Gli appuntamenti a teatro di GO! e Go 2025 Friends

Il 2025 segna un momento di grande prestigio per Nova Gorica e Gorizia, Capitale Europea della Cultura, la prima transfrontaliera della storia che mette insieme due Paesi, due città e migliaia di persone. Nova Gorica e Gorizia stanno vivendo un anno straordinario, ricco di progetti e iniziative che superano le barriere fisiche e culturali, rafforzando il loro ruolo sulla scena culturale europea grazie al calendario di appuntamenti di GO! 2025, fatto di progetti unici che vanno oltre i confini e oltre l’ordinario. A questi, poi, si aggiungono gli eventi di GO! 2025&Friends, mostre, concerti di artisti internazionali e altre iniziative che coinvolgono tutta la regione Friuli Venezia Giulia, una sorta di estensione borderless della Capitale della cultura.

Una proposta di oltre 600 eventi imperdibili, ciascuno con le sue peculiarità, che offre spazi di confronto, nuove opportunità di collaborazione internazionale e un significativo impulso al turismo e alla vita culturale locale (il calendario completo e in costante aggiornamento è disponibile su https://www.go2025.eu/it).

Tra musica, arte ed enogastronomia, spiccano gli appuntamenti a teatro, per un’esperienza unica e coinvolgente grazie a un palinsesto di qualità che propone sia eventi internazionali di grande richiamo come il Cirque du Soleil e lo Spring Forward Festival che spettacoli creati per l’occasione, come Il Viaggio a Reims e il balletto Eleonora Abbagnato e le stelle del Teatro dell’Opera di Roma, nonché classici della cultura mitteleuropea come Inabili alla morte.

dal 23 al 26 aprile 2025

Spring Forward Festival – Teatro Verdi [GO! 2025]

Lo Spring Forward Festival, ospitato ogni anno in un Paese diverso quest’anno arriva a Nova Gorica e Gorizia. Si tratta di una kermesse che riunisce 20 tra i più promettenti coreografi selezionati dalla rete europea Aerowaves, offrendo loro l’opportunità di presentare le proprie opere a professionisti delle arti performative e al pubblico locale. Il festival include anche programmi dedicati a futuri critici di danza (Springback Academy), curatori di danza (Startup Form), artisti locali (Artists Encounter) e podcaster (Podcast Academy). Il programma completo può essere consultato qui.

Il 23 aprile, un programma aggiuntivo prevede il lavoro di due coreografi internazionali, Kenta Kojiri (Giappone) e Elie-Anne Ross (Québec/Canada) eseguito da giovani danzatori di due programmi di formazione, BorGO Live Academy e MM Contemporary Dance Company. Inoltre, il programma comprende anche il lavoro di Silvia Gribaudi e Andrea Rampazzo, “Amaterski tihotapci / Contrabbandieri dilettanti”, creato e interpretato dalla compagnia di danza slovena En-Knap.

4 maggio 2025

Eleonora Abbagnato e le stelle del Teatro dell’opera di Roma – Teatro Verdi [GO! 2025]

Eleonora Abbagnato e le stelle del Teatro dell’Opera di Roma è una serata di balletto ideata da Piero Martelletta in collaborazione con Eleonora Abbagnato e prodotta dal direttore della Scuola di danza classica Tersicore di Gorizia, Ferdinando Prandi de Ulmhort, per il progetto GO!Dance. Domenica 4 maggio presso il Teatro Verdi alle ore 21, Eleonora Abbagnato si esibirà nel celebre Pas de Deux del balletto “Le Parc” del maestro A. Preljocaj su musiche di W. A. Mozart. Al suo fianco danzerà Julian Mackay, Principal Dancer del Bayerisches Staatsballett di Monaco. Lo spettacolo sarà la serata conclusiva del progetto GO!Dance.

