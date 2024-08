Fuori ovunque “Como un treuno” di Rose Villain

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Rose Villain, senza dubbio una delle artiste più internazionali del panorama italiano, oggi pubblica “COMO UN TRUENO” (https://wmi.lnk.to/comountrueno; Warner Music Italy). Al suo fianco, per l’occasione, la star colombiana multiplatino BLESSD, tra i più acclamati della scena urban internazionale, con all’attivo miliardi di streaming (2.6 miliardi a livello globale, di cui 27.6 milioni in Italia).

Online dalle 18:00 anche il videoclip del brano, diretto da Amedeo Zancanella. Attraverso le immagini si riesce a percepire un’atmosfera sempre più carica e intensa, quasi elettrica, che culmina in un finale cinematografico, con un esplicito rimando all’iconica scena di “Fight Club”, in cui i due protagonisti osservano insieme una macchina che brucia, simbolo di distruzione ma anche di rinascita.

“COMO UN TRUENO”, di cui Rose è autrice anche del testo in spagnolo, è una versione totalmente inedita della sua hit, certificata triplo platino, “COME UN TUONO” feat. Guè, prodotta da okgiorgio e Sixpm. Una canzone che parla di uno di quegli amori improvvisi a cui inizialmente non poni troppa attenzione, ma che poi ti cambia la vita.

La release si va ad aggiungere ad un anno pieno di importanti traguardi per l’artista, che ha mostrato a tutti l’energia che riesce a sprigionare con la sua musica.

Già nelle settimane precedenti Rose, infatti, aveva lasciato sui social qualche indizio, ma finalmente martedì è arrivata la conferma dell’imminente release. Il brano, che ha fatto cantare l’Italia intera, adesso è pronto ad approdare oltreoceano per conquistare e far ballare tutti.

Mancano pochi appuntamenti alla fine del tour estivo, che ha portato Rose Villain quest’estate nei festival di tutta la penisola, ma l’artista sta già pensando all’imperdibile tour nei club in cui “RADIO SAKURA” avrà una vita live del tutto unica e speciale, per le sei date del “Radio Sakura Winter Tour” tutte già sold out. Queste tutte le date indoor e outdoor, prodotte e organizzate da Magellano Concerti, Me Next e Next Show:

DATE OUTDOOR

1 giugno – LIVORNO – Straborgo

15 giugno – RIESE PIO X (TV) – Avis Live Music

4 luglio – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival

7 Luglio – CAMERINO (MC) – Phoenix Festival

10 luglio – AREZZO – Men/Go Music Fest

18 luglio – JESOLO (VE) – Suonica Festival

21 luglio – SARZANA (SP) – Moonland

29 luglio – UDINE – Udinestate

14 agosto – ARBATAX (NU) – Arabax Music Festival

15 agosto – OLBIA (SS) – Red Valley Festival

23 agosto – BELLARIA-IGEA MARINA (RN) – Beky Bay

26 agosto – L’AQUILA – Perdonanza Celestiniana

7 settembre – BRESCIA – Epicentro Music Festival

21 settembre – RENDE (CS) – Settembre Rendese

27 settembre – SAN VITO LO CAPO (TP) – Cous Cous Fest

30 settembre – DECIMOMANNU (CA) – Santa Greca

DATE INDOOR

17 ottobre – FIRENZE – Viper Theatre SOLD OUT

18 ottobre – PADOVA – Hall SOLD OUT

25 ottobre – NAPOLI – Casa della Musica SOLD OUT

26 ottobre – ROMA – Atlantico Live SOLD OUT

28 ottobre – MILANO – Fabrique SOLD OUT

29 ottobre – MILANO – Fabrique SOLD OUT

Info su www.magellanoconcerti.it.

“RADIO SAKURA” (https://wmi.lnk.to/clickboom_radiosakura; Warner Music Italy), certificato disco di platino da FIMI/GfK Italia, è il sequel luminoso di “Radio Gotham”. È un disco intimo e nostalgico ma allo stesso tempo consapevole e fiero, dove generi diversi come l’hip hop, il punk, l’elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, dove la speranza peró ne è trait d’union. Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè sono le collaborazioni scelte per questo nuovo viaggio, con cui traccia dopo traccia ci sta guidando verso questo nuovo capitolo. È inoltre in radio il singolo “COME UN TUONO” feat. Guè, certificato triplo disco di platino da FIMI/GfK Italia e stabile da settimane in testa alla Top Singoli FIMI.

Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, la cantante, autrice e regista ha all’attivo milioni di stream. Rose Villain ha tutte le carte in regola per ribaltare l’attuale scena musicale, curando lei stessa in prima persona la creatività di ogni progetto artistico che la riguarda. La consacrazione, arrivata negli ultimi anni dai featuring di alto livello con artisti che l’hanno fortemente voluta al suo fianco, ha portato Rose a voler dire ancora di più la sua. A gennaio 2023 esce il suo primo lavoro discografico, “Radio Gotham” (certificato platino da FIMI/GfK Italia), un album inaspettato, ricco di tematiche personali in cui l’artista si mette a nudo, che ha entusiasmato pubblico e critica e ha debuttato tra le prime 5 posizioni della classifica settimanale Top Album FIMI e all’ottavo posto della Top Albums Debut Global di Spotify. Dopo aver calcato il palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, la voce di Rose Villain la scorsa estate è stata in tutte le radio grazie al singolo di Achille Lauro “Fragole” (certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia), che l’ha vista co-protagonista. Venerdì 6 ottobre è tornata con la sua nuova hit disco di platino “Io, me ed altri guai” (Warner Music Italy), una Tainted Love in stile Mercoledì Addams. A dicembre è stata protagonista di due speciali appuntamenti live in occasione del suo primo show “A VILLAIN STORY: the beginning”, il 3 dicembre a Milano (data sold out) e il 15 a Roma, e ha già annunciato 6 nuove date nei club per il 2024 a Firenze (sold out), Padova (sold out), Napoli (sold out), Roma e due a Milano (di cui una già sold out). A luglio ha aperto i concerti italiani del tour dei Coldplay, il 12, 13, 15 e 16 luglio. È, inoltre, di nuovo tra i giudici scelti per il programma Netflix “Nuova Scena – Rhythm+Flow Italia”, la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, insieme a Fabri Fibra e Geolier, alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana. Rose Villain è stata in gara alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “CLICK BOOM!” (certificato triplo disco di platino da FIMI/GfK Italia), contenuto nel suo nuovo album “RADIO SAKURA” (Warner Music Italy), uscito venerdì 8 marzo, che ha debuttato al secondo posto della Top Albums Debut Global di Spotify e sul podio della Top Album FIMI, alla #3, e già certificato disco di platino.

Comunicato Stampa: HELP PR & MEDIA RELATIONS