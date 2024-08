Tiromancino live al Festival dell’Alta Costiera Amalfitana

Share

Un nuovo appuntamento da non perdere dell’entusiasmante programma di “Agerola Sui Sentieri degli Dei – Il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana”: mercoledì 7 agosto con i Tiromancino, nella suggestiva cornice del Parco Colonia Montana.

La serata condotta da Gianmaurizio Foderaro, in un contesto naturalistico unico al mondo, quello di Agerola e della Costiera Amalfitana, si aprirà con l’esibizione dei Tiromancino.

La band, fondata e capitanata da Federico Zampaglione, è al clou del tour italiano che segue la pubblicazione del nuovo singolo “Puntofermo”, ultimo successo professionale e commerciale del gruppo. Nati nel 1989, da sempre improntati alla commistione tra forma canzone e ricerca di sonorità non convenzionali, i Tiromancino hanno attraversato gli anni Novanta e i Duemila cavalcando un successo inarrestabile, dai primi dischi acclamati da pubblico e critica, all’esplosione con “La Descrizione di un Attimo”. Da “Strade”, il singolo che conquistò Sanremo 2000, a “Due Destini”, che Ozpetek vorrà nella colonna sonora del suo film “Le Fate Ignoranti”, la strada della band porta una crescita esponenziale di pubblico, riconoscimenti e premi di rilievo.

L’eclettico e geniale Zampaglione non si ferma solo alla musica, ma concepisce l’idea di un film, “Nero Bifamiliare”, e si apre al mondo delle colonne sonore per il grande schermo. Dopo tredici album in studio ed un successo ancora solido, i Tiromancino in questa calda serata di Agerola, si preparano al futuro.

Rai Radio Tutta Italiana, anche per la 13 edizione è media partner del “Festival Agerola, Sui Sentieri degli Dei”, questa volta insieme a Rai Isoradio, che sarà una presenza costante, con collegamenti in diretta per raccontare la manifestazione e il territorio, grazie all’impegno del Direttore Alessandra Ferraro.

Non perdetevi suggerimenti sugli artisti ed appuntamenti all’insegna della “Radio bellezza”, progetto ideato da Paolo Logli, Gianmaurizio Foderaro, Gianni Sergio, per celebrare i 100 anni di Radio Rai.ù

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency