Miss Lazio 2024 a San Felice Circeo la finalissima regionale

Dopo un caldissimo agosto, pieno di tante finali regionali, siamo ora giunti all’ultima tappa di questo impegnativo tour della bellezza laziale, la finalissima che assegnerà il titolo più importante, ovvero la fascia regina di Miss Lazio 2024.

Una finalissima che si terrà in due giorni, domenica 1 e lunedi 2 settembre, nella suggestiva location dei Giardini di Vigna La Corte, a San Felice Circeo (LT), nell’ambito della seconda edizione della kermesse “ Lazio, la bellezza del Talento 2024 “, promossa dalla Regione Lazio, con l’ obiettivo di valorizzare le bellezze paesaggistiche del Lazio, ma anche dei giovani che hanno scelto di intraprendere un percorso formativo in diversi settori artistici – come ad esempio nella musica, nella moda, nel teatro e nel cinema – con il patrocinio del Comune di San Felice Circeo. In palio il prestigioso titolo regionale assoluto di Miss Lazio 2024 e quello satellite di Miss Bellezze del Lazio 2024 entrambi validi come passaporto per le prefinali nazionali che si terranno nella prima decade di settembre prossimo a Numana (An) presso il resort “De Angelis”.

La manifestazione, presentata da Margherita Praticò con la regia di Mario Gori, che prevede la partecipazione di alcune delle più prestigiose realtà formative della Regione Lazio, come la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, l’Officina delle Arti PierPaolo Pasolini, la MAM Maiani Accademia Moda, l’ ITS Academy Sistema Moda, l’ITS Academy Lazio Digital e l’ITS Turismo Academy Roma, ha in programma due spettacoli che avranno luogo appunto domenica e lunedi, dove straordinari giovani talenti artistici del Lazio e le finaliste regionali dell’85°Concorso Nazionale Miss Italia saranno in scena insieme – sul tema del talento e della bellezza – in uno dei più suggestivi scenari storico-architettonici del Lazio, appunto i già citati GiardinidiVignalaCorte.

“Per San Felice Circeo – dichiara il Sindaco, Monia Di Cosimo – è un onore aver ricevuto la riconferma, dopo la passata edizione, quale location per la kermesse Lazio, la bellezza del talento. Nella due giorni del 1° e 2 settembre, avremo modo di assistere a una manifestazione poliedrica, in cui si spazierà tra musica, moda, recitazione e l’attesissima finalissima regionale di Miss Lazio 2024. Un sentito ringraziamento va a tutti gli enti e alle istituzioni che hanno lavorato per ideare e realizzare questa stupenda manifestazione. Vi aspettiamo a San Felice Circeo!»

Domenica 1 settembre sarà la volta di Giulia Guastella, attrice diplomata nella sezione teatro dell’Officina Pasolini e Alessandro Ragazzo, cantautore diplomato nella sezione canzone dell’Officina Pasolini. Nel corso di questa serata le finaliste di Miss Italia Lazio presenteranno in passerella alcuni capi della collezione di Alta Moda della stilista romana Barbara Basciano e verrà assegnato il premio “Lazio, la bellezza del Talento- 2024” ai migliori giovani talentuosi artisti diplomati presso le scuole di alta formazione e degli ITS che hanno preso parte alla kermesse. Il premio verrà consegnato dall’ assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio Giuseppe Schiboni.

“La bellezza del talento, intesa come l’eccellenza che i nostri giovani con il loro entusiasmo e la loro professionalità sanno incarnare e trasmettere, sbarca sul palcoscenico di San Felice Circeo in provincia di Latina. Siamo molto orgogliosi – spiega Giuseppe Schiboni, assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio – del successo che questo evento sta riscuotendo accreditandosi quale vetrina d’eccezione nella nostra regione grazie alla capacità di porre al centro le capacità dei nostri ragazzi in particolare e dell’attrattività che il sistema degli ITS Lazio in generale. Istruzione, competenze e un dialogo sempre più stretto tra mondo del lavoro e formazione sono per noi una priorità che passa, di necessità, anche per la promozione del mondo ITS che rappresentano un’occasione incredibile per i giovani che intendano coniugare la passione con il proprio futuro all’insegna del successo”.

Lunedì 2 settembre saranno invece protagoniste della scena le creazioni sartoriali degli allievi della Maiani Accademia Moda con Francesco Nuzzi, attore diplomato nella sezione teatro dell’Officina Pasolini e Matteo Gravante, cantautore diplomato nella sezione canzone dell’Officina Pasolini.

Nella serata conclusiva di questa kermesse i protagonisti di “Lazio, la bellezza del Talento”, saranno accolti da un vero e proprio “parterre de rois” composto, tra gli altri, dall’assessore regionale al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio Giuseppe Schiboni, dall’assessore regionale al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, Elena Palazzo e dal sindaco di San Felice Circeo Monia di Cosimo che si uniranno ai numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, della moda, della musica e delle arti in genere, ospiti di questa due giorni dedicata alla “bellezza del talento”.

Al centro della kermesse avrà luogo l’elezione di Miss Lazio 2024 che rappresenterà la nostra regione nella finale nazionale dello storico concorso Miss Italia. Madrine della serata finale del 2 settembre saranno le ultime quattro vincitrici del titolo di Miss Italia : Martina Sambucini (2020), Zeudi Di Palma (2021), Lavinia Abate (2022) e Francesca Bergesio ( 2023 – in carica).

Saranno 27 le miss che si contenderanno la prestigiosa fascia di Miss Lazio 2024. Ecco i loro nomi con le città di residenza : Alisea Sdrubolini (Roma), Arianna Ciamei (Roma), Arianna Sabatini (Roma), Beatrice Scintu (Roma), Camilla Bodesmo (Fondi), Clarissa Asesse (Leonessa), Claudia Raimondi (Viterbo), Cristina Josan (Riano Flaminio), Cristina Onica (Roma), Delia Valentini (Civitavecchia), Elena Di Palma (Roma), Eleonora Stanghellini (Tolfa), Francesca Risi (Roma), Giorgia Casadei (Ardea), Giulia Ursini (Roma), Greta Caretta (Roma), Lavinia Abeloos (Roma), Lavinia Puggioni (Roma) , Linda Ferraro (Alatri), Maria Sofia Conte (Roma), Martina Di Trento (Sperlonga), Melody Bernabiti (Ladispoli), Noemi Agus (Fiumicino), Sara Bumbaca (Roma), Sara Tancredi (Roma), Soraya Galuppi (Latina), Victoria Masprone (Roma).

Comunicato Stampa: Alessandro Marchetti