Elio e Le Storie Tese tornano con un nuovo tour a settembre

“Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo” è il nuovo spettacolo di ELIO E LE STORIE TESE che sta affascinando il pubblico di tutta Italia. Dopo il successo del tour nei teatri, con oltre 40 date esaurite, e della prima parte del tour estivo con oltre 15 date nelle più belle location open air italiane, a grande richiesta il complessino torna sui palchi a settembre!

Queste le date a settembre:

4 settembre, Carmagnola (TO), Foro Festival

6 settembre, Cremona, Piazza del Comune

7 settembre, Roma, Casa del Jazz, in occasione della Festa del Fatto Quotidiano

8 settembre, San Giovanni a Piro (SA), Porto Turistico di Scaro, nell’ambito del Festival Equinozio d’Autunno

10 settembre, Teramo, Piazza Martiri della Libertà

I biglietti sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali.

“Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo” è uno show tra il sacro e il profano, che si apre come una messa laica, in cui vari personaggi di attualità vengono invitati a pregare per i fan degli EelST, e che si chiude con la certificazione che tutto è stato suonato in diretta «Senza basi, senza campionamenti, senza autotune, insomma senza un cazzo, tutto fatto in casa».

Elio e le Storie Tese, vestiti di bianco, su una scenografia studiata nel dettaglio, con la preziosa regia di Giorgio Gallione, sanno raccontare il nostro tempo in modo ironico e affascinante. Da “La terra dei cachi” a “Supergiovane”, da “Servi della gleba” a “Valzer transgenico” il repertorio del complessino è sempre attuale, perché in fondo la mentalità italiana non cambia mai, c’è sempre un buon motivo per scandalizzarsi.

Lo spettacolo unisce alla musica i racconti e le immagini originali di una creatività senza limiti, per un viaggio attraverso le contraddizioni del nostro paese condotto con maestria e humour senza pari dagli Elio e le Storie Tese.

Sul palco: Elio, Faso, Cesareo, Vittorio Cosma, Jantoman, Paola Folli, Mangoni e, per la prima volta ben due batteristi (che sostituiscono per questo tour Christian Meyer).

Radio Deejay è la radio ufficiale del tour.

Il tour è prodotto da Hukapan e Imarts.

Costumi a cura di Paolo Marcati. Realizzazione costumi Sartoria Contemporanea di Luca Rondoni.

«”Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo” è un picaresco viaggio musicale nel repertorio vecchio… (e anche no…!) di Elio e le Storie Tese. Una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023 dove gergo, ironia, incursioni surreali e filosofia assurdista disegnano un bel paese italiota grottesco e contemporaneo, popolato di bellimbusti modaioli e adrenalinici o di improbabili ammaestratori di cozze, di onorevoli poco onorati o di coltivatori biologico/transgenici, di bizzarri animali da bestiario fantastico o da hippies ormai imbolsiti e fuori tempo massimo. Canzoni, monologhi, scherzi musicali, performance strumentali virtuosistiche e sciagurate, come è nello stile mitico e identitario del gruppo. Grande capacità musicale e talento compositivo al servizio di un racconto deflagrato e sempre sorprendente, dove metodo e follia, genio e sregolatezza incrociano continuamente strade e ispirazioni. Un concerto teatrale senza un attimo di tregua, dove lo sguardo dissacrante e giocoso di Elio e le Storie Tese genera comicità e paradosso. Uno sberleffo ironico e autoironico, dove il Riso o il Comico non sono mai digestivi, ma piuttosto sovversione del senso comune, strumenti del pensiero divergente, ludica e ragionata aggressione alla noia. Uno sguardo beffardo e esilarante che attraverso la musica e le canzoni crea divertimento, spiazzamento e stupore… perché, dice il poeta, senza lo stupore c’è soltanto l’ovvio» Giorgio Gallione.

Si ringrazia lo studio grafico che cura l’immagine di Elio e le Storie Tese, Jekyll e Hyde, www.jeh.it.

