Il collettivo comico Vico Alleria al Teatro Agusteo in “Buco”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Vico Alleria, il collettivo di comici fondato da Emanuel Ceruti e Peppe Ventura, che impazza sulla rete con milioni di click, approda finalmente nella splendida cornice del Teatro Augusteo a Napoli il prossimo 6 e 7 Dicembre con il nuovo spettacolo “ Buco”. Un doppio e imperdibile appuntamento all’insegna del buon umore e tutto da ridere, già sold out nella prima data, che si preannuncia davvero esilarante.

“Salire su un palco così importante per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, un sogno che finalmente si realizza – dichiarano Emanuel Ceruti e Peppe Ventura di Vico Alleria – abbiamo sempre voluto parlare alle persone, far arrivare un messaggio è importante; poi in chiave comica è ancora meglio. Sapere di aver fatto sorridere qualcuno è un’emozione impagabile. Siamo eternamente grati per l’immenso affetto che il pubblico ci sta regalando. La prima di Buco del 6 dicembre è andata letteralmente sold out in pochissimi giorni dall’apertura delle prevendite. Non ci aspettavamo tutto questo calore e non possiamo che esserne entusiasti. Sul palco daremo il massimo per il nostro pubblico e dopo queste due speciali anteprime all’Augusteo non vediamo l’ora di proseguire il tour del nuovo show nel 2025 nelle principali città italiane”

Tre giovani fratelli sono costretti a risollevare l’azienda eriditata dal padre, in seguito ad un imprevisto che l’ha mandata in bancarotta. Per colmare i debiti. Accumunati dopo un incidente, sono disposti a tutto, anche a scendere a compromessi, soprattutto con un’ individuo un po’ particolare… Nella commedia in due atti Buco, diretta da Ciro Ceruti, c’è quel tocco di follia che serve alle nostre giornate per viverle appieno. Estremizzare la quotidianitá in modo che la gente si identifichi, è il segreto della comicità che da segue contraddistingue il gruppo. Tra grandi colpi di scena Buco non mancherà di sorprendere anche i più scettici e controversi alla risata.

I Vico Alleria, sono un collettivo di comici composto da quattro uomini e tre donne che si distinguono per un approccio fresco e diretto, mirato ad alleggerire con un sorriso la vita di ognuno di noi. I temi trattati spaziano dalla quotidianità alle sfide contemporanee, con uno sguardo particolare alle situazioni comuni che intrecciano ironia e realtà sociale. Fra i principali temi trattati dal collettivo troviamo infatti le differenze generazionali, i paradossi dell’ambito lavorativo, temi sociali e attuali come cambiamento climatico, pandemia, tecnologia, approfondimenti riflessivi e umoristici che vengono sempre trattati con una lente generazionale ad hoc. Con la loro ironia e leggerezza sono in grado di abbracciare differenti pubblici, dalla generazione zeta ai millenials fino agli over 44. La loro è una bella storia di rivalsa che mescola sapientemente differenti generi, dalla commedia dell’arte sino ad abbracciare i nuovi linguaggi della comicità.

Vico Alleria nasce dalla visione del progetto di ampliamento editoriale dell’innovativo hub di entertainment 2WATCH, che ha deciso di unire, sotto un’unica insegna, il gruppo di comici con l’obiettivo di colmare uno spazio nel mercato dell’intrattenimento web dedicato al settore comedy.

Capitanati da Emanuel Ceruti, attore comico e tiktoker da 1 milione di followers complessivi sui social, e Peppe Ventura, attore comico da oltre 400 mila followers, Vico alleria saranno in grado di trasportarci nel loro mondo con quel sapore unico e inimitabile che è nel loro stile, scanzonato e appassionato, ma sempre attuale e generazionale.

I biglietti per lo speciale spettacolo “Buco” sono già disponibili in prevendita su Ticketone al seguente link https://www.ticketone.it/event/vico-alleria-in-buco-teatro-augusteo-19152752/

Comunicato Stampa: Christian Moioli