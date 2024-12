Il 31 Dicembre all’insegna del jazz allo Spirit De Milan

Share

Dicembre ricco di appuntamenti allo SPIRIT DE MILAN (Via Bovisasca, 59 – Milano), il locale meneghino dal gusto vintage punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo swing, jazz, blues e non solo!

Il conto alla rovescia per la festa più disco dance dell’anno è già partito: il 31 dicembre arriva allo Spirit de Milan “New Year’s Eve 2025 – Disco party with Alexandra Drag Queen and Ladies’ Groove”, il cenone pensato per ballare sulla musica dagli anni 70 ai 2000, senza soluzione di continuità.

La serata sarà ricca di momenti imperdibili: si inizia alle 19.30 con l’apertura delle porte, e alle 21.00 tutti a tavola puntuali per il cenone. La cena sarà curata come sempre dalla Fabbrica della Sgagnosa, che ha preparato un menù speciale per l’occasione.

A partire dalle 23.00, la festa entra nel vivo con il concerto delle strepitose Ladies’ Groove, pronte a far ballare e cantare sulle migliori hit dagli anni 70 ai 2000. Allo scoccare della mezzanotte, si brinda al nuovo anno con un calice di spumante e il tradizionale assaggio di lenticchie e cotechino.

La notte continua con uno show imperdibile: alle 01.30, sarà il momento di Alexandra Drag Queen, un’esplosione di energia e talento che terrà tutti incollati alla pista. A seguire, si balla fino alle 5 del mattino con il dj set di Alex Biasco, che vi farà rivivere l’atmosfera della disco music anni 70, 80 e 90.

Ingresso al dance party (dalle 23.00 all’1.30): costo 60€ con un drink incluso e brindisi di mezzanotte con lenticchie e cotechino (per i soci Spirit de Milan 2024 ingresso ridotto a 55€); ingresso dopo l’1.30: costo 50€ con un drink incluso (per i soci Spirit de Milan 2024 ingresso ridotto a 45€).

Per chi vuole cenare, la Fabbrica della Sgagnosa propone un menù speciale (https://spiritdemilan.it/wp-content/uploads/2024/11/capodanno24_3-02.jpg) a 90€ con prenotazione obbligatoria.

Biglietto di ingresso 60€ (55€ per i soci) + cena 90€ = 150€ (145€ per i soci Spirit de Milan 2024).

Il biglietto di ingresso non garantisce un posto a sedere e non è rimborsabile.

Si può prenotare il cenone scrivendo a info@spiritdemilan.it o tramite il link disponibile su https://oooh.events/evento/new-year8217s-eve-2025-biglietti/.

Inoltre, sullo store online dello Spirit de Milan tante idee regalo natalizie e non solo, come box personalizzati con prodotti tipici milanesi e lombardi e buoni cena. Info su https://www.elfondegheedelasgagnosa.it/.

Di seguito gli appuntamenti della settimana dal 10 al 15 dicembre:

MARTEDÌ 10 DICEMBRE

Lo Spirit de Milan è chiuso.

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con LUCA MACIACCHINI: straordinariamente di mercoledì la serata dedicata alla canzone milanese. Sul palco il “one man show” tutto milanese con uno spettacolo che è un’antologia di brani appartenenti al repertorio della canzone popolare lombarda e del cabaret milanese, da Nanni Svampa a Walter Valdi, da Enzo Jannacci fino alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini.

Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

Alle 22.00 – concerto di SLIDE PISTONS: dopo il concerto di domenica scorsa, torna la formazione musicale che propone dallo ska allo swing, dal rock al valzer romagnolo, senza nessun limite, per ballare tutta la notte.

Ingresso gratuito.

VENERDÌ 13 DICEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano Dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 14 DICEMBRE

Lo Spirit de Milan è chiuso.

DOMENICA 15 DICEMBRE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con TOMELLERI’S JAZZ DEVILS: sul palco Giancarlo Mariani (trumpet), Paolo Tomelleri (clarinet), Alberto Guareschi (banjo), Claudio Nisi (tuba).

Ingresso gratuito.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con MARCO SIMONCELLI QUARTET: concerto con repertorioselezione dai tre album dell’armonicista cantante. Lo accompagnano sul palco Heggy Vezzano, Andrea Caggiari e Giancarlo Cova, nomi di spicco del panorama blues nostrano.

Alle 21 lezione primi passi gratuita di blues dance aperta a tutti.

Ingresso gratuito.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: il locale è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30).

Ma non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato. Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

Il progetto SPIRIT DE MILAN è un’idea di KLAXON srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e ideatrice del festival SWING’N’MILAN. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°.

Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci e a sostenere le attività della web radio di Spirit, lo Spiritophono (www.spiritophono.it).

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni Francesco Di Mento