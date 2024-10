In uscita una composizione inedita di testi che Vasco Rossi

Share

Il volume presenta al pubblico una composizione inedita di testi che Vasco ha scritto durante la sua vita: note, pensieri e parole che nella pubblicazione s’intervallano ai versi delle più celebri e amate canzoni del rocker. Un’espressione libera e informale, slegata dalla musica e dalla necessità del verso che lascia libero sfogo al pensiero e all’emozione, aprendo nuove riflessioni sui testi delle canzoni. In apertura vengono pubblicati due preziosi interventi dei poeti Nanni Cagnone e Paul Vangelisti, i quali compiono una loro lettura personale della figura di Vasco in quanto rocker ma anche in quanto persona. Ad arricchire il volume e accompagnare il lettore fra le pagine, le opere di Carlo Benvenuto, Marcello Jori, Rosanna Mezzanotte, Gianluca Simoni, create ispirandosi ai brani suggestivi di Vasco Rossi.

La pubblicazione è parte di una collana, edita da Galleria Mazzoli, che vede la stretta collaborazione fra poeti e artisti. Nei volumi che compongono questa collana, la lettura delle poesie si accompagna ad opere ispirate ai componimenti poetici. Questo volume intende porre una nuova luce sulla figura di Vasco pubblicandone la produzione più intima e personale, per andare oltre il cantante e mettere a nudo, invece, la persona.

La presentazione vedrà la partecipazione dello stesso Vasco Rossi, unitamente a Nanni Cagnone e Paul Vangelisti, in collegamento da Los Angeles, e dell’attrice e poeta Mariangela Gualtieri che arricchirà l’incontro con la lettura e l’interpretazione di alcuni brani selezionati dal volume.

Il libro è pubblicato in una tiratura limitata e numerata di 500 copie + 50 copie non destinate alla vendita. Sarà acquistabile al prezzo di 100 €, fino ad esaurimento copie, durante la presentazione oppure contattando Galleria Mazzoli. Tutto il ricavato della vendita dei volumi verrà interamente devoluto al Gruppo Abele (non ci saranno detrazioni per le spese).

Paul Vangelisti

È nato a San Francisco nel 1945. Poeta, critico letterario e stimato traduttore, è autore di più di trenta libri di poesia. Nel 2015 ha curato l’antologia di poesie di Amiri Baraka/LeRoi Jones, S.O.S.: Poems 1961-2013, alla fine dello stesso anno ha pubblicato Solitude per Edizioni Galleria Mazzoli con la quale ha pubblicato anche Imperfect Music (2019) e OH WELL (2022). Altre recenti raccolte sono: Motive and Opportunity (2020) e Liquid Prisoner (2021). Per la traduzione di War Variations [Variazioni belliche] di Amelia Rosselli ha vinto il Premio Flaiano (2006) e nello stesso anno il PEN USA Translation Award. Nel 2010, per le sue traduzioni di Adriano Spatola, raccolte in The Position of Things: Collected Poems, 1961-1992, ha vinto il premio per la traduzione dell’Academy of American Poets.

Vive e lavora a Los Angeles.

Nanni Cagnone

Poeta, scrittore, saggista, traduttore, nato in Liguria nel 1939. Ha operato come giornalista, critico d’arte, responsabile di redazione di riviste culturali (Marcatré, Design Italia), senior editor e direttore di collana presso Lerici Editore. Ha fondato e diretto la casa editrice Coliseum, è stato docente d’estetica e di strategie progettuali, direttore creativo d’agenzie internazionali di pubblicità e consulente aziendale per la company image. Ha collaborato a quotidiani e periodici, ha tenuto seminari in Italia e lectures in università europee e nordamericane. Ha pubblicato quarantatré libri, e tradotto, tra l’altro, opere d’Eschilo, Parmenide, Gerard Manley Hopkins, Jack Spicer. Alcuni dei suoi testi sono stati tradotti in francese, spagnolo, inglese, tedesco, neerlandese, norvegese, giapponese.

Vive e lavora a Bomarzo.

Comunicato Stampa: Live Nation Press