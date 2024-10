Laura Pausini e Fabrizio Mocata nominati ai Latin Grammy Award 2024

Share

LATIN GRAMMY AWARD 2024: non solo LAURA PAUSINI. Un altro italiano, infatti, vanta la nomination per il prestigioso premio: il pianista e compositore FABRIZIO MOCATA. Se ne parla poco nel nostro Paese, eppure Laura Pausini non è l’unica artista italiana nominata al 25° LATIN GRAMMY AWARD (a Miami il 14 novembre), a contendersi la prestigiosa statuetta ci sarà pure il duo composto dall’italiano FABRIZIO MOCATA e dall’argentino FRANCO LUCIANI, il cui disco “TANGO CRUZADOS” è stato selezionato nella categoria “MEJOR ALBUM DE TANGO” nella rosa dei cinque possibili vincitori.

FABRIZIO MOCATA, pianista e compositore, è considerato uno dei più innovativi e promettenti talenti della scena internazionale del Tango grazie alla sua abilità di combinare l’autenticità, il virtuosismo classico e la raffinata influenza del jazz. Il suo solare e pulsante Tango è diventato una presenza ricorrente nei cartelloni dei più importanti Tango Festivals (Buenos Aires, Granada, Medellin) dove ha condiviso il palcoscenico con importantissime figure del genere.

La collaborazione con FRANCO LUCIANI, senza dubbio l’armonicista più influente nella scena mondiale del tango e folclore, nasce nel 2019 durante il Festival di Tango di Granada in cui si ritrovano sul palco del Teatro Isabel La Catolica per intuizione di Tato Rebora. Danno vita a una collaborazione tra Italia e Argentina, e decidono di coronare il loro progetto con il disco “TANGO CRUZADOS” (Acqua Records), che viene registrato in parte in Italia e in parte a Buenos Aires, dove si aggiunge ai due musicisti il contrabbassista Pablo Motta, già nominato nel 2022 ai Latin Grammy insieme allo stesso FRANCO LUCIANI.

Nel CD anche un altro po’ di Italia con la copertina realizzata da Lorenzo Moriconi, la registrazione effettuata da Mario Costanzi e Alberto Piva presso lo Studio Molino del Ronzone di Vinci (FI) e il Mix/Mastering di Sergio Zanforlin.

MOCATA e LUCIANI presentano il progetto in un intenso tour che tocca tutta la Penisola italiana e in Argentina, dove viene invece presentato nel gennaio 2024, con due grandi eventi.

FABRIZIO MOCATA partecipa come ospite di FRANCO LUCIANI sul prestigioso palco del Festival de Cosquin davanti a un pubblico di 30.000 persone e in diretta sulla prima rete nazionale argentina.

I due si presentano inoltre sul palco del Be Bop di Buenos Aires, il Blue Note della capitale argentina, ricevendo unanimi consensi di pubblico e di critica.

La collaborazione ottiene grande risonanza nei media argentini. Un percorso ricco di soddisfazioni che porta l’italiano MOCATA e l’argentino LUCIANI all’ambita nomination per il LATIN GRAMMY AWARD 2024.

