cmqmartina annuncia il suo nuovo album, “Bbrianzola issues”

cmqmartina annuncia il suo nuovo album, “BRIANZOLA ISSUES”, in uscita venerdì 21 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy.



Annunciato tramite un reel sui suoi social (https://www.instagram.com/p/DGfvfKoMmwW/), con queste immagini vengono anticipate le atmosfere dell’album, tra la Brianza, Monza, la nebbia, periferie vuote, paesaggi silenziosi che trasmettono calma ma inquietudine e il contrasto che tutto ciò provoca, tra sensazione di familiarità e angoscia.



“Quando scrivo della mia terra ho sempre in mente scenari desolati e l’odore dell’asfalto bagnato.

La Brianza è una terra pianeggiante e dà l’impressione di non cambiare, di resistere in uno stato di sospensione.

Se da una parte è rassicurante, dall’altra mi angoscia.

Credo mi somigli”.

(cmqmartina)



Anticipato dai singoli “mi ami davvero?”, “kids never sleep”, “allucinazione” e “vinted”, in “Brianzola Issues” l’atmosfera intima e malinconica viene accompagnata dalle sonorità dance che contraddistinguono la musica di cmqmartina, impreziosite dai produttori che hanno lavorato all’album: Ceri, okgiorgio, Simone Bertolotti, Estremo, SPX.

Il ballo diventa un atto catartico e liberatorio e il dancefloor uno spazio dove affrontare e superare i propri demoni.



Da marzo partirà il cmqtour nei club, prodotto da DNA Concerti. Di seguito le date, calendario in aggiornamento:

07/03 Rende (Cs) – Mood

08/03 Baronissi (Sa) – Dissonanze

09/03 Bari – Officina Degli Esordi

27/03 Torino – Off Topic

28/03 Genova – Teatro Verdi

29/03 Firenze – Combo

10/05 Verona – The Factory

14/05 Roma – Monk

15/05 Bologna – Locomotiv

24/05 Milano – Mi Ami Festival

Biglietti già disponibili qui: https://dnaconcerti.com/artisti/cmqmartina/



BIO

cmqmartina è una cantautrice nata a Monza nel ‘99. Cresce con l’influenza del cantautorato italiano che progressivamente combina alla scoperta della cultura del clubbing. La sua identità artistica nasce infatti dall’unione di questi due mondi e continuamente evolve nella ricerca di sonorità elettroniche, sperimentali e pop.

Esordisce nel 2019 con “lasciami andare!”, brano che fin da subito viene apprezzato da pubblico e critica, collezionando oltre 3 milioni di ascolti. A febbraio 2020 pubblica il suo primo album “Disco”, nel 2021 firma con Sony Music Italy e pubblica il suo secondo album, “Disco2”, seguito nel 2022 da “Vergogna”.

Dopo oltre 80 date live in tutta Italia una cosa è certa: ai suoi concerti è impossibile non ballare e lasciarsi trasportare dall’energia della sua Nu-Dance.

LINK SOCIAL

https://instagram.com/cmqmartina

https://www.facebook.com/cmqmartina

