncio del disco è stato anticipato dalle ristampe, a cura di Warner Music Italy, dei due album storici del duo di Marianella: “CHI MORE PE’MME” e “VITA BONA”, per la prima volta anche in vinile (https://wmi.lnk.to/sgwgwt), che ad una settimana dalla pubblicazione hanno conquistato la classifica FIMI entrando entrambi nella TOP 5 Formati Fisici. I due dischi immortali sono presenti anche nella TOP 20 Album, con “CHI MORE PE’MME” tra i primi 10 album più acquistati.

La celebrazione di due dei padri dello street rap italiano culminerà il 17 (sold out in 15 minuti) e il 18 settembre a Piazza del Plebiscito, dove migliaia di persone potranno ascoltare i pezzi storici e per la prima volta il nuovo lavoro in studio del duo in due eventi leggendari, che i fan accorsi da tutta Italia a Napoli dimenticheranno difficilmente.

Qui info biglietti per la seconda data: https://www.vivoconcerti.com/roster/co-sang/co-sang-reunion

I CO’SANG, da sempre legati alle proprie radici, sono stati i primi rapper partenopei a valicare i confini di Napoli per arrivare, grazie alla loro incontestabile realness, a tutta l’Italia. Nulla è riuscito a fermarli, neanche le barre in napoletano hanno bloccato l’ascesa inarrestabile del duo di Marianella a livello nazionale, tutto senza mai snaturarsi e conquistando un pubblico sempre più ampio, che da più di 10 anni non vede l’ora di poterli vedere di nuovo insieme.

