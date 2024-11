Continuano gli appuntamenti dei Premi Tuttoteatro.com 2024 a Roma

Share

Proseguono gli appuntamenti dei Premi Tuttoteatro.com 2024, diretti da Mariateresa Surianello, al Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma.

Sabato 23 novembre dalle 18.30 si terranno le semifinali del Premio Miglior Teaser VI edizione con laproiezione dei dieci teaser video selezionati dalla giuria, composta da Federico Betta, Chiara Lagani, Claudio Morici, Marina Pellanda, Leopoldo Santovincenzo.

Verranno presentati i video (in ordine di protocollo): Nera Foglia di Spazio Teatro/Accademia d’Arte Thymós – Trepuzzi (Le); Threshold of Kindness di Conferenza Balaam – Roma; The suicide club di Luigi Facchino – Roma; RMX di Angelini-Pagani-Santamaria – Roma; DMT di Nutrimenti Terrestri/Pugliatti-Costa – Messina; Spettri di Newton – una storia umana della luce di Tony Perri – Saporito (Cs); Tell tale di Teatro Patalò/Serrani-Angelini-Mihai – Santarcangelo di Romagna (Rn); Escape notes di Alessandro Diaco, Claudia D’Occhio – Genova; Le voci di dentro di Putéca Celidònia – Napoli; Edopo di Cromo collettivo artistico – Poggio Mirteto (Ri).

A seguire, si terrà l’incontro Audiovisivo e spettacolo dal vivo per considerare le potenzialità del formato teaser, sia come strumento promozionale, sia come video autorale dotato di una propria autonomia estetica.

All’incontro sono invitati operatori, studiosi e artisti di diverse discipline, per aprire il dialogo su esperienze legate all’audiovisivo e allo spettacolo dal vivo e attuare un confronto sul linguaggio filmico in relazione alle arti sceniche, relazione che da diversi anni l’associazione Tuttoteatro.com si è impegnata a indagare e sviluppare (www.teaservideo.eu).

Alle 21.00 andrà in scena in anteprima assoluta lo spettacolo Mercoledì delle Ceneri, nuova produzione della Compagnia Fort Apache Cinema Teatro, unica realtà teatrale stabile in Italia ed Europa formata da attori ex detenuti e detenuti in misura alternativa, oggi professionisti di cinema e palcoscenico. Lo spettacolo, scritto e diretto da Valentina Esposito, segue il successo delle due precedenti produzioni, Famiglia e Destinazione non umana,affrontando il tema della violenza di genere e del corpo ferito, segnato e abusato fino alla negazione dell’identità, proprio a ridosso della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Mercoledì delle Ceneri è una storia di violenza popolare” – racconta la regista Valentina Esposito – “una di quelle storie che si possono raccontare dappertutto e a tutti quanti, una di quelle storie che le capiscono anche i bambini, tanto sono conosciute, tanto sono familiari, ma che tutti devono riascoltare perché ogni volta, come per miracolo, le dimenticano… tutte le volte le ascoltano, le riconoscono e poi le dimenticano, come se non l’avessero mai sentite, come se non l’avessero mai conosciute. Pure se sono storie di tutti i giorni, che si ripetono tutti i giorni, lungo le strade, dentro le case, dentro le famiglie. E bisogna ricominciare sempre daccapo”. In scena Alessandro Bernardini, Fabio Camassa, Luca Carrieri, Matteo Cateni, Chiara Cavalieri, Viola Centi, Massimiliano De Rossi, Roberto Fiorentino, Marcello Fonte, Sofia Iacuitto, Gabriella Indolfi, Giulio Maroncelli, Claudia Marsicano, Giancarlo Porcacchia, Cristina Vagnoli, Camila Urbano.

Sarà poi proprio la proiezione del docufilm Fort Apache di Ilaria Galanti, Simone Spampinato, Valentina Esposito/Fort Apache Cinema Teatro e l’incontro con Valentina Esposito su Teatro sociale, inclusione, sostenibilità a proseguire il 4 dicembre la programmazione dei Premi Tuttoteatro.com che, fino all’8 dicembre, abiteranno gli spazi del Teatro Biblioteca Quarticciolo con spettacoli, incontri, mostre e laboratori.

Giovedì 5 dicembre dalle ore 17.00 si terrà l’incontro-dibattito Circuitazioni interrotte. Quale distribuzione per lo spettacolo dal vivo? e alle 21.00 il debuttodello spettacolo Amore cointestato di Enoch Marrella.

Successivamente, venerdì 6 dicembre dalle ore 15.00 verranno presentati i primi due studi scenici finalisti della XVIII edizione del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti, Lettere dall’aldilà di Yuri Casagrande Conti e Overdose di Sathya Nardelli e Nicholas Turba, mentre fuori concorso dalle ore 21.00 sarà la volta di Pelle ~2 di e con Elisabetta Mancini e Massimiliano De Rossi, Per piacere di e con Annalisa Limardi e Risonanze di e con Carlotta Assisi e Ramona Genna.

Sabato 7 dicembre dalle ore 15.00 spazio ad altri tre studi scenici finalisti del “Cappelletti” Non è uno sport acquatico – Daniele Parisi; MST di exvUoto teatro – Mattia Favaro; Ghost Track di Daniele Turconi, seguiti da Annalisa Limardi con No (ore 21.00) e B.E.A.T Teatro con La Vacca di Elvira Buonocore e la regia di Gennaro Maresca (ore 21.30), vincitore del “Cappelletti” 2019. Per concludere, domenica 8 dicembre dalle ore 15.00 andranno in scena gli ultimi due studi finalisti del “Cappelletti”, Non taccio, per amore di Simone Faloppa e Sono/Oilkos di Sivia Mai, e alle ore 21.00 lo spettacolo Quello che non c’è di Giulia Scotti, vincitrice del 2023. A seguire le premiazioni e l’incontro con il vincitore dell’XI edizione del Premio Tuttoteatro.com Renato Nicolini.

Nei giorni 6, 7, 8 dicembre si terranno, inoltre, i laboratori di guida alla visione condotti da Gigi Borruso (info e iscrizioni su tuttoteatro.com) e le mostre Una memoria per immagini 2004-2023 di Michele Tomaiuoli e AA.VV. e I manifesti/locandine di Massimo Staich.

