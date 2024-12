Brunori Sas annuncia doppio appuntamento al Forum di Milano

Share

🔊 Clicca per ascoltare

In attesa di conoscere il titolo del brano che porterà al 75esimo Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston, Brunori Sas raddoppia l’appuntamento milanese del suo BRUNORI SAS || TOUR 2025 annunciando una nuova data in programma il prossimo 31 marzo all’Unipol Forum di Milano, mentre è sempre di oggi la notizia del tutto esaurito per il live di Roma al Palazzo dello Sport del 19 marzo.

L’abbraccio di Dario Brunori si fa ancora più grande per accogliere il suo affezionato pubblico che ha atteso a lungo questo ritorno live, una serie di eventi nei principali palasport -prodotti da Vivo Concerti– pronti a trasformarsi in serate di autentica magia, la stessa che ha consacrato Brunori tra i più amati cantautori dei nostri tempi.

Ad anticipare i prossimi passi, dal 20 dicembre sarà disponibile un esclusivo vinile 10 pollici numerato e autografato, che oltre ai singoli La ghigliottina e Il Morso di Tyson, pubblicati rispettivamente a settembre e novembre per Island Records, include l’inedito Per non perdere noi: primi grandi assaggi del nuovo album di prossima uscita, andato in stampa dopo mesi di lavoro in studio al fianco del produttore Riccardo Sinigallia, preparando il terreno per un 2025 ricco di musica.

I biglietti per la nuova data milanese del BRUNORI SAS || TOUR 2025 saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com a partire da domani alle 14:00 e nei punti vendita autorizzati da domenica 22 dicembre alle 14:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

BRUNORI SAS || TOUR 2025

IL CALENDARIO

Venerdì 14 marzo 2025 || Vigevano (PV) @ PalaElachem

Domenica 16 marzo 2025 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Mercoledì 19 marzo 2025 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 22 marzo 2025 || Torino @ Inalpi Arena

Mercoledì 26 marzo 2025 || Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 28 marzo 2025 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Domenica 30 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum

Lunedì 31 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum – NUOVA DATA

Comunicato Stampa: Goigest