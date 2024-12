cmqmartina “allucinazione” è il nuovo singolo in uscita venerdì

Share

“allucinazione” è il nuovo singolo di cmqmartina, in uscita venerdì 6 dicembre per Columbia Records/Sony Music Italy.



“allucinazione” è un viaggio tra sofferenze d’amore e ritmi travolgenti, dove il dolore si tinge di techno e l’energia della nu-dance di cmqmartina esplode in tutta la sua potenza. Con una produzione elettronica che abbraccia parole intense e taglienti, il brano racconta un percorso fatto di ossessioni notturne e caos emotivo, culminando in un finale esplosivo in cui sarà impossibile restare fermi.



Ancora una volta cmqmartina si conferma regina della nu-dance italiana, in grado di trasformare il dancefloor in uno spazio catartico. Ballare diventa un rituale per affrontare e superare i lati più oscuri dell’amore, in un’atmosfera che richiama visivamente la disco anni ’80, con luci a sfera e l’eco ribelle di “Like a Virgin“.



“allucinazione” diventa un invito a perdersi nel contrasto, in cui “il fondo sembra l’apice”, con il ballo come unica via per ritrovarsi.



“‘il pezzo racconta l’amore come una voragine: intenso, destabilizzante e surreale.”

(cmqmartina)



CREDITI

Autori: Martina Sironi, Andrea Bonomo

Compositori: Simone Bertolotti, Andrea Bonomo e Martina Sironi

Produzione: Simone Bertolotti

Cover e Foto: Samuel Costa



BIO

cmqmartina è una cantautrice nata a Monza nel ‘99. Cresce con l’influenza del cantautorato italiano che progressivamente combina alla scoperta della cultura del clubbing. La sua identità artistica nasce infatti dall’unione di questi due mondi e continuamente evolve nella ricerca di sonorità elettroniche, sperimentali e pop.

Esordisce nel 2019 con “lasciami andare!”, brano che fin da subito viene apprezzato da pubblico e critica, collezionando oltre 3 milioni di ascolti. A febbraio 2020 pubblica il suo primo album “Disco”, nel 2021 firma con Sony Music Italy e pubblica il suo secondo album, “Disco2”, seguito nel 2022 da “Vergogna”.

Dopo oltre 80 date live in tutta Italia una cosa è certa: ai suoi concerti è impossibile non ballare e lasciarsi trasportare dall’energia della sua Nu-Dance.



LINK SOCIAL

https://instagram.com/cmqmartina

https://www.facebook.com/cmqmartina



Comunicato Stampa: Alice Astarte Agency