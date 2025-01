Esce oggi “10 Amori” il nuovo album di Marco Masini

Share

A sorpresa, da oggi, 10 gennaio 2025, è disponibile anche su tutte le piattaforme digitali, “10 AMORI” (Momy Records, Concerto / BMG) (https://marcomasini.lnk.to/10amoriDSPs), l’ultimo progetto discografico di MARCO MASINI prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, uscito in vinile e cd il 4 ottobre 2024.

Un album importante, uscito a 7 anni di distanza dall’ultimo album in studio, che parla di amore in senso universale, di tutti gli amori di una vita, di tutti quegli amori che rimangono appiccicati addosso per sempre, dando la certezza dell’esistenza di un legame tra il passato e il presente e creando la speranza di un domani in cui credere. “10 AMORI” racchiude e racconta tutte le anime di Marco, dalla sua poetica sensibilità alla sua profondità e alla capacità innata di comunicare con intensità e allo stesso tempo con ironia, sempre accompagnato dal suo coraggio di affrontare appassionatamente la vita, la musica e gli amori.

Questa la TRACKLIST di “10 AMORI”, formata da 12 brani: 10 amori (prologo), Allora ciao, Un posto piccolo, Non è una scelta, Dovevamo essere noi, Parlare al futuro, Ma per te sì, Leggero, Qualcuno mi ha detto di te, Splendido, Due fidanzati degli anni ’30, 10 amori (epilogo).

A partire dal 19 gennaio prosegue l’instore tour in tutta Italia con cui il cantautore incontra i suoi fan per presentare “10 Amori”.

Gli appuntamenti con i nuovi firmacopie saranno il 19 gennaio alle ore 18:00a PIACENZA presso il centro commerciale Gotico, il 26 gennaio alle ore 18.00a MESAGNE (Brindisi) presso il centro commerciale Appiantica, il 30 gennaio alle ore 18:30 a CASSINO (Frosinone) presso il centro commerciale Gli Archi,il 2 febbraio alle ore 18:00 a MONTENERO DI BISACCIA (Campobasso) presso il centro commerciale Costaverde, il 4 febbraio alle ore 18:30 a BUSSOLENGO (Verona) presso il centro commerciale Porte Dell’Adige, il 5 febbraio alle ore 18:30a PIOVE DI SACCO (Padova) presso il centro commerciale Piazzagrande,il 9 febbraio alle ore 18:00a L’AQUILA presso il centro commerciale L’Aquilone, il 10 febbraio alle ore 18:30 a CASAMASSIMA (Bari) presso il centro commerciale Casamassima e il 14 febbraio alle ore 17:30 a GUALDO TADINO (Perugia) presso il centro commerciale Porta Nova.

Per informazioni sulle modalità di accesso è necessario verificare sui canali diretti delle location dove si terranno gli instore.

Da domani, in diretta nel prime time di Rai 1, Marco Masini tornerà anche in tv nella nuova edizione del programma “Ora o mai più” condotto da Marco Liorni, dove ricoprirà il ruolo di Maestro al fianco di altre eccellenze della musica leggera come Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf e Donatella Rettore.

Il 2025 sarà un anno speciale che vedrà l’atteso ritorno di Marco Masini dal vivo nei grandi spazi dei palasport con “10 AMORI LIVE 2025”. In calendario tre imperdibili date evento: il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di ROMA, il 24 ottobre 2025 all’Unipol Forum di MILANO e il 25 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di FIRENZE. I biglietti per le tre date a Roma, Milano e Firenze sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

L’amatissimo cantautore e musicista emozionerà il suo pubblico nei grandi spazi sia interpretando i suoi più grandi successi sia alcuni brani estratti da “10 Amori”. Insieme a Marco sul palco ci saranno: Massimiliano Agati (batteria e percussioni), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica), Cesare Chiodo (direzione musicale e basso elettrico), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).

