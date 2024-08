Al Pem Festival arrivano Lundini, Willie Peyote e Alessia Tondo

Share

La comicità stralunata di Valerio Lundini con la sua band, i Vazzanikki; il rap d’autore effervescente di Willie Peyote; l’anima popolare e raffinata del Salento di Alessia Tondo; una serata tra musica, poesia e teatro con lo spettacolo “Sconfinare”; la finale del contest per giovani cantautori del territorio con M3Carl, Mabi, Mosi e PierC.

Sono alcuni dei momenti del prossimo “PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato”, la rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni diretta da Enrico Deregibus che da fine agosto a ottobre toccherà dieci comuni, a partire dal capofila San Salvatore Monferrato.

Altri appuntamenti del festival sono già stati annunciati (ovvero quelli con Simona Molinari, Andrea Mirò, Cristina Donà e Lamante) e molti altri lo saranno il 21 agosto nella conferenza stampa di presentazione prevista alle 11.30 nella sede della Provincia di Alessandria, a palazzo Ghilini, in piazza della Libertà.

Complessivamente saranno 19 gli eventi in programma per un cartellone il cui fulcro è costituito da incontri/intervista con artisti e intellettuali che, nel primo caso, si raccontano inframezzando alle parole una esibizione. Una sorta di live journalism con spettacolo.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e si svolgono nel Monferrato (da dieci anni sito Unesco) e nei suoi dintorni, a un’ora o poco più da Torino, Milano e Genova.

Saranno dieci i comuni toccati dalla manifestazione: San Salvatore Monferrato, Lu Cuccaro Monferrato, Balzola, Valenza, Mirabello Monferrato con il Country Sport Village, Alessandria, Pontestura, Rive, Camagna Monferrato e l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni con il comune di Cella Monte.

Ad aprire il festival sarà Simona Molinari, in programma al Parco della Torre di San Salvatore Monferrato il 24 agosto alle 21.30. Seguiranno Lamante il 30 agosto alle 21.30 a Camagna Monferrato in Piazza Sant’Eusebio (in collaborazione con il festival Sut la Cupola) e Valerio Lundini e i Vazzanikki il 3 settembre alle 21.30 in Piazza Papa Giovanni XXIII a Balzola.

Il 5 settembre alle 21.30 sarà la volta dello spettacolo teatrale “Sconfinare” con Valentina Veratrini, Joana Gjoni, Vincenzo Pugliese alla Cascina Annibalini di Mirabello Monferrato, il 6 settembre alle 21.30 di Andrea Mirò in Piazza Vittorio Veneto a Rive (Vc) e l’8 settembre alle 21.30 di Willie Peyote al Parco della Torre di San Salvatore Monferrato.

Si proseguirà poi al Country Sport Village di Mirabello Monferrato per due appuntamenti, sempre alle 21.30: il 10 settembre alle 21.30 con Cristina Donà ed il 12 settembre con la finale della terza edizione del Pem Music Contest, che vedrà in lizza M3Carl, Mabi, Mosi e PierC.

Il 13 settembre sarà Lu (nel comune di Lu e Cuccaro Monferrato) ad ospitare Alessia Tondo alle 21.30 in piazza Papa Giovanni XXIII (sagrato della chiesa di San Nazzaro).

Il festival è diventato ormai un punto di riferimento nel panorama musicale e culturale italiano, come dimostra l’attenzione della stampa nazionale e la statura degli artisti e intellettuali che vi hanno partecipato, nomi come Arturo Brachetti, Manuel Agnelli, Diodato, Malika Ayane, Pilar Fogliati, Morgan, Ron, Luca Sofri, Gene Gnocchi, Paola Turci, Violante Placido, Guido Catalano, Eugenio in Via Di Gioia, Nada, Samuel, Franco Arminio, Enrico Ruggeri, Mauro Pagani, Carlo Massarini, Ditonellapiaga, Marina Massironi, Roy Paci, Zen Circus, Tosca, Natalino Balasso, Guido Davico Bonino, Frankie hi-nrg mc, Luca Barbarossa, Irene Grandi, Giovanni Truppi, Matteo Bordone, Bobby Solo, Davide Van De Sfroos, Rosetta Loy, Gianluigi Beccaria, Vittorio De Scalzi, Vasco Brondi, Anita Caprioli, Giuseppe Cederna, Fabio Troiano, Francesco Bianconi, Ensi, Paolo Benvegnù, Motta, Ghemon, Ex-Otago, Paolo Bonfanti, Roberta Giallo, Emma Nolde, Flaco Biondini, Davide Longo, Maurizio Crosetti. Paola Mastrocola, Giorgio Conte e molti altri.

