Francesco Tricarico al Teatro Puccini di Firenze

Dopo l’incursione sul palco del Premio Tenco 2024, con esibizioni diverse e applauditissime nelle tre serate, Francesco Tricarico riparte proprio da quel contesto e da sé stesso per rinnovare il suo spettacolo dal vivo. “Buonasera, io sono Tricarico” è il tour che sabato primo febbraio lo porta sul palco del Teatro Puccini di Firenze.

I biglietti (posto unico 17 euro compresi diritti di prevendita) sono disponibili online su www.ticketone.it e sul sito del teatro www.teatropuccini.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

“Buonasera, io sono Tricarico” è uno spettacolo pensato per condividere pensieri, parole e canzoni in libertà, intrise della sua poetica surreale e salvifica. Il nuovo live, nel quale Tricarico è nuovamente accompagnato da Michele Fazio al pianoforte, non è solo un concerto, non è semplicemente un reading, ma è un concept show musicale, durante il quale l’artista si racconta, legge appunti suoi o altrui, condivide pensieri limpidi e intimi, suona il flauto, canta le sue canzoni fra lucida follia e spiazzante razionalità (“Vita Tranquilla”, “Il Bosco delle Fragole”, “A Milano non c’è il mare”, “3 colori”, “Abbracciami Fortissimo”, “La situazione non è buona” fra le più note).

Invita il pubblico a seguirlo in un percorso “estremamente soggettivo, ma che per certi aspetti rappresenta quello di un’intera umanità alla ricerca di un perché e di un senso, nel momento in cui apparentemente tutto sembra sgretolarsi. La musica, la poesia, la pittura e i colori sono le armi che ci permettono di ancorarci alla vita, a una vita che fa di tutto per sradicare in noi ogni certezza, per portarci all’essenza, alla redenzione, al senso ultimo capace di spiegare ogni evento, ogni cosa, ogni fatto e riportarci così alla fiducia in armonia con l’umanità e il mondo”.

Francesco Tricarico, alle soglie dei 25 anni di carriera fra musica e arte – l’esordio discografico con “Io sono Francesco” è del 2000, ha all’attivo 11 album, 2 libri e innumerevoli successi – dimostra che la sua luce continua a brillare, puntando il faro sulla “ricerca di senso della vita che trova ragione nella poesia, nella musica e nell’arte, al di là di meccanismi di narrazione standard della realtà, dove ci si accorge che la finzione, la fantasia, l’immaginazione divengono concrete più di ogni realtà considerata tale”.

Il recente periodo, culminato con l’esibizione al Tenco, è stato scandito da un’intensa attività live e dalla pubblicazione di nuove canzoni, prodotte da Franco Godi, pubblicate da Best Sound e distribuite da SAAR Records: un primo assaggio nel febbraio del 2023 con la provocatoria “Mi state tutti immensamente e profondamente sul cazzo 1”, diventato in breve un piccolo mantra, è stato seguito da “Faccio di Tutto”, uscito alla fine del 2023, “Telefono Fisso” nel marzo 2024, “Un’estate bellissima” in giugno e ora l’anno si chiude con “In Fiamme”, un ulteriore grido addolorato e di iper-realismo immaginifico per il poeta metropolitano del terzo millennio. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 17 dicembre, ma già da oggi sui social network di Tricarico in formato videoclip, rappresentato da uno schizzo pittorico originale di Tricarico realizzato in diretta.

Francesco Tricarico nasce a Milano il 1 febbraio 1971. Figlio di un aviatore, suona fin da ragazzo, diplomandosi in flauto traverso al Conservatorio di Milano. Esordisce discograficamente nel 2000 con Io sono Francesco, canzone autobiografica che arriva al primo posto della classifica dei singoli più venduti. Dopo diversi altri singoli, pubblica il primo album TRICARICO nel 2002, andando in seguito in tour (apre i concerti di Jovanotti). FRESCOBALDO NEL RECINTO, il secondo album, arriva nel 2004, a cui segue nel 2005 una collaborazione con Leonardo Pieraccioni per il film “Ti amo in tutte le lingue del mondo”. Nel 2007 Tricarico torna sulle scene prima con un suo singolo, Un’altra possibilità, poi collaborando al nuovo disco di Adriano Celentano, per cui scrive La situazione non è buona. Nel 2008 partecipa al festival di Sanremo con Vita tranquilla (che vince il “Premio della Critica Mia Martini”) e pubblica quindi il terzo album GIGLIO. Torna a Sanremo anche nel 2009 con il brano Il bosco delle fragole. Sempre nel 2009 pubblica il suo primo libro “Semplicemente ho dimenticato un elefante nel taschino”. A fine dicembre 2010 viene annunciata la partecipazione al Festival di Sanremo 2011, dove sarà in gara nella sezione Big con il brano 3 colori. La canzone viene eliminata nel corso della quarta serata. In contemporanea alla partecipazione al festival esce il disco L’IMBARAZZO. A febbraio 2013 esce il brano L’America, che anticipa l’arrivo di un nuovo album, INVULNERABILE. Nel 2016 esce DA CHI NON TE LO ASPETTI – PRIMA PARTE, contenente sei brani inediti e due successi del cantautore. Nel 2019 duetta con Francesco De Gregori in A Milano non c’è il mare, in aprile esce il singolo Abbracciami fortissimo, che anticipa il nuovo album Amore dillo senza ridere ma non troppo seriamente (2021). Sempre nel 2019 esce il suo secondo libro, “Palla persa. Una favola d’amore”. Nel 2023 ritorna con un singolo nuovo e dissacrante, Mi state tutti immensamente e profondamente sul cazzo 1, seguito in ottobre da Faccio di tutto, dove a prevalere è di nuovo la sua inconfondibile vena poetica, a tratti amara, ma sempre lucida. Il 2024 si apre con nuova musica – due nuovi singoli Telefono Fisso e Un’estate bellissima – e una rinnovata fremente attività live, con oltre 50 date del suo concerto-reading accompagnato da Michele Fazio al piano. In ottobre 2024 è ospite di tutte e tre le serate del Premio Tenco 2024, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, dove si esibisce, sempre accompagnato da Michele Fazio al piano, la prima sera con il Requiem per la canzone d’autore, la seconda con un medley dei suoi brani più amati Vita Tranquilla e Non mi parlare d’amore (scritto per Drusilla Foer, che lo ha cantato nel proprio album DRU nel 2023), la terza con una scoppiettante versione di Mi state tutti immensamente e profondamente sul cazzo 1. Prima di fine anno esce un nuovo capitolo sonoro, il singolo In Fiamme, e viene annunciato un nuovo progetto live che debutta nel gennaio 2025: un concept show musicale in teatro che, a 25 anni dall’esordio discografico con Io sono Francesco, ricalca la medesima autodeterminazione nel titolo BUONASERA, IO SONO TRICARICO – Teatri Tour. Tricarico, nel corso della sua carriera, ha scritto brani per vari grandi artisti, tra cui Adriano Celentano, Zucchero, Gianni Morandi, Malika. Non solo cantautore ma anche pittore, per la sua opera pittorica, collabora dal 2016 con la Galleria Fabbrica Eos di Giancarlo Pedrazzini. Prende parte alla Milanesiana 2022 con la mostra “Doppio Tricarico”, mentre la sua personale “Don’t stop the paint”, dal 30 marzo al 29 aprile 2023 a Milano, segna la riapertura al pubblico della sede storica di Fabbrica Eos Arte Contemporanea in Piazzale Baiamonti.

