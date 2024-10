Tutto pronto sul palco dell’Ariston per il Premio Tenco 2024

Share

Manca una settimana al Premio Tenco 2024, le cui tre serate clou si terranno giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 ottobre come di consueto nel tempio della musica italiana, il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia). La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese quest’anno celebra l’importante traguardo dei 50 anni.

I PREMI TENCO 2024

Il Premio Tenco, assegnato dal Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla Canzone d’Autore mondiale, in questa edizione 2024 verrà conferito a EDOARDO BENNATO, SAMUELE BERSANI, MIMMO LOCASCIULLI e TERESA PARODI.

Sempre il Club Tenco assegnerà in questa edizione il Premio Tenco all’operatore culturale a CATERINA CASELLI e il Premio Yorum a TOOMAJ SALEHI, il rapper iraniano attualmente in carcere dopo aver rischiato l’impiccagione. Nato per dare visibilità agli artisti e alle artiste che, mettendo spesso a rischio la loro stessa vita, lottano per la libertà e i diritti umani in tutto il mondo, il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia nel 2020, prende il nome dalla band turca perseguitata dal governo di Erdogan, che ne proibì i concerti e ne fece arrestare alcuni dei componenti, tre dei quali morirono dopo quasi un anno di sciopero della fame. Prenderanno parte alla cerimonia di consegna il rapper italiano Kento, tra i primi a manifestare solidarietà con Toomaj Salehi e che si esibirà, Parisa Nazari, attivista del movimento Woman Life Freedom for Peace and Justice, da sempre vicina ad Amnesty International e insignita nel 2023 del premio “Human rights defenders” di Amnesty International Sicilia, e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

Nel cinquantenario del Premio Tenco, ilPremio SIAE va a Ivan Graziani, che partecipò alla prima edizione del 1974. Cantautore e strumentista scomparso troppo presto, ha impresso alla canzone italiana una vena rock inconfondibile, come la sua voce, componendo liriche indimenticabili, sempre in bilico tra ironia pungente e dolce malinconia.

LE TARGHE TENCO 2024

Oltre ai Premi Tenco 2024, sul palco dell’Ariston durante la prima delle tre serate, giovedì 17 ottobre, verranno consegnate le Targhe Tenco 2024, annunciate lo scorso luglio e assegnate a:

· “È inutile parlare d’amore” (Woodworm, Distribuzione Universal) di PAOLO BENVEGNÙ Migliore album in assoluto

· “La Mia Terra” (Carosello Records) di DIODATO Migliore canzone singola

· “Hasta Siempre Mercedes” (BMG) di SIMONA MOLINARI Migliore album di interprete

· “Assamanù” (Cassis Publishing) di SETAK Migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia)

· “Curami l’anima” (Squilibri Editore) di ELISA RIDOLFI Migliore album opera prima

· “Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano” (Azzurra Music) prodotto da ALBERTO ZEPPIERI Migliore album a progetto.

Le Targhe Tenco vengono assegnate dal 1984 a “I migliori dischi dell’anno” di Canzone d’Autore pubblicati nel corso dell’anno, ovvero in questa edizione resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2024. Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuria vasta e competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco, che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dell’associazione. Le informazioni relative alle Targhe Tenco e il regolamento sono online sul sito del Club Tenco (Targhe assegnate fino a oggi: www.clubtenco.it/albo-doro/; regolamento: www.clubtenco.it/regolamento-targhe/).

Nel 2024 risultato record nella fase del ballottaggio con la partecipazione di 239 votanti.

LE TRE SERATE AL TEATRO ARISTON

Tanti gli ospiti che si succederanno sul palco: il fondatore del gruppo rock russo DDT JURIJ ŠEVČUK, che ritirerà il PREMIO TENCO 2022, TOSCA, SIMONE CRISTICCHI & AMARA, FRANCESCO TRICARICO, FILIPPO GRAZIANI, MICHELE STAINO, FABRIZIO MOCATA, GIANNI COSCIA, WAINE SCOTT, KENTO e IRENE BUSELLI.

Presentano le tre serate FRANCESCO CENTORAME e ANTONIO SILVA.

Le prevendite relative agli abbonamenti e ai biglietti delle singole serate sono online su clubtenco.it e aristonsanremo.com oppure presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00, sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00, info. 0184 50.60.60).

Quest’anno la scenografia sarà firmata da Valerio Berruti, artista che utilizza l’antica tecnica dell’affresco, la scultura e la video animazione per creare immagini essenziali, ispirate al mondo sospeso dell’infanzia., in cui tutto deve ancora avvenire.

Il Premio Tenco è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene nella città del ponente ligure che rappresenta da sempre la musica italiana. Una manifestazione unica in Europa e al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, nonché un’occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale.

L’associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati di musica, con la guida del floricultore ed ex partigiano Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la Canzone d’Autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”.

Il Main Sponsor del Premio Tenco è SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

«SIAE è main sponsor del Premio Tenco, semplicemente perché non potrebbe essere altrimenti. – dichiara Salvatore Nastasi, Presidente della SIAE – Il Premio Tenco è la rassegna dedicata alla Canzone d’Autore in Italia, un festival che seleziona, premia e promuove la musica da cinquant’anni, sempre con lo stesso rigore e con la stessa passione. Qui ogni anno si esibiscono i più rappresentativi Autori e si incontrano gli addetti ai lavori della canzone italiana, con una scrupolosità e una resistenza proprie solo di quelle istituzioni storiche che sanno mantenere come loro faro il valore dell’attenzione al nuovo».

Per il secondo anno consecutivo Rockol è Media Partner del Club Tenco: una collaborazione nata nel 2023 grazie ai comuni valori improntati al rispetto della tradizione della musica italiana in genere e cantautorale nello specifico e sfociata anche in una partnership estesa al Festival di Sanremo.

Radio Capital è la prima radio partner nella storia del Premio Tenco, per l’edizione speciale 50 anni Tenco. Il programma “Capital Records”, sia nella versione di Marco Biondi che in quella di Mixo e Luca De Gennaro, si trasferisce a Sanremo in diretta dal Teatro Ariston per raccontare l’importante traguardo dei 50 anni della rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa d’Italia.

Oltre alle tre serate all’Ariston, il programma della rassegna è ricco di eventi che per quattro giorni invadono pacificamente la città simbolo della musica italiana, Sanremo, tra il Teatro Ariston, la sede del Club Tenco che si trova a nell’ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria, Il Teatro del Casinò, l’Ex chiesa Santa Brigida nel quartiere Pigna e il Cinema Ritz.

«Il Premio Tenco incarna la vocazione musicale di Sanremo e al tempo stesso quella culturale, grazie alla sua unicità che occupa uno spazio molto importante nel nostro calendario delle manifestazioni. – afferma il sindaco di Sanremo l’Avv. Alessandro Mager – Non a caso, il Comune continua a sostenere con forza la Rassegna della canzone d’autore, che oggi arriva a festeggiare i primi cinquant’anni dalla nascita, frutto dell’intuizione e della tenacia di Amilcare Rambaldi. Ed è sensibile anche alle altre iniziative portate avanti dal Club Tenco, conscio del valore della musica nelle sue molteplici declinazioni. Sono certo che anche questa edizione sarà all’altezza della fama e della credibilità giustamente acquisite dall’evento nel corso di questo mezzo secolo di esistenza».

«Non c’è dubbio sul fatto che il “Tenco” rappresenti un valore aggiunto nella vasta offerta musicale che Sanremo offre, tra radicate tradizioni e ricerca d’innovazioni – commental’assessore al turismo e allo sport del Comune di Sanremo l’Avv. Alessandro Sindoni – Ed è importante che alle tre serate all’Ariston si affianchino altri appuntamenti collaterali, in sedi e luoghi diversi, così da “allungare” la manifestazione coinvolgendo la città fin dal mattino. Una formula molto interessante, tra masterclass, proiezioni, incontri e concerti, che rende Sanremo un punto di riferimento assoluto nel mondo della Canzone d’Autore. E ne consolida l’immagine di “Città della Musica”».

