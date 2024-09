Carl Graig al Gate di Milano il 20 settembre

Share

Gate Milano e Wagency presentano venerdì 20 settembre presso il Gate Milano in Via Valtellina 21, l’evento Glitterbox, uno dei format di musica house e disco più noti ed esclusivi del mondo che ospiterà il dj pioniere della musica techno Carl Craig, riconosciuto a livello internazionale per le sue produzioni in cui alterna le ritmiche ipnotiche e le atmosfere alienanti tipiche della musica techno al calore del jazz, del soul e della deep house. Con lui saliranno in consolle i dj Riva Starr, Zach Witness e Lolla Fedolfi.

Glitterbox è una delle serate di punta dell’Hï di Ibiza, considerata una delle residenze più longeve e amate del club e nel corso degli anni, il format, ha ospitato alcuni dei più grandi nomi della musica disco e dell’house: Bob Sinclar, Basement Jaxx, Folamour, Groove Armada, Honey Dijon, Masters at Work, Todd Terry e molti altri.

Un party inclusivo e pieno di energia, progettato per unire persone di tutte l’età sulla pista da ballo e caratterizzato da un’atmosfera originale, in cui ballerini, drag queen e artisti di fama internazionale si incontrano per creare momenti indimenticabili. Una grande festa, riconosciuta in tutto il mondo e unica nel panorama della musica dance. Glitterbox, è anche etichetta discografica ideata nel 2014 da Simon Dunmore, fondatore della più grande e storica label di house music Defected Records.

Il format arriverà al Gate Milano, venerdì 20 settembre, durante la Milano Fashion Week, per una serata all’insegna del divertimento e della buona musica.

Carl Craig

Carl Craig, nato a Detroit, è uno dei pilastri della musica techno, movimento nel quale l’artista si inserisce con naturalezza grazie alle sue qualità come tastierista. Con il suo stile unico e originale è riconosciuto in tutto il mondo per i suoi dj set che spaziano dalla techno al jazz fino alla deep house.

Riva Starr

Riva Starr, nome d’arte di Stefano Miele è un dj, produttore e proprietario di Snatch! Records e Brock Wild. Capace di coinvolgere tutto il pubblico, è stato invitato sui palchi più importanti, da Glastonbury al Fuji Rock e ha aperto i live di grandi artisti come Jamiroquai a Ibiza.

Zach Witness

Nato a Dallas, l’artista inizia la sua carriera all’età di 8 anni suonando la batteria in un gruppo punk ed a 11 anni inizia a fare il dj. Dopo anni di sperimentazioni, si fa conoscere tra gli artisti e lavora con André 3000, Frank Ocean e Nile Rodgers.

Lolla Fedolfi

Lolla Fedolfi è una talentuosa dj e produttrice toscana. L’artista ha vissuto a Londra, dove ha avuto la possibilità di suonare nei migliori club della città. A Milano invece sta guadagnando sempre più popolarità grazie a una serie di concerti esclusivi per famosi marchi della moda.

Biglietti:

https://www.ticketsms.it/event/Glitterbox-Milan-Fashion-Week-Gate-Milano-20-09-2024

L’evento è prodotto da Gate Milano e Wagency.

