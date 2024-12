Arrivano i Massive Attack a Gorizia

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Un altro grande appuntamento musicale che animerà il cartellone di eventi di “GO!2025”, la rassegna ideata e promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione della Capitale europea della Cultura, è stato svelato: i MASSIVE ATTACK, uno dei più importanti gruppi del panorama musicale mondiale degli ultimi trent’anni, si esibiranno il 24 giugno 2025 alla Casa Rossa Arena di Gorizia per l’unico concerto del Nordest della penisola organizzato da Regione Friuli Venezia Giulia e Gect.

Considerati gli inventori del genere trip hop (lo stile che ha trasformato l’hip hop newyorkese in un concentrato innovativo di soul, reggae, dub ed elettronica dalle atmosfere introspettive e cinematiche), i MASSIVE ATTACK sonoFondati a Bristol, hanno saputo ridefinire i confini della musica contemporanea, collaborando con artisti come Sinéad O’Connor, Horace Andy e Madonna. I loro album Blue Lines e Mezzanine sono stati inclusi nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi secondo Rolling Stone. Nel corso della loro carriera, i MASSIVE ATTACK hanno ricevuto numerosi premi, tra cui un Brit Award come Best British Dance Act, due MTV Europe Music Awards e due Q Awards.

“L’arrivo dei Massive Attack a Gorizia per il programma di GO!2025 è un evento straordinario, che conferma il valore internazionale della nostra rassegna in occasione della Capitale europea della Cultura – sono le parole del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga -. Ospitare un gruppo di tale calibro, che ha segnato la storia della musica contemporanea e continua a ispirare generazioni, è motivo di grande orgoglio per il Friuli Venezia Giulia. Questo concerto unico per tutto il Nordest non è solo un momento musicale imperdibile, ma un’opportunità per valorizzare la nostra regione come centro di cultura e innovazione”.

“Gorizia, dopo il successo di critica e di pubblico dei concerti in Casa Rossa dello scorso anno, con questo concerto conferma la grande capacità attrattiva della propria logistica. Tanti giovani e meno giovani grazie anche a questo evento avranno l’opportunità di conoscere la nostra città. Un sincero ringraziamento alla Regione per aver assicurato quella che anche dal punto di vista dell’impatto economico è una grande opportunità per tutto il territorio” ha dichiarato Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia.

I biglietti per il concerto – organizzato in collaborazione con FVG Music Live e VignaPR – saranno in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 13 dicembre online su Eilo.it, Ticketone.it, Ticketmaster.it e sul circuito internazionale Eventim.si, mentre già dalle ore 10:00 di mercoledì 11 dicembre sarà attiva l’esclusiva presale per gli utenti iscritti a My Live Nation (registrazione gratuita su livenation.it).

Il concerto dei MASSIVE ATTACK affianca il già annunciato dei Thirty Seconds To Mars (3 luglio – Casa Rossa Arena, Gorizia) e numerose altre proposte che verranno annunciate prossimamente e riempiranno il calendario di un evento lungo un anno intero e che unisce musica, cultura, arte e spettacolo per un’offerta ampia, variegata e dedicata a ogni fascia di età.

Tutte le informazioni su “GO!2025” e il programma:

www.go2025.eu/it/go-2025/chi-siamo

MASSIVE ATTACK

Oltre a essersi distinti per aver creato il genere trip hop, i MASSIVE ATTACK si sono caratterizzati per alcune delle composizioni più riconoscibili della loro produzione musicale, tra le prime a rinunciare ai ritornelli tradizionali, privilegiando atmosfere drammatiche intensamente trasmesse attraverso crescendi di chitarre distorte, di sontuosi arrangiamenti orchestrali e loop di basso incisivi. Il ritmo della loro musica, più lento e riflessivo rispetto alla vivacità prevalente nella scena dance britannica, ha reso il loro sound unico e inconfondibile. Brani come Protection, Teardrop, Unfinished Sympathy, Angel, Karmacoma, I Want You (con Madonna) e A Prayer for England (con Sinéad O’Connor) rappresentano alcuni dei capolavori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Oltre al loro contributo artistico, il gruppo è noto per l’impegno sociale e politico, sostenendo attivamente cause legate ai diritti umani e alla giustizia climatica, con Robert “3D” Del Naja in prima linea in campagne contro la guerra e per la tutela dell’ambiente. La capacità dei MASSIVE ATTACK di fondere generi diversi, rompere le convenzioni e creare atmosfere uniche ha reso il gruppo una delle band più innovative degli ultimi decenni, un faro culturale che continua a ispirare e ridefinire i confini della musica contemporanea.

Comunicato Stampa: Goigest