Dal 13 giugno al 13 luglio 2025

Cirque du Soleil. Alegria – In a new light – Politeama Rossetti Trieste [GO! 2025&Friends]

Il Cirque du Soleil arriva in Italia nel 2025 con Alegría – In A New Light e, dopo Roma e Milano, sarà a Trieste dal 13 giugno al 13 luglio 2025. Alegría – In A New Light è la straordinaria rivisitazione creativa del celeberrimo spettacolo del 1994 acclamato in tutto il mondo: nuova regia, nuovi arrangiamenti musicali, numeri acrobatici inediti, coreografie mozzafiato, costumi e trucco rinnovati e scenografie di grande impatto, trasporteranno il pubblico di tutte le età e di tutte le provenienze, in un universo mistico e visivo pieno di poesia, grazie a un cast internazionale di 54 acrobati, clown, musicisti e cantanti. Scegliendo il Cirque du Soleil, il Friuli Venezia Giulia punta su una presenza di indiscutibile prestigio artistico internazionale, fornendo un importante contributo all’attrazione turistica del territorio e una proposta allineata con le idealità di GO!2025.

19 giugno e 21 giugno 2025

Il Viaggio a Reims – Potovanje v Reirns – Piazza Transalpina, Gorizia/Nova Gorica [GO! 2025]

Il Viaggio a Reims concepito da Piccolo Opera Festival per la Capitale Europea della cultura, prima di tutto, è un omaggio al patrimonio storico di Gorizia, centro strategico dell’Europa e crocevia di popoli e cultura sin dai secoli lontani. In occasione della prima Capitale Europea transfrontaliera della Cultura, l’allestimento della nuova produzione coinvolge il luogo simbolo per eccellenza: Piazza Transalpina – Trg Evrope. Qui Il viaggio a Reims viene proposto il 19 giugno 2025 (in replica il 21), esattamente 200 anni dopo la sua prima rappresentazione a Parigi. L’opera fu composta da Gioachino Rossini – operista tra i più noti e brillanti del XIX secolo – in occasione dell’incoronazione di re Carlo X di Borbone. Quello stesso re che scelse Gorizia per l’ultimo esilio e per le sue ultime settimane di vita: dopo la morte, avvenuta a Palazzo Coronini, fu sepolto nel monastero della Castagnevizza, nella vicinissima terra slovena, che oggi ospita una cripta tutta dedicata alla famiglia reale.

16-18 settembre 2025

Spettacolo teatrale trilogia Inabili alla Morte [GO! 2025]

Inabili alla morte / Nezmožni umreti è una trilogia italo-slovena ideata e diretta da Giacomo Pedini per Mittelfest, che attraversa la storia del Novecento dalla prospettiva del confine est-ovest. Per percorrere questo viaggio nel tempo, il progetto si articola in tre parti, corrispondenti ai tre spettacoli, in cui la vicenda dei Trotta, famiglia protagonista della Cripta dei Cappuccini, diventa caso esemplare per esplorare le radici e gli esiti di ciò che siamo diventati. Il primo spettacolo, basato proprio sulla riduzione teatrale della Cripta dei Cappuccini, racconta la dissoluzione dell’impero asburgico e le sue conseguenze. Gli altri due sono il risultato di due nuove commissioni letterarie, una slovena di Goran Vojnović e una italiana di Paolo Di Paolo, seguono ancora le orme della famiglia Trotta, immaginando come si sarebbe evoluto nel tempo: prima all’ombra del muro di Berlino, negli anni Sessanta (Alla ricerca della lingua perduta), poi nell’entusiasmo illusorio dei primi anni Novanta (L’alba dopo la fine della storia).

I tre testi saranno pubblicati in italiano e sloveno da Bottega Errante; e diventeranno in seguito tre radiodrammi (sia in italiano, sia in sloveno).

Inabili alla morte / Nezmožni umreti, commissionato da Regione Friuli Venezia Giulia, sostenuto daGO! 2025, produzioneAssociazione Mittelfest, co-produzione SNG Nova Gorica, media partner Rai Radio3, Rai FVG, Radio Slovenija-Program Ars.

16/09/2025 – La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth – Teatro Comunale Giuseppe Verdi – Gorizia ore 19.00

17/09/2025 – Alla ricerca della lingua perduta/ V iskanju izgubljenega jezika di Goran Vojnović, regia è di Janusz Kica – SNG Nova Gorica ore 20.00 (e 18 settembre, ore 17.00)

18/09/2025 – L’alba dopo la fine della Storia di Paolo Di Paolo (prima assoluta) – Teatro Comunale Giuseppe Verdi – Gorizia ore 20.00

Ulteriori informazioni:

www.go2025.eu

