La Rappresentante di Lista domani al Teatro Cartiere di Firenze

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Un album fresco di stampa e un tour al via da Firenze. A due settimane dall’uscita di “Giorni felici”, La Rappresentante di Lista sale mercoledì 6 novembre alle ore 21 sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze per la data inaugurale del LRDL 2024 TOUR.

I biglietti (posto unico 23 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Insieme ai musicisti che negli anni li hanno accompagnati dal vivo e che sono stati coinvolti nelle registrazioni in studio, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina tornano con questo nuovo lavoro discografico, anticipato dai singoli “Paradiso” e “La città addosso” e proseguono il loro lavoro di costante ricerca musicale e tematica.

“Giorni Felici” rappresenta una nuova evoluzione nella scrittura e nella composizione de La Rappresentante di Lista, riconoscibile e sempre in movimento, con cui la band torna a esplorare sonorità care ai propri ricordi di crescita e formazione, inni generazionali che rimangono indelebili sulle ossa e che diventano suggestione per scrivere l’oggi e la sua colonna sonora. I temi sono quelli cari al progetto: LRDL continua a indagare l’emotività umana e a metterla in rapporto con l’altro e col mondo.

“Rabbia, delusione, orgoglio e giorni felici. Lucidità, depressione, disperazione, dolore, riscatto e giorni felici. Passato e futuro convivono nel nostro presente, graziosi e incombenti. Noi veloci e immobili, spezzati, arrotati dalla vita, ma con le ali per volare. Convinti ancora una volta di poter resistere”, così LRDL descrive il nuovo lavoro.

Il viaggio di “Giorni felici” ha percorso tante tappe prima della pubblicazione, dall’incontro con il chitarrista Kit Conway a New York allo Studio 13 di Damon Albarn a Londra, passando da Palermo, Arezzo e Milano, dove tutto è iniziato alla Casa degli Artisti in una residenza nel 2023. Tantissimi sono i compagni di viaggio che hanno incrociato la strada di Veronica e Dario durante la lavorazione del nuovo disco. Musicisti e musiciste che hanno partecipato alla registrazione e agli arrangiamenti, tra cui Erica Lucchesi, Marta Cannuscio, Roberto Calabrese, Carmelo Drago, Donato Di Trapani, Enrico Lupi, Elisa Zimbardo, Roberta Casella, Mattia Mari, il produttore Simon Says Privitera, Marco Romanelli, Francesco Vitaliti, collaboratori storici di Mangiaracina che ha curato la produzione del disco.

LRDL è da sempre un progetto artistico in senso lato: attorno al nucleo del duo, hanno gravitato artisti sempre diversi, con collaborazioni in studio e sul palco, ma non solo. È il caso del legame sempre fortissimo tra la musica e l’immaginario visivo del progetto, che in “Giorni felici” è stato sviluppato nella copertina con l’opera “Fly me to the Moon” di Davide Bondielli, artista toscano che restituisce l’anima del disco, con lo scenario felice di una casa (a 10 dalla “casa” del primo disco della band) sulla quale vola un palloncino, che nasconde però il senso di inquietudine profonda raccontato anche all’interno dell’album. Il progetto grafico è di Riccardo Montanari.

“Giorni felici” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy.

Info concerto

Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – Firenze

Info tel. 055.6504112 – www.teatrocartierecarrara.it



Biglietti

Posto unico 32 euro

Prevendite

Bitconcerti www.bitconcerti.it (tel. 055.667566)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101)

Nei punti prevendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)

Comunicato Stampa: Marco Mannucci Prg Firenze