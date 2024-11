Arriva a Roma “Battiti” la rassegna di circo e teatro

Share

Al Teatro Furio Camillo proseguono gli appuntamenti di BATTITI, la rassegna di teatro di contaminazione, frutto dell’incontro tra le più alte tecniche circensi ed il lavoro d’attore.

Fino al 1 dicembre la rassegna accoglierà spettacoli di compagnie, italiane ed estere, che utilizzano tecniche circensi differenti, raccontando una nuova realtà scenica contemporanea, per un totale di 24 giornate, 16 spettacoli, 40 artisti.

La terza settimana di rassegna si apre venerdì 22 novembre (ore 21) con lo spettacolo Gramophone circus della Compagnia Materiaviva in collaborazione con Le Radiose. Uno spettacolo di musica, grammofoni e circo. Guendalina condivide con il pubblico l’ascolto dei suoi 78 giri preferiti, raccontando aneddoti sui brani e sugli artisti dell’epoca e coinvolgendolo nella scelta di alcuni dei brani in scaletta. Con lei una compagna d’avventure, una acrobata, una donna “aerea” che accompagnerà il pubblico tra le storie di donne di circo d’altri tempi. Uno show musicale, circense e interattivo che saprà catturare l’attenzione con il suo fascino retrò.

A seguire sabato 23 novembre (ore 21) Cristiana Casadio & Stefan Sing presentano “Tangram”. Lei gli dà la spalla fredda. La spinge via. Eppure entrambi preferirebbero abbracciarsi appassionatamente.

L’amore è allo stesso tempo paradiso e inferno. Complesso, sexy e irriverentemente fantasioso, Tangram ridisegna i confini della danza, del nuovo circo e del teatro fisico. Creato ed eseguito dalla famosa ballerina Cristiana Casadio e dal giocoliere di fama mondiale Stefan Sing, Tangram descrive in modo coinvolgente la lotta umana tra attrazione e repulsione. Casadio e Sing danno nuova vita alle loro forme d’arte mentre si uniscono per raccontare una storia di amore, disprezzo e, soprattutto, potere. Sia che lei sia appesa alle dita del suo partner come una marionetta o che lui si stia proteggendo da una raffica di palle che atterrano come missili, la coppia incarna passione e furia allo stesso tempo. Tangram si interroga su cosa significhi arrendersi all’amore e ci chiede: chi ha il controllo?

Domenica 24 novembre (ore 18) è la volta di Rizoma della Compagnia Los Filonautas. Spettacolo Poetico Circense, per una donna e i suoi equilibri su un filo di acciaio. Nella quiete di una giornata qualsiasi, di tanto tempo fa, arrivò una lettera. Sbuffa una locomotiva, un treno da correre, un binario da perdere. Un viaggio come una mappa interiore da svelare, Una donna, le sue valigie cariche di un passato, un presente, un futuro. Territorio fragile, un filo che porta, che tiene, che sostiene. Una linea di fuga, un tratto da dipingere. Una gonna che racconta altre donne, storie che oltrepassano le frontiere. Una lettera, mille lettere e una nonna da dove tutto ebbe inizio.

PICCOLI BATTITI

La sezione Piccoli Battiti è dedicata ai bambini e alle loro famiglie con spettacoli che, attraverso le tecniche di circo, entusiasmino i bimbi e gli raccontino loro un mondo teatrale dinamico e gioioso.

Tutte le mattine alle ore 11:00 il Teatro Furio Camillo offre, durante tutto l’anno, una programmazione di spettacoli per bambini. Nel mese della rassegna Battiti, la proposta si fa ancora più ricca e con ospiti straordinari provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il 24 novembre è la volta della Compagnia Creme & Brulè con Kitsune, una fiaba ispirata al folklore giapponese.. La volpe Kitsune viveva nella foresta in armonia con tutti gli animali e le forze della natura. Ma un giorno i demoni si risvegliarono, portando terrore e devastazione. Kitsune decise di partire alla ricerca di un maestro, per apprendere i segreti per sconfiggere i demoni…. Spettacolo di Teatro di Figura. Un’avventura con protagonisti creature magiche della cultura giapponese, realizzata con maschere, figure animate, arti marziali e teatro fisico. La fiaba è una rilettura della tradizione del Setsubun e del rituale propiziatorio del lancio di fagioli tuttora celebrato in Giappone per scacciare i demoni e portare la buona fortuna, rituale che verrà messo in scena rendendo il pubblico protagonista della storia.

Teatro Furio Camillo

via Camilla, 44 – 00181 Roma (Metro ‘A’ Furio Camillo)

8 novembre – 1 dicembre

venerdì e sabato alle 21,00 – domenica alle 11,00 e alle 18,00

INFO E BIGLIETTI

Biglietto per singolo spettacolo € 15,00

Biglietto Ridotto (under 12, over 65, studenti scuole di teatro o circo) € 13,00

Abbonamento a 3 spettacoli € 40,00

Abbonamento a 6 spettacoli € 75,00

Lo spettacolo C.A.B.A.R.E’ ha un costo di 5 € e non rientra nell’abbonamento

Lo spettacolo “De retours chez les vivants” ha un costo di 8€ e non rientra nell’abbonamento

Domenica mattina:Bambini 8€ – Adulti 10€

Abbonamento piccoli battiti (per 1 adulto e 1 bambino per 4 spettacoli della domenica mattina ore 11:00) € 60,00

I biglietti per i singoli spettacoli possono essere acquistati il giorno stesso presso il botteghino del teatro. La prenotazione è consigliata.

Info e prenotazioni: info@teatrofuriocamillo.com – 0697616026

www.rassegnabattiti.it

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci