Il nuovo album di Lazza “Locura” disponibile su tutte le piattaforme

Share

🔊 Clicca per ascoltare

“Questo sono io, non importa che sia su un palco, al parco con il mio cane o semplicemente a farmi i ca**i miei in giro per la città che mi ha cresciuto e che da troppo tempo mi sembra di non poter più conoscere. Sono stati anni incredibili, ho sempre sognato tutto questo, o meglio quasi tutto. “Ma chi ti credi di essere, perché non ti fai la foto?” mi dicono, senza capire che i ricordi dovrebbero crearseli con la mia musica, con le parole che ho scritto, mica con la mia faccia. “Guarda che è grazie a noi se sei qui!” forse, principalmente direi che è grazie a me. “Sei sempre così inca**ato, io al posto tuo sarei felice, non sorridi mai!”. Il problema è che c’è un motivo se ci sono io qui e non tu. Spesso queste cose ti fanno passare per arrogante, anziché per uno che ti dice quello che pensa, che ti sputa la verità in faccia, che poi cos’è la verità? In questi anni ho deciso che non mi terrò più niente dentro, fan*ulo chi ti dice che questo non si può dire, che quell’altra cosa sarebbe meglio non farla. A me non è mai piaciuto seguire le regole, mi è sempre piaciuto cercare di farle. Solitamente poi chi ti dice questo è anche chi smette di salutarti appena ha succhiato tutto ciò che poteva. Non metto più piede in un aeroporto, in una stazione chissà da quanto tempo ormai. Non mi manca neanche così tanto.

Tutta questa rabbia è un disco, LOCURA”

LAZZA

Con queste parole Lazza sintetizza il concept di LOCURA, il nuovo album fuori ovunque per Island Records.

Un disco nato da due anni di intenso lavoro che, dopo l’escalation dell’album dei record 9 volte Disco di Platino “SIRIO”, ha portato Lazza a confrontarsi con il lato oscuro e meno patinato del successo: un tema che lo ha accompagnato in un viaggio creativo intenso ed introspettivo in giro per il mondo -tra gli studi di Miami, Los Angeles e Parigi, dove ha collaborato anche con produttori di fama globale del calibro di Foreign Teck.

Lazza ne ha curato ogni minimo dettaglio, dalla scrittura delle prime canzoni all’idea dell’artwork, dove mette in scena la sua personale corrida scendendo nel suo campo di battaglia prediletto, la musica. Ispirata alla serie grafica di Francisco Goya dedicata alla tauromachia, l’opera visiva di LOCURA porta con sé un immaginario complesso e sentito, dove a fare da padrone è il dualismo ombre-luce, tensione-movimento.

Così come variegato e fuori dagli schemi è lo spettro di sonorità che il progetto tocca: come un camaleonte, con il suo marchio Lazza -affiancato nella direzione artistico-musicale da Drillionaire– ha fatto sua ogni traccia, chiudendo un disco dove nulla è lasciato al caso e ogni pezzo ha un senso, un suo mondo.

A cominciare dalla traccia d’apertura, che fa capire immediatamente il concept del disco: tra i brani più lavorati e curati a livello di sound, ZERI IN PIÙ (LOCURA) ft. Laura Pausiniha avuto un’evoluzione straordinaria: Lazza è partito da un sample evocativo e ha costruito la strumentale con Drillionaire, togliendo la parte vocale e rivedendone l’attitudine, portando l’asticella ancora più in alto nella scala della sperimentazione. Il risultato è un banger dalle batterie essenzialmente trap, che arriva dritto come un treno, e dove la voce di Laura Pausini si svela in una veste totalmente inedita per spingersi in un territorio introspettivo profondo e inesplorato.

Non solo Laura Pausini:tra habitué e combo inedite, nella scelta delle collaborazioni al disco Lazza ha miscelato top player della scena -da Sfera Ebbasta in FENTANYL a Marracash in -3 (PERDERE IL VOLO), da Ghali in GHETTO SUPERSTAR a Guè in ESTRANEO– e giovani talentuosissimi astri –Artie 5ive in CASANOVA e Kid Yugi in MEZZE VERITÀ, chiudendo il cerchio con un peso massimo del rap made in USA e mondiale, Lil Baby in CANZONE D’ODIO.