Tra gli altri eventi che precedono le serate, mercoledì 16 ottobre alle ore 11.00 al Teatro Ariston si terrà, dopo gli incontri degli scorsi anni dedicati a Gaber, De André e Jannacci, una masterclass per gli studenti dedicata a Pino Daniele a cura di Marika Amoretti. Partecipano Fausta Vetere, Tullio De Piscopo, Carmine Aymone e Stefano Senardi. Ormai è una consuetudine che la Rassegna sia anticipata da un evento per le scuole del territorio, che ha visto lo scorso anno partecipare più di mille ragazzi di medie e superiori. La masterclass del 2024 prende spunto dalla prossima uscita del docufilm Pino Daniele. Nero a metà, a cura di Marco Spagnoli e Stefano Senardi, prodotto da Fidelio ed Eagle Pictures. La masterclass verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Club Tenco (www.facebook.com/clubtenco/).

Giovedì 17 settembre alle ore 15.00 nella sede del Club Tenco si terrà il primo incontro nazionale delle rassegne e dei premi italiani di canzone d’autore e di qualità. Questo incontro è stato fortemente voluto dal Direttivo del Club Tenco, in occasione del cinquantenario della Rassegna, per creare un tavolo di confronto e sinergia con le principali realtà culturali di musica d’autore. A moderare la tavola rotonda, assieme a Stefano Senardi e Paolo Talanca in rappresentanza del Direttivo del Club Tenco, ci sarà Andrea Scanzi e saranno presenti i rappresentanti delle manifestazioni o i presìdi più importanti. Ecco l’elenco completo: Musicultura, Fondazione De André, Fondazione Gaber, MEI-Meeting delle Etichette Indipendenti, Premio Bertoli, Premio Pigro, Premio D’Aponte, Premio L’artista che non c’era, Premio Botteghe d’autore, Musica contro le mafie, Premio Ciampi, Dallo sommano allo showman, Premio Lauzi, Premio Bindi, Officina Roversi, Rock Targato Italia, L’Isola in collina, Premio Lunezia. Hanno dimostrato il loro interesse, pur non potendo essere fisicamente presenti a Sanremo, il Premio Parodi e Officina Pasolini.

Il Tenco, dunque, locomotiva di queste realtà che valorizzano la musica d’autore, invita per la prima volta le manifestazioni sorelle a confrontarsi sulla situazione. A Sanremo si rifletterà per esempio sulla possibilità di fare rete e di valorizzare sempre più la musica dal vivo.

«Non ci illudiamo che questi siano gli stati generali e che da questo incontro possano venire fuori le soluzioni dei nostri diversi problemi, che però hanno una motivazione comune – spiega Stefano Senardi – L’intento è quello di contestualizzare il momento storico dell’Italia, della musica e della canzone d’autore: mancanza di risorse e soprattutto di ideali, nel mondo della cultura dell’educazione scolastica».

«Ci piacerebbe innescare un meccanismo e una serie di proposte che ci possano aiutare a fare rete e comunicare maggiormente tra noi – commenta Paolo Talanca – per condividere le nostre problematiche e verificare se tutti insieme possiamo beneficiare di risorse in più sia a livello di visibilità, che di comunicazione o economiche. Si sta creando una vera e propria spaccatura ed entrare in certi circuiti per la musica più riflessiva è praticamente impossibile. Questo purtroppo sta cambiando il gusto e l’idea di canzone del pubblico».

IL CANTAUTORE

Come ogni anno verrà pubblicato il Cantautore, rivista a tiratura limitata che dalla prima Rassegna del 1974 viene distribuita al Teatro Ariston e nella sede del Club Tenco.

Quest’anno il Cantautore è accompagnato da una edizione speciale: “IL CANTASTAINO – AMICO, L’INCONTRO È LA VITA DELL’ARTE”, lavoro curato dal direttore artistico del Club Tenco Sergio Secondiano Sacchi. Il testo, corredato anche da un disco, è interamente dedicato a Sergio Staino, lo straordinario giornalista, vignettista e regista che è stato fino alla sua morte, nel 2023, Presidente del Club Tenco. La presentazione de “IL CANTASTAINO – AMICO, L’INCONTRO È LA VITA DELL’ARTE”, in cui saranno presenti Gianni Cuperlo, Sergio Secondiano Sacchi e Adriano Sofri. si terrà venerdì 18 ottobre alle ore 15.00 presso il Cinema Ritz dopo la proiezione del film su Sergio Staino “SATIRA E SOGNI” di David Riondino.

