Nelly Furtado torna in radio con “Honesty”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

L’artista vincitrice ai Grammy Awards Nelly Furtado ha pubblicato il suo attesissimo nuovo album in studio, intitolato “7”, che contiene il nuovo singolo “Honesty” disponibile per la rotazione radiofonica.

“7” è il lavoro più ispirato e personale della popstar finora ed è il culmine di 4 anni di ‘riscoperta artistica’.

Scritto e co-prodotto dalla Furtado, 7 è una raccolta di musica pop che inneggia alla libertà e alla celebrazione dal suo punto di vista di “donna adulta che vive senza vergogna o scuse”. Ispirata da una “rivoluzione interiore”, Nelly Furtado è un’artista che prosegue nei propri obiettivi, continuando la sua ad elevare la musica pop a nuovi livelli.

L’orecchio impeccabile della Furtado per la fusione di stili e la creazione di musica ispirata e davvero originale risuona in tutto l’album, composto da 14 tracce. La sua energia vulcanica ha alimentato le sessioni in studio dal tramonto all’alba con cantautori, produttori e musicisti di tutti i generi, tra cui Tove Lo, SG Lewis, Bomba Estéreo, T-Minus, Lido Pimienta, Wondagurl, Dom Dolla, Charlotte Day Wilson, FNZ, Owen Pallett, Tynomi Banks, Blxckie, Charmie e Gray Hawken. Autrice e collaboratrice prolifica, Nelly Furtado ha scritto 400 canzoni nel corso di quattro anni, culminando nella sua raccolta più ispirata e personale.

“Sono riuscita a formare intorno a me una comunità di artisti e creativi che mi hanno sostenuto: è stato uno spazio sicuro e collaborativo per creare arte e dare sfogo alle mie emozioni in modo prolifico”, racconta Furtado. “Lo studio era allestito come un soundcheck, con amplificatori, eco e riverbero, e registravamo sempre. Le canzoni sono diventate dei portali in cui fuggire”.

“Pensavo di poter vivere senza musica, ma mi sbagliavo”- continua. “il mio mestiere è la mia passione. La musica è così potente ed è una forza positiva. Credo che ascoltare musica sia il vizio più sano del mondo. Ho riscoperto la mia voce artistica attraverso tutte quelle sessioni e sono così orgogliosa di 7”.

7 Tracklisting:

Showstopper Corazón (feat. Bomba Estéreo) Love Bites (feat. Tove Lo and SG Lewis) Better For Worse (feat. Gray Hawken) Honesty Floodgate Crown (feat. Blxckie) All Comes Back (feat. Charlotte Day Wilson) Save Your Breath (feat. Williane 108, Charmie, Taborah Johnson and Tynomi Banks) Ready For Myself Fantasy Better Than Ever Take Me Down Untitled

“7” è disponibile anche in esclusiva in formato fisico sullo shop di Universal Music Italia (LP Silver Standard, LP White Esclusivo e CD autografato).

L’icona indiscussa del pop di inizio millennio ha raggiunto un nuovo gruppo di fan appartenenti alla Gen Z, che hanno riscoperto le sue hit multiplatino e le hanno fatte diventare virali sui social e sulle piattaforme. L’artista iconica Billie Eilish ha dichiarato in una recente intervista“di stare ascoltando, in questo momento, solo la musica di Nelly Furtado e che è la sua ‘vibe’ ”.

Nel solo 2023 ha accumulato oltre 1 miliardo e mezzo di stream ed è entrata a far parte dello “Youtube Bilion views club” con la sua hit “Say It Right” che ha raggiunto oltre 1 miliardo di visualizzazioni.

Talentuosa cantautrice e musicista, Nelly Furtado ha accumulato oltre 20 miliardi di stream globali e venduto oltre 35 milioni di dischi. Nella sua carriera si è esibita in tour tutti sold-out nelle arene di tutto il mondo e ha vinto premi prestigiosissimi (tra cui 1 Grammy Award), che ne hanno fatto una delle artiste più rispettate del business musicale globale.

Impossibile dimenticarsi di album come Loose, Whoa Nelly e Folklore o di hit come “I’m Like a Bird”, “Powerless (Say What You Want)”, “Promiscuos”, “Maneater”, “Say It Right”, “All Good Things (Come to an End)” o “Manos al Aire” che hanno fatto emozionare e ballare un’intera generazione. Nei soli Stati Uniti, la Furtado ha avuto ben tre brani alla n.1 della classifica Billboard Hot 100 e cinque brani nella top10 della medesima chart. I suoi video hanno oltre 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Il suo album in lingua spagnola, “Mi Plan”, le ha fatto vincere anche il Latin Grammy nella categoria “Best Female Pop Vocal”. Nel 2012 è seguito il disco “The Spirit Indestructible” e nel 2017 è uscito l’album pubblicato da indipendente “The Ride”.

Recentemente si è riunita con lo storico produttore Timbaland e con il collega Justin Timberlake a 16 anni dall’indimenticabile hit “Give it To Me”, pubblicando il singolo “Keep Going Up”.

Quest’anno Nelly Furtao si è esibita al Lollapalooza e al Coachella, ha tenuto un concerto per la serie Tiny Desk Concert, è stata co-headliner assieme ad Ed Sheeran al Fan Fest EURO 2024.

Comunicato Stampa: Giacomo Vitali