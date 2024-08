Sarah la nuova artista di Up Next Italia

Share

Apple Music ha annunciato oggi che Sarah è la nuova artista a essere inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

“Entrare a far parte della famiglia di Up Next Italia di Apple Music mi fa sentire grata ed emozionata al tempo stesso” racconta Sarah. “Il mio viaggio nella musica è appena iniziato e sto già facendo tante cose bellissime, sento molto il supporto dei miei fan! Questa nuova opportunità rappresenta per me uno step ulteriore per continuare a crescere e a far conoscere al pubblico la mia musica”.



Sarah, nome d’arte di Sarah Toscano, è una giovane cantante classe 2006. Originaria di Vigevano, in provincia di Pavia, nel 2022 partecipa ad Area Sanremo, dove viene selezionata tra i venti finalisti e dove vince la Targa Vittorio De Scalzi. A settembre 2023 fa il suo ingresso nella scuola di Amici e conquista la maglia d’oro per il serale. Durante il programma, pubblica alcuni brani inediti che la rendono una delle concorrenti più amate dal pubblico di questa edizione. Il 5 marzo esce il singolo Mappamondo e il 30 aprile pubblica Sexy Magica, scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile, con la produzione di ROOM9. Dal 17 maggio è disponibile per Warner Music Italy SARAH, il nuovo, omonimo EP dell’artista, che ha conquistato la vittoria ad Amici 23 sabato 18 maggio. Da lunedì 20 maggio, è iniziato per Sarah un Instore Tour per presentare il progetto e incontrare i suoi fan, mentre dal 15 luglio è partito il suo primo live tour con date in tutta Italia. Il 26 luglio è uscito il nuovo singolo Roulette, dalle sonorità pop dance, in cui l’artista canta di un amore fugace, che assomiglia proprio a una roulette.

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti. Il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica. In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, Sarah si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA, Digital Astro, Ditonellapiaga, Kaze, J Lord, Matteo Crea, Wako, Voodoo Kid, MILES, Assurdité, Ginevra, PAULO, Leon Faun, MILLE, David Blank, SAMUSPINA, Lina Simons, Nerissima Serpe, Anna Castiglia e Lamante.

Nel 2024, il programma Up Next di Apple Music è entrato nel suo ottavo anno. Il vasto roster globale di Up Next include talenti nominati ai Grammy e lodati dalla critica come 6lack, Daniel Caesar, H.E.R., Greta Van Fleet, Khalid, Amy Shark, Billie Eilish, Sabrina Claudio, Sigrid, Mr Eazi, Stefflon Don, Bad Bunny, Juice WLRD, Bazzi, Jax Jones, NCT 127, Summer Walker, Tierra Whack, Dean Lewis, Pink Sweat$, Koffee, Megan Thee Stallion, Burna Boy, Clairo, Lunay, Jessie Reyez, Orville Peck, Victoria Monét, Ingrid Andress, Conan Gray, Don Toliver, Rema, BENEE, Holly Humberstone, Natanael Cano, Givēon, beabadoobee, Arlo Parks, Tate McRae, Zoe West, Morray, Fousheé, Amorphous, Tems, Parker McCollum, Jay Wheeler, Shenseea, Omar Apollo, Jvck James, aespa, Yahritza Y Su Esencia, Amelia Moore, FLO, SoFaygo, Bailey Zimmerman, Rema, Saint Harison, Ice Spice, XG, Grupo Frontera, Teezo Touchdown, Young Miko, 4batz e Karan Aujla.

Aggiungi la Playlist Up Next di Apple Music alla tua rotazione.

Comunicato Stampa: Goigest