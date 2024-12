L’ascesa dei Pinguini Tattici Nucleari “Hello World” disco d’oro

Share

È inarrestabile il successo dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI, band che ogni giorno dà al pop nuova linfa vitale, riportandolo ai vertici del successo. Dopo aver debuttato al #1 di tutte le classifiche FIMI/GfK Italia (#1 Classifica Album; #1 Classifica CD & Vinili; #1 Classifica Singoli con ISLANDA) fanno en plein di certificazioni: il nuovo album HELLO WORLD (Epic\Sony Music Italy) è stato certificato DISCO D’ORO in una sola settimana – unico album pop a raggiungere questo risultato nel 2024, un traguardo eccezionale per il genere, che sta vivendo la sua epoca magica – e il singolo ISLANDA è certificato Disco D’Oro.

Ad oggi sono 75 dischi di Platino e 13 gli Oro collezionati in poco meno di quattro anni dalla band di Bergamo, diventata un punto di riferimento assoluto nel mondo del pop e della musica italiana.



Una crescita inarrestabile per la band dei record, capace di fotografare sentimenti profondi con una narrazione semplice, diretta ma ricca di sottotesti, alternando canzoni da cantare a squarciagola a un live, brani carichi di un’ironia fresca e leggera, citazioni pop – che negli anni sono diventate il tratto distintivo della band – e ballad più intime, dove vengono esplorati con lucidità e delicatezza alcuni temi cruciali della contemporaneità.



Hello World, un rinnovato e caloroso abbraccio che parte dalla band di Bergamo per arrivare a tutto il resto del mondo, è un viaggio di 15 brani che invita l’ascoltatore a mettersi “scomodo”, a lasciarsi coinvolgere, a essere pronto ad alzarsi per ballare, a sedersi per riflettere, e a intraprendere un percorso caleidoscopico tra emozioni, esperienze e riflessioni. Un album che vuole regalare una prospettiva, come sempre estremamente personale e sentita, sulla complessità del presente, ancora una volta attraverso gli occhi di una band.



“Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far ‘dire’ a un programma. Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output. Ogni volta che una band pubblica un album é come se salutasse il mondo, portando fuori quello che é stato chiuso ‘dentro’ per anni, le canzoni. Hello World é il nostro nuovo viaggio e accoglieremo chiunque si voglia unire a noi. É un viaggio tortuoso, dove a volte ci si deve adattare, ma promettiamo che ne varrà la pena: mettetevi scomodi.”



Hello World ha dentro di sé tutto, “hello” – ciao – l’azione e “world” la platea, e con Hello World ci si può riferire a tutti nel mondo indiscriminatamente. Dentro queste due semplice parole unite c’è tutto quello che serve. Non è solo la prima frase che si insegna ai programmatori, ma può affascinare chiunque perché rappresenta un sincero saluto al mondo.



La tracklist di HELLO WORLD

1. Hello World /2. Per Non Sentire La Fine Del Mondo /3. Islanda /4. Burnout /5. Nevica /6. Your Dog /7. Amaro /8. Alieni /9. Fuck You Vincenzo /10. Romantico Ma Muori /11. Piccola Volpe /12. Nativi Digitali /13. Bottiglie Vuote /14. Migliore /15. Titoli Di Coda

Qui il link al disco: https://bio.to/HelloWorld



I brani di HELLO WORLD saranno i protagonisti del TOUR STADI 2025, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, che li vedrà impegnati dal prossimo 7 giugno per 9 imperdibili appuntamenti.

HELLO WORLD – TOUR STADI 2025

07 giugno 2025 – Reggio Emilia – RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 – Treviso – ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 – Torino – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 – Ancona – STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 – Firenze – VISARNO ARENA

28 giugno 2025 – Napoli – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

04 luglio 2025 – Roma – STADIO OLIMPICO

Prevendite già disponibili QUI