IL PROGRAMMA

Di seguito il programma completo da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre.

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE

Ore 11.00 – Teatro Ariston

Master class per le scuole su Pino Daniele: con Carmine Aymone, Tullio De Piscopo, Fausta Vetere.

Ore 15.30 – Sede del Club Tenco (ex Stazione)

Tavola rotonda “Resistenza, canto popolare e canzone d’autore” – Emanuele Felice, Daniele Fumagalli, Alessio Lega – conduce Steven Forti.

“Lo Straniero ritrovato” con Michele Gazich e Federico Sirianni.

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida (Pigna)

Concerto di Andrea Tarquini “Le canzoni di Stefano Rosso” – presenta Steven Forti.

Ore 21.00 – Teatro del Casinò

Concerto “Cantautori al festival”, scritto e narrato da Sergio Secondiano Sacchi con la voce di Sighanda insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretto e arrangiato da Pino Jodice – presenta Steven Forti.

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede del Club Tenco (ex Stazione)

Conferenze stampa con gli artisti – conducono Steven Forti e Antonio Silva.

Ore 15.00 – Sede del Club Tenco (ex Stazione)

“Primo incontro nazionale delle rassegne e dei premi della musica di qualità”

Dibattito sulla canzone d’autore – Moderano: Andrea Scanzi, Stefano Senardi e Paolo Talanca.

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida (Pigna)

Concerto di Giovanni Block – presenta Steven Forti.

Ore 21.00 – Teatro Ariston

1ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Francesco Centorame e Antonio Silva

Sul palco: Paolo Benvegnù (Targa Tenco) – Tullio De Piscopo (Premio “I suoni della canzone”) – Diodato (Targa Tenco) – Simona Molinari (Targa Tenco) con Special Guest Cosimo Damiano Damato – Elisa Ridolfi (Targa Tenco) – Setak (Targa Tenco) – Gianni Coscia, Fabrizio Mocata e Michele Staino – Francesco Tricarico – Alberto Zeppieri (Targa Tenco).

VENERDÌ 18 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede del Club Tenco (ex Stazione)

Conferenze stampa con gli artisti – conducono Steven Forti e Antonio Silva.

Ore 15.00 – Cinema Ritz

Proiezione film su Sergio Staino “SATIRA E SOGNI” di David Riondino

Presentazione “CANTASTAINO” con Gianni Cuperlo, Sergio Secondiano Sacchi e Adriano Sofri.

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida (Pigna)

“BOBO SONGS” Concerto di Gianni Coscia, Fabrizio Mocata e Michele Staino – conduce Steven Forti

Ore 21.00 – Teatro Ariston

2ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Francesco Centorame e Antonio Silva

Sul palco: Edoardo Bennato (Premio Tenco 2024) – Mimmo Locasciulli (Premio Tenco 2024) – Kento – Teresa Parodi (Premio Tenco 2024) – Wayne Scott – Tosca – Francesco Tricarico.

SABATO 19 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede del Club Tenco (ex Stazione)

Conferenze stampa con gli artisti – conducono Steven Forti e Antonio Silva

Ore 15.00 – Sede del Club Tenco (ex Stazione)

Presentazione dei libri produzioni Tenco:

“L’ultimo Buscadero” Ricordo di Paolo Carù – partecipano Guido Giazzi, Andrea Parodi.

Presentazione disco “Forty eight” di Wayne Scott – presenta Sergio Secondiano Sacchi.

Presentazione libro “Musica e parole. Breve storia della canzone d’autore in Italia” di Paolo Talanca. Carocci editore – conduce Steven Forti.

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida (Pigna)

Concerto di Wayne Scott “Forty-eight – 11 canzoni di Lucio Quarantotto” con Daniele Caldarini, Lorenzo Colace, Angapiemage Persico e Michele Staino – presenta Steven Forti.

Ore 21.00 – Teatro Ariston

3ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Antonio Silva e Francesco Centorame

Sul palco: Simone Cristicchi e Amara – Filippo Graziani – Jurij Ševčuk (Premio Tenco 2022) – Irene Buselli – Francesco Tricarico – Caterina Caselli (Premio Tenco per l’operatore culturale) – Samuele Bersani (Premio Tenco) – Consegna del Premio Siae.

