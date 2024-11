Geolier continua a dominare il rap game con “Dio lo sa – Atto II”

Share

Geolier continua a dominare il rap game.

“DIO LO SA – ATTO II” (Warner Music Italy), secondo capitolo dell’ultimo album già certificato triplo platino, oggi è alla #1 della Classifica Fimi Top Album.

Il nuovo traguardo segue il successo delle prime 24 ore, che ha visto tutti gli otto brani del disco debuttare in TOP 20 su Spotify Italia, conquistandone il primo posto con “TU ED IO” feat. Rose Villain e il secondo con “MAI PER SEMPRE”.

Di seguito la tracklist, le collaborazioni e le produzioni del progetto discografico:

REALE (prod. Dat Boi Dee)

SMITH ‘N’ WESSON (prod. Dat Boi Dee)

500K (prod. Yung Snapp)

TU ED IO feat. Rose Villain (prod. Poison Beatz, Sixpm, LeaveTheClub)

CHE SOLE OGGI (prod. Dat Boi Dee)

CCHIU’ FORT feat. Cosang (prod. NikoDeSimone, Thomie, Natt)

MAI PER SEMPRE (prod. DRD)

NUN SACC’ PERDERE (prod.Voga)

PER SEMPRE (prod. Michelangelo)

IDEE CHIARE feat. Lazza (prod. Dat Boi Dee, Finesse)

EL PIBE DE ORO (prod. Poison Beatz)

SI STAT’TU (prod. Dat Boi Dee, Poison Beatz, Geenaro, Ghana Beats)

IO T’O GIUR’ feat. Sfera Ebbasta (prod. Dardust)

PRESIDENTE (prod. Dat Boi Dee, Kermit)

UNA COME TE (prod. Dat Boi Dee)

EMIRATES (prod. Poison Beatz, Geenaro, Ghana Beats, Giuszy)

UNA VITA FA feat. Shiva (prod. Mace, Shune)

EPISODIO D’AMORE (Dat Boi Dee, Takagi & Ketra)

6 MILIONI DI EURO FA (skit) (prod. Dat Boi Dee)

357 feat. Guè (prod. Dat Boi Dee, Cerul67)

DIO LO SA (prod. Dat Boi Dee)

BELLA E BRUTTA NOTIZIA feat. Maria Becerra (prod. Geenaro, Ghana Beats, Maxzwell, Poison Beats)

GIÀ LO SAI feat. Luchè (prod. Dat Boi Dee)

SCUMPAR (prod. Yung Snapp, Poison Beatz, Sewsi)

I P’ME, TU P’TE (prod. Michelangelo)

NU PARL, NU SENT, NU VEC (prod. Poison Beatz)

CLS feat. Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade (prod. Dat Boi Dee)

L’ULTIMA POESIA feat. Ultimo (prod. Takagi & Ketra, JVLI)

FINCHÈ NON SI MUORE (prod. Poison Beatz)

A soli 24 anni, in poco tempo e grazie al suo grande talento, ha raggiunto risultati inimmaginabili, ottenendo anche il titolo di artista italiano più ascoltato sulle piattaforme di streaming nel 2024. E oggi, con “DIO LO SA – ATTO II”, Geolier continua a scrivere in modo indelebile la sua storia e quella del rap italiano.

Martedì il rapper ha annunciato che quest’estate sarà il primo in assoluto a calcare per ben due volte il palco dell’Ippodromo di Agnano nella sua città: alla data già annunciata del 25 luglio 2025, si aggiunge un secondo grande live il 26 luglio 2025.

Queste le date dei prossimi appuntamenti, prodotti da Magellano Concerti:

15 MARZO 2025 – JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO – DATA ZERO

21 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

22 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM

23 MARZO 2025 – TORINO – INALPI ARENA

25 MARZO 2025 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

28 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

29 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

30 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

25 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO

26 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO

I biglietti sono in vendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Info su www.magellanoconcerti.it.

GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena. Il suo ultimo disco, “IL CORAGGIO DEI BAMBINI”, certificato sei volte platino, è stato alla #1 della Classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia su Spotify e della Top Album FIMI 2023. Secondo FIMI/GfK Italia, “IL CORAGGIO DEI BAMBINI – ATTO II, GEOLIER” è ancora uno degli album più venduti dei primi sei mesi del 2024. Oltre a una pioggia di certificazioni – 80 dischi di platino e 37 ori collezionati in totale – Geolier, nelle classifiche di fine anno di VEVO, è stato alla #1 della Top 10 Artisti Italia, con 253.1 milioni di views, e alla #3 della Top 10 Video Italia con “Come vuoi”. Il 2024 di Geolier si è aperto con la partecipazione alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “I P’ ME, TU P’ TE”, certificato quarto disco di platino da FIMI/GfK Italia e che ha debuttato nella Top 50 Global e alla #1 della classifica Top 50 Italia di Spotify e della Top 100 Italia di Apple Music, entrando in seguito anche nella Billboard Global 200. A marzo esce il suo singolo “L’ULTIMA POESIA” (triplo platino) che lo vede insieme a ULTIMO, seguito da “EL PIBE DE ORO” (disco di platino), che ha anticipato il suo terzo album “DIO LO SA” (triplo platino), che rispetto all’esordio di quello precedente ha registrato un incremento di copie fisiche vendute del 270% e del totale delle units fisiche e digitali del 48%, totalizzando solo nelle prime 24 ore di uscita 8.499.599 streams. Quest’estate ha portato la sua musica per tre date completamente sold out allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e nei principali festival con il suo “GEOLIER LIVE 2024”, collezionando un successo senza precedenti.

