Perdersi e ritrovarsi, “Il contrario” il nuovo singolo di Anna Carol

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Un inno per rivendicare la libertà di cambiare idea, di andare contro corrente, di perdersi e ritrovarsi, di rimettersi in gioco e in discussione tutte le volte che si vuole.

Il contrario è il nuovo singolo di Anna Carol in uscita oggi venerdì 15 novembre, che inaugura il suo percorso musicale con INRI/Metatron.

Ascoltalo qui: https://metatrongroup.lnk.to/ilcontrario

Prodotta da Federico Dragogna e suonata dai Selton, è una canzone che invita a non lasciarsi ingabbiare in un percorso prestabilito – da noi stessi o dagli altri –, ad avere il coraggio di cambiare e di ripensare, di sbagliare binario, di tornare sui propri passi o sterzare in direzione opposta a quanto finora stabilito.

Perché amare i contrari e le visioni differenti, o addirittura contrarie alle nostra, significa accogliere la realtà per quella che è: esatta ma incoerente, vacillante, vertiginosa e infinita. Un fragile e difficile equilibrio tra fede e ribellione, tra il bisogno di rituali e abitudini e il desiderio di rompere le regole.

Tendiamo ad essere avversi ai cambi di idea, abbiamo paura di scegliere percorsi diversi da quelli che scelgono gli altri e che il contesto in cui viviamo si aspetta da noi. Aggiunge la cantautrice bolzanina. Ma la cosa più bella e liberatoria è sospendere il giudizio – perché non si può giudicare qualcosa che non si conosce – e in questo modo farsi sorprendere dal nuovo che si incontra percorrendo strade non previste.

Il sound del brano è raffinato e avvolgente, delicato e accattivante al tempo stesso, e si fonde perfettamente alla voce elegante, sincera e finemente ironica di Anna, plasmando un amalgama musicale elegantemente pop, venato di soul e sostenuto da ritmiche dall’impronta decisa.

Il contrario è un’irresistibile e leggera danza tra ordine e caos per riscoprire la bellezza della propria unicità, dell’essere identità in continua evoluzione e proprio per questo sempre fedeli a se stessi.

La canzone è accompagnata da un video: un piano sequenza a bordo della mitica barca Riva, sulle rive del Lago di Garda, a Salò, nel “mare” più vicino all’ Alto Adige, a quelle montagne dove l’artista è nata e cresciuta.

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=7fdbHGxfCu8

Anna Carol presenterà live il nuovo brano in due speciali appuntamenti: il 22 novembre in Santeria Toscana a Milano, nella serata New Attitude all’interno della Milano Music Week, e il 23 novembre all’Acrobax a Roma all’evento per i 20 anni di All Reds Rugby.

Crediti Il contrario

Produttore artistico Federico Dragogna

Scritto da Anna Carol, con Leo Pari e Alessandro Donadei

Suonato da Ramiro Levy, Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar (Selton)

Testo Il contrario

Prigioniera del traffico

Alla radio “All You Need Is Love”

Preferisco le scarpe già usate

In passato hanno preso altre strade

Sono quello che so

Non lo so se è un difetto o no

Parlo poco ma sono bilingue

Cerco un uomo ma l’uomo si estingue

Ma il fuoco no, le pietre no

Le foto no, i giorni no,

L’amore no, magari è troppo

Voglio una vita col fuso orario

Voglio sbagliare binario

Voglio un’amica che mi dica che fare

E fare tutto il contrario

Voglio la fede dei marinai

Voglio il coraggio dei santi

Voglio mia nonna con il rosario

Poi vorrei fare tutto il contrario

Quanto odio nel traffico

Nella testa “All You Need Is Love”

(All you need is love)

Mi piace parlare alle stelle

Sanno tenere un segreto per sempre

Ho un problema con me

Prima o poi capirò cos’è

Questo stato di calma apparente

Che svanisce col drink delle sette

Ma il fuoco no, le pietre no

Le foto no, i giorni no,

L’amore no, magari è troppo

Voglio una vita col fuso orario

Voglio sbagliare binario

Voglio un’amica che mi dica che fare

E fare tutto il contrario

Voglio la fede dei marinai

Voglio il coraggio dei santi

Voglio mia nonna con il rosario

E poi vorrei fare tutto il contrario

L’anima è sottile

La pelle è il suo confine

Vorrei tatuarmi qualcosa

Ma ho paura di cambiare idea

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah

Ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Voglio una vita col fuso orario

Voglio sbagliare binario

Voglio un’amica che mi dica che fare

E fare tutto il contrario

Voglio la fede dei marinai

Voglio il coraggio dei santi

Voglio mia nonna con il rosario

Poi vorrei fare tutto il contrario

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah

Ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah

Ah-ah

Crediti foto

Foto di Alecio Ferrari

MUA Cinzia Trifiletti

Abiti e Styling Marantico

Set Design Giuditta Vettese

Ass. Luci Nicolò Degni

Crediti video

Diretto da Mòndeis

Stylist Nadia Mistri

MUA Alessandra Dini

Biografia

Anna Carol è una cantautrice di Bolzano. Durante un intenso periodo all’estero, tra Colonia, Rotterdam e Londra, viene influenzata dall’incontro con le scene musicali Soul, R&B, del cantautorato internazionale e delle arti visive e performative della scena contemporanea europea. La scrittura di Anna Carol si addentra con sguardo leggero e talvolta ironico nella complessità del quotidiano, trasformandola in immagini evocative in grado di trasportare chi ascolta in una dimensione delicata e profonda. L’album di debutto di Anna Carol, Cinetica, uscito a novembre 2022, è groviglio di emozioni intrecciate in suoni acustici ed elettronici che confluiscono in melodie pop di influenza cosmopolita. Il calore con il quale l’album è stato accolto, ha portato Anna Carol a fare concerti in tutta Italia e in alcuni dei festival più importanti del paese: Mi Ami (Milano), Poplar (Trento), Spring Attitude (Roma), Ferrara Sotto Le Stelle (Ferrara); si è inoltre esibita in apertura dei concerti di Vasco Brondi, Dente e Cristina Donà. Negli ultimi due anni si è dedicata alla lavorazione del suo secondo disco con la produzione artistica di Federico Dragogna e suonato in studio dai Selton. Il 15 novembre esce Il contrario, il primo singolo che lo anticipa e che segna l’inizio della nuova collaborazione con INRI/Metatron.

Comunicato Stampa: Giulia Zanichelli – GDG press