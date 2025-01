Alessandra Tumolillo pubblica la sua versione di “Malafemmena”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

È un viaggio senza limiti tra i brani più amati della tradizione partenopea quello di Alessandra Tumolillo: l’artista napoletana del roster BMG pubblica Malafemmena, il nuovo singolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

Poesia scritta e musicata da Antonio De Curtis, in arte Totò, Malafemmena incarna quel gioco frivolo tra amore e sentimenti che spesso porta l’uomo a soffrire per la donna amata:

Femmena / Tu si ‘na malafemmena / Chist’uocchie ‘e fatto chiagnere

“La donna, in questo brano, è vista come una creatura tanto affascinante quanto inafferrabile. In un certo senso, la canzone riflette una visione classica della donna nella cultura popolare napoletana, quella di una figura potente, misteriosa, capace di muovere le corde più profonde dell’animo maschile” – spiega Alessandra.

Con questa inedita versione chitarra-voce, Alessandra dona a Malafemmena una modernissima intensità e potenza, senza però snaturare il fraseggio e le sonorità originali di questo classico senza tempo.

Con la release di Malafemmena ci avviciniamo sempre di più all’uscita di Postcards From Naples, il nuovo progetto discografico di Alessandra in uscita prossimamente. Il nuovo EP, che contiene le già edite Luna Nova e Reginella, è il racconto in musica della Napoli di Alessandra, una città sospesa tra tradizione e innovazione.

BIO

ALESSANDRA TUMOLILLO, cantautrice e chitarrista del roster BMG, nasce a Napoli da genitori musicisti e si dedica fin da giovanissima agli studi musicali. Già diplomata al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, si specializza alla Berklee School di Boston e al Conservatorio G. Verdi di Milano. Numerose sono le sue esibizioni dal vivo, vantando importanti collaborazioni live – tra le quali Negramaro, Tosca, Venerus, Jake Sherman, Mario Rosini – e televisive con Stefano De Martino (“Bar Stella” su Rai 2) e Luca Barbarossa (“Radio2 Social Club”). Due dei suoi brani inediti sono diventati colonne sonore di due film prodotti da CattleyaLab – Rai Cinema e Opera Totale. Alessandra, che con la sua musica ha già conquistato il piccolo e grande schermo, è un vero e proprio talento nel rivisitare i classici napoletani che, attraverso le sue corde, vestono di un’elegante modernità. A fine febbraio 2024 pubblica in digitale il singolo Si t o ssapesse dicere, personale versione in musica di Alessandra dell’omonima poesia di Eduardo De Filippo nonché colonna sonora dei titoli di testa del film “Romeo è Giulietta” del regista Giovanni Veronesi. A giugno 2024 è protagonista dell’opening act delle prime date live negli stadi dei Negramaro al Maradona di Napoli e al San Siro di Milano, esibendosi sulle note di “Quando” e “Uè man!” di Pino Daniele. Grandi emozioni durante il live, quando Alessandra ha raggiunto sul palco Giuliano Sangiorgi per condividere una speciale e unica versione di “Napule è”, coinvolgendo il pubblico del Maradona in un momento indimenticabile, connubio perfetto di talento, passione e amore per la musica. Tra novembre e dicembre pubblica Luna Nova e Reginella, primi due singoli estratti da Postcards From Naples, il nuovo progetto discografico in uscita prossimamente. Postcards From Naples vuole essere un ponte tra passato e presente, un viaggio tra i colori, i profumi e le melodie di una città senza tempo riproposte da Alessandra in un’inedita veste chitarra-voce.

Comunicato Stampa: Goigest