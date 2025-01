Inizio con il botto per l’uscita al cinema “Dove osano le cicogne”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Grande successo nella notte di Capodanno per il debutto in sala in anteprima di “Dove osano le cicogne” il nuovo film di Fausto Brizzi con protagonista il comico Angelo Pintus. Monologhi, canzoni, risate, la proiezione del film e un augurale brindisi per il nuovo anno, hanno accompagnato gli spettatori in una notte speciale, che ha collegato virtualmente tutta l’Italia.

“Dove osano le cicogne” ha registrato un incasso di 111 mila euro, secondo miglior incasso per i film in anteprima, miglior media cinema con 2423 euro in 46 sale coinvolte per l’anteprima speciale nella notte di Capodanno.

Tanti giovani e molte famiglie con bambini, si sono uniti ad Angelo Pintus e al cast principale, Andrea Perroni, Marta Zoboli e Beatrice Arnera per assistere a un vero e proprio spettacolo comico, e alla visione del film che ha divertito e commosso, con il gran finale del brindisi per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, allo scoccare della mezzanotte.

Da oggi inizia ufficialmente l’avventura del film con l’uscita in 300 sale in tutta Italia.

Sinossi

Angelo (Angelo Pintus) è un maestro elementare. I suoi alunni lo amano perché lo trovano divertentissimo, il preside (Antonio Catania) lo odia perché lo considera un pericolo per l’ordine scolastico. È sposato con Marta (Marta Zoboli) e sarebbero una coppia felice e realizzata se non fosse per un piccolo particolare: la cicogna sta ignorando casa loro! Le hanno provate tutte, ma quel maledetto pennuto non ne vuole proprio saperne di portargli un bebè. È Andrea (Andrea Perroni), il miglior amico di Angelo, a suggerire alla coppia una soluzione imprevista. E così, a casa loro irrompe una giovane spagnola, Luce (Beatrice Arnera), tifosissima del Barcellona, bella, dolce e con un segreto nascosto gelosamente. Un segreto molto pericoloso. Il suo arrivo sarà come un ciclone e sconvolgerà le vite di tutti.

Nel cast si annoverano anche Tullio Solenghi, Imma Piro e Maria Amelia Monti con la partecipazione di Antonio Catania.

Il film è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, PiperFilm e Filippo Cipriano per Lovit in collaborazione con Netflix e distribuito da PiperFilm.

Comunicato stampa Giusi Battaglia