Al Teatro Lo Spazio in scena, Se io non “avrei” te

Debutta al Teatro Lo Spazio, dal 17 al 20 ottobre, SE IO NON “AVREI” TE, spettacolo di Marco Di Iulio con la regia di Marco Simeoli. Una commedia che racconta con dinamicità e ironia l’eterno conflitto con la nostra coscienza e la quotidiana lotta con l’altro che cerca di entrare nella nostra intimità e si mette in gioco nella relazione

Una coppia, quattro storie. Quattro attori, Patrizia Ciabatta, Giordana Morandini, Teo Guarini e Francesco Stella, due vite. Una relazione, quattro versioni. Quattro punti di vista, uno scontro.

Nell’atavico scontro uomo – donna, universo femminile e maschile, marito – moglie, coppia di fatto o altro che sia, in “Se io non avrei te” i personaggi si raddoppiano rispetto alla tradizione.

“Tra momenti emozionanti e irresistibili scontri come solo nelle vite di chi si vuol bene ci sono, la storia si snoda in una divertente complessità, in un’aulicità’ abbastanza singolare, in un’evanescenza ed al contempo in una crudelissima realtà che sono i motivi che mi hanno portato a voler dirigere questa folle commedia con la speranza alla fine delle prove, se non al debutto, di capirci qualcosa in più, soprattutto su quanti e chi sono in scena. 4 o 2 no 2 ma so’ 4 ma chi…boh!”_ annota il regista Marco Simeoli.

“Se io non avrei te” è uno spettacolo comico che racconta con dinamicità ed ironia l’eterno conflitto con la nostra coscienza e la quotidiana lotta con l’altro che cerca di entrare nella nostra intimità e si mette in gioco nella relazione, analizzando al microscopio una relazione di coppia, prendendo in considerazione anche i rispettivi dialoghi interiori.

Ognuno di noi è abitato dentro da diversi personaggi.

Molti psicologi teorizzano che in un individuo ci siano tante persone che parlano.

Spesso ci succede di litigare con noi stessi, di non parlarci, di sostenerci, di incoraggiarci. Capita spesso di scherzare o di ritrovarsi a ridere con sé stessi.

La storia è semplice: due personaggi Lui e Lei. Lui conosce Lei, i due si innamorano, poi vanno a vivere insieme, poi litigano, poi Lui esce con un’altra, poi Lei se ne accorge, i due litigano, Lei caccia di casa Lui, alla fine Lui fa di tutto per farsi perdonare ed alla fine Lei lo perdona per poi vivere felici e contenti.

Il tutto accompagnato da altri due personaggi Colui e Colei, la Coscienza di lui e la Coscienza di lei che aiuteranno, consiglieranno e sosterranno questa strampalata storia d’amore.

Il pubblico entra in empatia con i personaggi e vive insieme a loro questa giostra amorosa, con i suoi alti e bassi, vive insieme agli attori questa scena senza tempo e senza luogo, dove tutto scorre ed il focus è sull’evoluzione e l’involuzione della relazione amorosa, dove l’obiettivo di tutti è proprio quello di stare bene con sé stessi e con l’altro, di essere felici e contenti.

Teatro Lo Spazio

Via Locri,42

informazioni e prenotazioni

06 77076486 / 06 77204149

info@teatrolospazio.it

Spettacoli: Giovedì e venerdì ore 21.00, Sabato ore 18, Domenica ore 17

prezzo biglietto: 15 euro – ridotto: 12 euro

(bar aperto per aperitivo dalle 20.00)

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci