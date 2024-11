Alessandra Tumolillo pubblica oggi “Luna Nova”

Share

Dopo un’estate intrisa di musica e soddisfazioni, Alessandra Tumolillo ci conquista ancora una volta con la sua chitarra e pubblica oggi Luna Nova, il nuovo singolo fuori da oggi su tutte le piattaforme digitali per BMG.

Scritta dal grande poeta Salvatore di Giacomo, Luna Nova celebra la bellezza enigmatica della luna, simbolo di desideri nascosti e sogni lontani. In questa nuova e intima versione, il timbro caldo e avvolgente di Alessandra e gli arpeggi della sua inseparabile chitarra ci cullano tra i versi delicati di questa poesia, onorando con rispetto e delicatezza la tradizione musicale della sua città natale, immaginario collettivo di una cultura unica nel suo genere.

È difficile per me parlare di ‘Luna Nova’ senza pensare ai ricordi che mi legano a questo brano. Era una delle canzoni preferite dei miei genitori e, ogni volta che la suonavano, sembrava che la casa si riempisse di una magia particolare, come se il tempo si fermasse. Una tradizione che purtroppo oggi sembra scomparsa, ma che per me rimane una parte importante della mia vita. Questa canzone era anche la preferita di mio nonno paterno e proprio da lui ho scoperto la versione interpretata da Renzo Arbore e Dulces Ponte, rivisitazione che aggiunge una freschezza, una vivacità che la rende ancora più affascinante, pur mantenendo intatta l’essenza della melodia originale. Mi piace pensare che, attraverso questa canzone, non solo rivivo la mia infanzia, ma anche un legame profondo con le generazioni che mi hanno preceduto. Ogni volta che la ascolto, è come se mio padre, mia madre e mio nonno fossero di nuovo qui con me, a suonare insieme in quella stanza che è sempre stata il cuore della nostra famiglia– racconta Alessandra.

La release di Luna Nova anticipa la pubblicazione di Postcards From Naples, il nuovo progetto discografico di Alessandra in uscita prossimamente. Piccolo gioiello musicale nato tra i suggestivi vicoli di Napoli, Postcards From Naples vuole essere un ponte tra passato e presente, un viaggio tra i colori, i profumi e le melodie di una città senza tempo riproposte da Alessandra in un’inedita veste chitarra-voce.

ALESSANDRA TUMOLILLO, cantautrice e chitarrista del roster BMG, nasce a Napoli da genitori musicisti e si dedica fin da giovanissima agli studi musicali. Già diplomata al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, si specializza alla Berklee School di Boston e al Conservatorio G. Verdi di Milano. Numerose sono le sue esibizioni dal vivo, vantando importanti collaborazioni live – tra le quali Negramaro, Tosca, Venerus, Jake Sherman, Mario Rosini – e televisive con Stefano De Martino (“Bar Stella” su Rai 2) e Luca Barbarossa (“Radio2 Social Club”). Due dei suoi brani inediti sono diventati colonne sonore di due film prodotti da CattleyaLab – Rai Cinema e Opera Totale. Alessandra, che con la sua musica ha già conquistato il piccolo e grande schermo, è un vero e proprio talento nel rivisitare i classici napoletani che, attraverso le sue corde, vestono di un’elegante modernità. A fine febbraio 2024 pubblica in digitale il singolo Si t o ssapesse dicere, personale versione in musica di Alessandra dell’omonima poesia di Eduardo De Filippo nonché colonna sonora dei titoli di testa del film “Romeo è Giulietta” del regista Giovanni Veronesi. A giugno 2024 è protagonista dell’opening act delle prime date live negli stadi dei Negramaro al Maradona di Napoli e al San Siro di Milano, esibendosi sulle note di “Quando” e “Uè man!” di Pino Daniele. Grandi emozioni durante il live, quando Alessandra ha raggiunto sul palco Giuliano Sangiorgi per condividere una speciale e unica versione di “Napule è”, coinvolgendo il pubblico del Maradona in un momento indimenticabile, connubio perfetto di talento, passione e amore per la musica.

