Senhit in concerto allo Sziget Festival di Budapest

Mercoledì 7 agosto SENHIT si esibirà allo SZIGET FESTIVAL di Budapest, sul palco del Magic Mirror Stage, che infiammerà a partire da mezzanotte accompagnata da un dj e da due ballerini.

L’esibizione sancisce ancora una volta il profondo legame tra Senhit e i fan dell’EUROVISION SONG CONTEST, a cui ha partecipato due volte, nel 2011 e 2021. La performance allo Sziget è stata infatti organizzata dall’EUROfansCLUB, un circuito di eventi che ripropone dal vivo gli artisti più amati dell’Eurovision nelle città di tutta Europa.Per assistere alla performance, che vedrà Senhit interpretare tutti i suoi maggiori successi, sono necessari i biglietti validi per la giornata di mercoledì (https://szigetfestival.com/it/biglietti)

«Essere allo Sziget è una grande emozione, perché si condivide il palco con artisti da tutto il mondo. – racconta Senhit – Per me è la prima volta e non vedo l’ora di incontrare questo pubblico meraviglioso e appassionatissimo, che si riunisce da tutta Europa in nome della musica per un’intera settimana».

Senhit vanta performance in tutto il mondo e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida, Steve Aoki e Tory Lanez. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino, Senhit ha conquistato non solo la serata finale ma il pubblico internazionale! Grazie a questo singolo di successo e al Freaky Trip To Rotterdam è diventata una delle artiste più conosciute dal pubblico eurovisivo, con l’appellativo di Freaky Queen. Negli ultimi mesi Senhit si è messa in mostra con diverse pubblicazioni. L’energetico ed estivo singolo “Pow” e “I am what i am”, moderna rivisitazione dell’iconico brano di Gloria Gaynor. Entrambi i singoli hanno superato il milione di visualizzazioni su YouTube.

Oltre a queste pubblicazioni, il 2024 ha visto Senhit impegnata nel “I AM WHAT I AM TOUR”, con date in tutta Europa. A maggio ha pubblicato “Colombia”, singolo che unisce le atmosfere elettropop ai ritmi sudamericani tanto cari a Senhit, a cui è seguito il 28 giugno l’EP “Colombia Remixes”, contenente tre versioni remixate del brano originale firmate da Yves V., Moty e Stefy De Cicco. Colombia è stato presentato nell’omonima nazione sudamericana durante un evento speciale, ottenendo un grande successo di pubblico.

