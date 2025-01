Share

Già protagonista di uno straordinario concerto nell’edizione passata, Roberto Vecchioni tornerà al Musart Festival di Firenze. Il Professore della musica italiana salirà mercoledì 23 luglio sul palco del Parco Mediceo di Pratolino, il parco paesaggistico più grande della Toscana che dall’anno passato ospita il main stage del Musart Festival.

I biglietti – posti numerati da 29,90 a 59,80 euro – sono disponibili da oggi su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo. Su www.ticketone.it si possono acquistare inoltre i posti auto/moto nei parcheggi temporanei allestiti in prossimità del parco e collegati con bus navette.

Il concerto di Roberto Vecchioni va ad aggiungersi ai già annunciati live di Giovanni Allevi (9/7), Diodato (18/7) e Gatti Mèzzi (24/7). E altri grandi nomi sono in arrivo al Musart Festival 2025.

Musart Festival è prodotto da associazione Musart. Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e at – autolinee toscane. Con il sostegno di Publiacqua, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana, Le Delizie in Tavola, Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano e Prinz. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.

Info Musart Festival Firenze 2025

Parco Mediceo di Pratolino – via Fiorentina, 276 – Firenze

www.musartfestival.it – www.bitconcerti.it – festivalmusart@gmail.com

Biglietti Roberto Vecchioni (compresi diritti di prevendita)

Primo settore 59,80 euro

Secondo settore 48,30 euro

Terzo settore 40,25 euro

Quarto settore 29,90 euro

Gold Package 129 euro

Prevendite

Sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita

Sconti e riduzioni

I bambini di età inferiore a 4 anni entrano gratuitamente, accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.



Persone con disabilità

È necessario acquistare un biglietto specifico con il quale si potrà accedere con un accompagnatore gratuito, se la percentuale di invalidità è di almeno il 75%. Acquisto biglietti presso i negozi Box Office della Toscana (http://www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Non potrà essere consentito l’accesso se non con specifico biglietto.

