La programmazione del fine settimana al Teatro Tor Bella Monaca

Gli spettacoli “Lo Zoo di vetro” e “Una notte ad Amsterdam” vi aspettano nel fine settimana al Teatro Tor Bella Monaca.

LO ZOO DI VETRO

di Tennessee Williams

traduzione Gerardo Guerrieri

regia, scene e costumi PIER LUIGI PIZZI

con MARIANGELA D’ABBRACCIO

con Gabriele Anagni, Elisabetta Mirra, Pavel Zelinskiy

musiche originali composte da Stefano Mainetti

ligth designer Pietro Sperduti

Teatro Stabile Del Veneto Teatro Nazionale | BEST LIVE srl

sabato 11 gennaio ore 21

domenica 12 gennaio ore 17:30

Sogni, paure, sentimenti, rimorsi, oppressione, illusioni, è un testo che tocca l’anima e ci ricorda cosa significhi inseguire la propria vocazione. Un’ opera attraversata da una nostalgia che risulta essere devastante con protagonista anime fragili che potrebbero facilmente ritrovarsi nella nostra società. I personaggi di questa storia familiare li vedremo muoversi intrappolati nel loro simbolico zoo di vetro, che diventa anche nostro, arrivandoci come un’onda dal profondo delle nostre anime, ma i loro sentimenti e le loro parole ci attraverseranno il cuore.

Capolavoro assoluto della drammaturgia americana firmata Tennesse Williams. Siamo alla fine degli anni ’30 del secolo scorso e la storia racconta le vicende della famiglia Wingfield composta dalla madre Amanda e dai suoi due figli, Tom e Laura, ragazza timida e claudicante. Abbandonata dal marito, Amanda deve affrontare le difficoltà, i timori e le ansie che le derivano dal desiderio di assicurare un futuro sereno ai suoi figli con un comportamento che oscilla tra il tenero e l’eccessivo. Laura, resa zoppa da una malattia e pertanto introversa e chiusa è come intrappolata in un suo mondo di illusioni e passa tutto il suo tempo ad ascoltare vecchi dischi, leggere romanzi e soprattutto accudire una collezione di animaletti di vetro. Tom lavora in una fabbrica di scarpe per mantenere Laura e Amanda, ma la vita noiosa e banale che conduce (nonché la morbosa presenza della madre) lo rende irascibile. Il ragazzo tenta senza successo di diventare un poeta, e cerca conforto recandosi al cinema a tutte le ore della notte per vivere delle avventure almeno con la fantasia. Questo scatena l’ansia di Amanda, che teme suo figlio sia un alcolizzato come il padre.

Cambiano a volte i ruoli ed è un madre ad avere certe pretese ma non cambiano i desideri, ben diversi e non ricambiati.

UNA NOTTE AD AMSTERDAM

di Giovanna Criscuolo

con Vincenzo Volo, Giovanna Criscuolo

regia Federico Magnano San Lío

scene e costumi Martina Ciresi, Stefano Privitera

movimenti scenici Simona viraglia

voci fuori campo Adriano Amico, Salvatore Amico, Federico Magnano San Lio, Tania Morreale, Elena

Scuderi

e con l’amichevole partecipazione di Carmelo Cannavo’

con il sostegno di Regione Siciliana Ass.to del Turismo, Sport e Spettacolo

IN ARTE associazione culturale

domenica 12 gennaio ore 17:30

Il Red Light District di Amsterdam, il famoso quartiere a luci rosse, è uno dei più frequentati dai turisti di tutto il mondo. Nelle vetrine illuminate, le donne che lavorano come prostitute si mettono in mostra davanti ai passanti in cerca di “divertimento”. La città olandese, tollerante e disinibita, fa da Humus all’incontro tra due personaggi italiani, Tommaso e Queen, che attraverso un approccio buffo e divertente, vivono un maldestro ed esilarante appuntamento a pagamento. Una storia apparentemente semplice, eppure nel fluire dei mille discorsi che si intrecciano, i due sconosciuti si ritrovano a fare i conti con le istanze insoddisfatte delle loro vite. Una notte ad Amsterdam è uno spettacolo che sapientemente affronta, con una comicità che lentamente si unisce all’amarezza, due tematiche delicate sempre attuali. Il testo è capace di raccontare una situazione che mette in contatto due storie, due personaggi che, tra buoni propositi e solidarietà reciproca, ritornano alla loro vita certi di determinare una svolta importante alle loro esistenze.



