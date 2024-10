Warren Haynes pubblica il suo nuovo singolo “Day of Reckoning”

Share

Warren Haynes cantante, leggenda della chitarra, produttore e frontman dei Gov’t Mule, vincitore di GRAMMY® Award, ha pubblicato il suo nuovo singolo “Day of Reckoning” con Lukas Nelson e Jamey Johnson, offrendo un assaggio di ciò che sarà il nuovo album solista di Haynes Million Voices Whisper. Scritto insieme a Nelson, “Day of Reckoning” è un forte appello al cambiamento che strizza l’occhio alla fine degli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70. Il testo del brano fornisce anche il titolo dell’album: “Milioni di voci sussurrano, diventando più forti quando cantano / Milioni di spiriti in attesa di un giorno di resa dei conti”. Ascolta QUI “Day of Reckoning”, e QUI per vedere il video della realizzazione dietro le quinte, in studio di registrazione.

Million Voices Whisper uscirà il 1° novembre in digitale e in CD su etichetta Fantasy Records, mentre per il vinile occorrerà aspettare il 15 novembre. L’album, nelle varie versioni, è prenotabile QUI.

“Lukas, Jamey e io abbiamo cantato insieme nel ‘Last Waltz Tour’ qualche anno fa. Adoro il modo in cui le nostre voci si fondono e volevo riunirci tutti e tre per questa canzone”, dice Haynes. “Lukas vi ha contribuito anche con una straordinaria sortita chitarristica. ‘Day of Reckoning’ parla di uguaglianza e i diritti civili in una luce molto attuale, è un messaggio indirizzato a tutte le generazioni: ‘Non è mai troppo tardi per essere liberi’“.

Million Voices Whisper, primo album nel ruolo di solista di Warren dopo un’attesa di quasi un decennio (nonché il quarto della sua onorata carriera), contiene anche “This Life As We Know It”, canzone-messaggio universale di Warren, inno ad una visione positiva del futuro che deve innanzitutto da noi stessi: ecco QUI il video della performance in studio.

Negli undici brani blues-rock soul, prodotti da Haynes e registrati alla Power Station New England, Haynes suona con l’energia, la concentrazione e l’intensità che ne fanno da decenni un assoluto maestro delle sei corde. Ad accompagnare Warren ci sono i membri della sua attuale all-star band, tra cui John Medeski alle tastiere, il veterano batterista Terence Higgins (della Dirty Dozen Brass Band) e il bassista dei Gov’t Mule Kevin Scott. Oltre a Nelson e Johnson, l’album vede la partecipazione di Derek Trucks, suo “doppio-complice-antagonista” nella Allman Brothers Band, che con l’inconfondibile sound della sua chitarra slide unisce le forze in tre tracce co-prodotte con Haynes. Sarà disponibile anche una versione deluxe su doppio CD di Million Voices Whisper con quattro canzoni bonus, tra cui una nuova versione della composizione di Trucks e Haynes “Back Where I Started” con Warren alla voce solista e alla chitarra slide e il power trio di Haynes, Nelson e Johnson alle prese con il classico di Crosby, Stills, Nash & Young “Find The Cost of Freedom” che sfocia in una versione estesa di “Day of Reckoning” (guarda il dettaglio della tracklist di Million Voices Whisper qui di seguito).

Million Voices Whisper è un insieme di brani grande impatto e all’insegna del soul, che dispiegano al meglio la straordinaria musicalità di un grande rocker all’apice della sua creatività. È il miglior album firmato da Warren Haynes.

Million Voices Whisper Track Listing :

These Changes (ft. Derek Trucks) Go Down Swinging You Ain’t Above Me This Life As We Know It Day of Reckoning (ft. Lukas Nelson and Jamey Johnson) Real, Real Love (ft. Derek Trucks) Lies, Lies, Lies > Monkey Dance > Lies, Lies, Lies From Here On Out Till The Sun Comes Shining Through Terrified Hall of Future Saints (ft. Derek Trucks)

Deluxe Edition (CD only) bonus tracks:

Baby’s On The Move Smooth Sailing Find The Cost of Freedom > Day of Reckoning [extended version] (ft. Lukas Nelson and Jamey Johnson) Back Where I Started (ft. Derek Trucks)

Hanno detto di ‘This Life As We Know It’ da Million Voices Whisper:

“Warren Haynes turns to brighter perspectives on ‘This Life As We Know It,’ crooning these mantras with soulful optimism, as keys dance around ballooning, warm bass lines, bluesy guitar licks and, later, a truly euphoric chorus, formed by a marvelously joyful melody and more uplifting lyrics. In a world often clouded by darkness, this piece of sunshine is a welcome offering.”

– Classic Rock Magazine

“‘This Life As We Know It’ perfectly charts out the emotional substance of Haynes’ project. With focused, candid storytelling and a soul-stirring performance, [Haynes] reflects on holding on tight to joy through a spirited, upright rocker that stands resolute in a rapidly changing world.”

– Relix

“‘This Life As We Know It’ is an inspiring song that urges listeners to stay in the moment and look on the bright side of life. Warren Haynes’ soaring slide guitar provides a beautiful touch on top of the music.”

– JamBase

“[‘This Life As We Know It’] blends vivid imagery with an expansive yet lighthearted Southern gospel rock sound centered around Haynes’ soulful vocals and expressive slide guitar.”

– Live For Live Music

