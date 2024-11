Debutta al Teatro Belli per la rassegna TREND “Lela & Co.”

Share

Debutta in prima assoluta dall’8 al 10 novembre al Teatro Belli nell’ambito della Rassegna TREND nuove frontiere della scena britannica – XXIII edizione, LELA & CO. Spettacolo di Cordelia Lynn tratto da una storia vera, con la regia di Maurizio Mario Pepe.

Ognuno ha una ragione per raccontare una storia e tutti costruiamo una narrazione attorno alle nostre vite. Ma solo alcune voci vengono ascoltate veramente e spesso le storie sono raccontate da uomini. Alcune donne non riescono mai a raccontare la loro storia perché sono state messe a tacere dalla paura, dalla violenza o dalla vergogna. Lela è una di quelle donne. Ma ora le parole prorompono dalla bocca di Lela, raccontandoci la vita di un piccolo villaggio di montagna, un luogo dove le donne, cantando, si prendono cura dei bambini e dei vecchi. Cantano la nascita e il trapasso mentre “gli uomini gestiscono la parte in mezzo”. Ci racconta di come ha incontrato un socio in affari di suo cognato, che l’ha portata oltre confine in un luogo in guerra dove Lela vivrà la guerra per le strade e per il suo corpo. La commedia bruciante di Cordelia Lynn è consapevolmente sfuggente. E’ un monologo, ma ha un cast di due attori. La commedia, a detta dell’autrice, è “basata su una storia vera”. Ma, come dice Lela, a volte le storie sono una bugia ma “possono diventare verità a furia di raccontarle”. Tutto dipende da chi racconta la storia e da come la racconta. In teatro, avvolti dai drappi di velluto rosso, dal buio e dai giochi di luce, crederemo a tutto il racconto, mentre nel mondo reale, continueremo ad andare in giro con gli occhi ben chiusi, preferendo di restare all’oscuro.

Note di regia

Il testo prende vita attraverso una coreografia verbale, in cui le parole sono fisicamente lanciate avanti e indietro nel modo più energico, con la storia di Lela sempre interrotta, in un modo o nell’altro, da uomini. Vi è una violenza all’interno del linguaggio, e le interruzioni sono messe in scena come mezzo attraverso il quale viene trasmesso il messaggio della violenza patriarcale e della mercificazione dei corpi. Così, il palco è quasi vuoto per lasciar spazio alle parole, all’azione ed emozione che vi si svolge. In conclusione il testo è impegnativo per una ragione ben chiara: Lela & Co è un’opera teatrale che esige qualcosa che va al di là dell’attenzione e della simpatia; esige che si ascolti-veramente ciò che viene detto-e che poi si vada oltre, fuori dal teatro, per cambiare a cominciare da noi stessi.

Maurizio Mario Pepe