In LOCURA c’è veramente spazio per tutto: dai momenti più emotivi come 100 MESSAGGI, DOLCEVITA e CERTE COSE, brano che racchiude tutte le sfumature d’artista di Lazza, alla detroit più cruda di CASANOVA ft. Artie 5ive; dalle atmosfere più sperimentali di VERDI NEI VIOLA passando per banger come HOT e ZERI IN PIÙ (LOCURA) ft. Laura Pausini, senza farsi mancare brani che strizzano l’occhio alla radio come BUIO DAVANTI, e la quota elettronica ben rappresentata da MALE DA VENDERE, il nuovo singolo da oggi in rotazione radiofonica.

Un percorso creativo del tutto non convenzionale, come le iniziative che hanno anticipato l’uscita dell’album: su tutte LOCURA OPERA N.1, un live unico e mai visto prima in Italia, seguito in diretta streaming da oltre 60mila persone, dove Lazza ha presentato in anteprima ai suoi fan 8 brani del disco ai piedi dello Stadio San Siro, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal Maestro Enzo Campagnoli.

Non da meno le esperienze sonore che i fan hanno potuto vivere per una settimana in piazza XXV Aprile a Milano, dove il toro simbolo di LOCURA è comparso a sorpresa in un’installazione artistica svelando giorno per giorno indizi e spoiler del disco.

Il viaggio di LOCURAnon si ferma e fa tappa anche in edicola con un progetto editoriale cucito su misura su Lazza: il “Locura Magazine”. Contenuti, interviste e approfondimenti inediti al centro della rivista pubblicata da Sprea Editori, disponibile in anteprima esclusiva dal 21 al 27 settembre in un’edicola brandizzata appositamente in Corso Venezia 51 a Milano, e dal 27 settembre in tutte le edicole d’Italia.

Da gennaio Lazza porterà le hit di LOCURA sui palchi dei più importanti palasport italiani con il LOCURA TOUR 2025, 11 date -prodotte da Vivo Concerti– già quasi tutte sold out.

IL CALENDARIO

6 gennaio 2025 | MANTOVA – Pala Unical SOLD OUT

9 gennaio 2025 | PADOVA – Fiera

12 gennaio 2025 | EBOLI – PalaSele

15 gennaio 2025 | TORINO – Inalpi Arena

18 gennaio 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena

21 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

22 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

24 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

25 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

27 gennaio 2025 | FIRENZE – Mandela Forum

30 gennaio 2025 | ROMA – Palazzo dello Sport SOLD OUT

Per info: VIVO CONCERTI – www.vivoconcerti.com

Mail to: info@vivoconcerti.com – Tel: +39.02.30515020

LOCURA è disponibile nei seguenti formati fisici:

CD Standard, CD Autografato, CD Box Piramide Bianca, CD Autografato Numerato Box Piramide, Doppio LP Rosso, Doppio LP Rosso Autografato, Doppio LP Picture Disc Numerato, Doppio LP Box Piramide Nera, Doppio LP Cover Alternativa Numerato Ring Edition, Doppio LP Autografato Numerato Box Piramide, Doppio LP Bianco Autografato (esclusiva Amazon.it).

Il disco è stato presentato presso la nuova AP House Milano di Audemars Piguet.

TRACKLIST



1. ZERI IN PIÙ (LOCURA) ft. Laura Pausini

2. ABITUDINE

3. FENTANYL ft. Sfera Ebbasta

4. CERTE COSE

5. -3 (PERDERE IL VOLO) ft. Marracash

6. GHETTO SUPERSTAR ft. Ghali

7. MALE DA VENDERE

8. VERDI NEI VIOLA

9. CANZONE D’ODIO ft. Lil Baby

10. CASANOVA ft. Artie 5ive

11. ESTRANEO ft. Guè

12. HOT

13. MEZZE VERITÀ ft. Kid Yugi

14. SAFARI

15. GIORNO DA CANI

16. BUIO DAVANTI

17. 100 MESSAGGI

18. DOLCEVITA





Comunicato Stampa: Goigest