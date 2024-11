Gazzelle torna a emozionarci con “Come il pane”

Share

Gazzelle torna a farci vedere il mondo attraverso i suoi occhi come solo lui sa fare.

Pronti per emozionarci ancora con il suo nuovo singolo “Come il pane” (Maciste Dischi/ Warner Music Italy), fuori oggi in radio e in digitale, prodotto da Federico Nardelli, che ormai da anni accompagna l’artista nella creazione delle sue canzoni senza tempo che scaldano il cuore.

Un pezzo che parla di tutte le bugie che ci raccontiamo per fare finta di stare bene anche quando non è così, per paura di spostare le cose e non creare disordine. Alla fine succede comunque: le cose si spostano, le persone pure, e noi ci proteggiamo come possiamo.

«Stavo lavorando a questa canzone, senza saperlo, da tutta la vita. Dicono che il dolore alla fine serva sempre. Io non lo so se serve, ma so che ogni tanto guardo il cielo e mi sento così, come questa canzone al minuto ‘2.40’», racconta Gazzelle.

Alcuni giorni fa Gazzelle ha preparato una sorpresa speciale come solo lui sa fare, per coinvolgere i fan in occasione dell’uscita del nuovo singolo: nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre, in una fermata della metro di Roma, l’artista ha lasciato la possibilità ai passanti di lanciare un messaggio positivo e di scrivere su un cartellone cosa fosse per loro buono come il pane (https://www.instagram.com/p/DC4Y7DhtwCU/), prendendo spunto dal titolo del brano.

Ma le sorprese per il suo pubblico non finiscono qui e infatti Gazzelle ha deciso, a poche ore dall’uscita del pezzo, di presentarlo in anteprima sul palco della semifinale di X-Factor 2024 (show Sky Original prodotto da Fremantle), andata in onda ieri sera.

Non solo nuova musica, il cantautore ha anche in programma due importanti e speciali eventi per l’estate del 2025: il 7 giugno al CIRCO MASSIMO di Roma e il 22 giugno allo STADIO SAN SIRO di Milano.

Due prime volte, due nuove sfide, due città importanti per l’artista, che negli anni ha costruito la sua carriera, passo dopo passo, con un unico obiettivo: quello di essere sempre se stesso e far arrivare la sua musica ai cuori di tutta Italia. I concerti sono prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Dopo aver consacrato il sogno di calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, Gazzelle ha voluto portare tutto il suo mondo all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Dopo un tour tutto sold out nei palasport delle principali città della penisola, dove finalmente è riuscito a riabbracciare il suo pubblico, e una serie di tappe outdoor sui palchi dei principali festival italiani, è pronto a regalare nuove emozioni ai suoi fan.

Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 23 dischi d’oro e 33 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile. I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone. Gazzelle si è preso, in questi anni, con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos.

